Врач дала совет по быстрому излечению от ОРВИ

Домашний режим, обильное теплое питье, правильное питание, грамотное применение лекарств и полоскание горла помогут организму быстрее восстановиться после ОРВИ, необходимо также дышать свежим воздухом, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Чернышова отметила, что ОРВИ не требует специфического лечения. Для ускорения выздоровления желательно максимально снизить нагрузки, отказавшись от походов на работу, передает «Вечерняя Москва».

«Организм способен самостоятельно справиться с простудой. Скорость выздоровления очень сильно зависит от того, сколько ресурсов у него есть. Во время болезни лучше не ходить на работу. Даже если человек работает удаленно, желательно свести нагрузку к минимуму или взять больничный», – рассказала врач.

Так, постельный режим позволит организму тратить силы исключительно на борьбу с инфекцией. При отсутствии возможности отказаться от выхода из дома желательно минимизировать передвижения, отказавшись от сложных проектов. Оставаться дома желательно как можно дольше, это поможет организму полностью оправиться от болезни.

«Нужно обязательно долечиться до конца: организм будет гораздо устойчивее к инфекциям, в результате человек пойдет к новым трудовым подвигам в гораздо лучшей физической форме», – отметила доктор.

При ОРВИ можно выходить на улицу на стадии выздоровления, однако необходимо одеваться по погоде и отказаться от серьезных нагрузок. При отсутствии возможности покидать квартиру помещение обязательно нужно проветривать.

Эксперт также обратила внимание, что при простуде важно употреблять много жидкости, обильное теплое питье поможет быстрее выздороветь.

«Вода нужна организму, чтобы эффективно избавляться от инфекции. Кроме того, жидкость помогает выводить все продукты распада микробов, чтобы они не циркулировали в организме повторно. Пить можно не только теплую воду: хорошо подойдут также несладкие морсы, чай с малиной и калиной, липовый отвар», – сказала Чернышова.

Во время болезни лучше отдать предпочтение легкоусвояемым блюдам. Стоит отказаться от острой, соленой, копченой, жареной и жирной пищи. Также она предостерегла от использования антибиотиков во время простуды, это только навредит человеку.

«Антибиотики при ОРВИ совершенно точно не нужны. Их применение ни к чему хорошему не приведет, однако нарушит баланс микрофлоры в организме и снизит иммунитет», – предупредила врач.

Не стоит сбивать невысокую температуру: с ее помощью организм избавляется от инфекции. Многие микроорганизмы погибают при температуре выше 38 градусов, поэтому слишком активное применение жаропонижающих средств только замедляет выздоровление.

«Облегчить симптомы при больном горле можно при помощи сосательных леденцов. Также хорошо помогают старые добрые полоскания: подойдут шалфей, ромашка, календула или смесь этих трав», – рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что при сохранении симптомов простуды на протяжении недели лучше обратиться к врачу: такое течение болезни может сигнализировать о проблемах в организме. Также стоит посетить специалиста при появлении опасных симптомов: например, сильной головной боли или одышки.

Ранее терапевт назвала нормальное число простуд в год у человека.