Трамп хочет погасить госдолг Америки аферой

Дональд Трамп, тогда еще кандидат в президенты США, заверил население всего мира, что сможет погасить государственный долг США, выплатив его биткоинами. Кто-то воспринял это заявление, как обычный пиар-ход в избирательной кампании, кто-то вообще посчитал это шуткой.

Возможно, зря.

Биткоин: история и система

Котировка биткоина зависит исключительно от баланса спроса и предложения, она никем не регулируется и не сдерживается. При этом никто не обязан принимать биткоины, то есть не существует механизма получить за них хоть что-нибудь, если по какой-то причине их откажутся покупать или принимать в оплату.

Его цена будет расти за счет повышенного спроса и ограниченного предложения. Это создает огромную ценность, в отличие от обычных денег, которые можно печатать сколько угодно, и чем больше их печатают, тем сильнее они обесцениваются. Опытные биржевые спекулянты прекрасно знают, как создавать (или имитировать) повышенный спрос. Здесь можно вспомнить, как Джордж Сорос, используя инсайдерскую информацию об искусственном обвале курса фунта стерлингов, заработал свой первый миллиард долларов. И сделал он это всего за одни сутки.

Прагматичные финансисты, не говоря об обычных людях, всегда мечтают заработать быстро, легко и много. На эксплуатации этого желания и строятся финансовые пирамиды. Которые создаются из ничего, обещают много и подчиняются единственному закону: ухватить свой кусок пирога могут организаторы и те, кто войдет в пирамиду в числе первых.

Биткоин – тоже явление из этой сферы. Отличается он только тем, что пирамидостроители, как правило, объявляют, какой фиксированный прирост вложенного сегодня капитала будет завтра и послезавтра (например, МММ). Котировки «битка», названного единицей криптовалютной системы, заранее никто не объявляет. Известно только то, что рост или падение его зависит от соотношения спроса и предложения этой крипты.

Изначально (в 2008 году, что совершенно случайно совпало с мировым экономическим кризисом) автор данной системы, скрывающийся за псевдонимом Сатоши Накамото, объявил о ее создании – и «участники увлекательной игры на деньги» бросились майнить биткоины. Как это происходило и происходит сейчас?

Согласно объяснению специалистов, «компьютеры майнеров решают сложную криптографическую задачу, заключающуюся в подборе (фактически – угадывании перебором вариантов) комбинации цифр и букв, которая войдет в новый блок блокчейна. Без майнинга новые транзакции в Сети, которые записываются в те же блоки, не будут добавляться – а значит, и весь механизм перестанет работать. Компьютер, нашедший верное решение первым, получает премию в размере определенного количества криптомонет». Намайнить участники системы смогут совместными усилиями 21 миллион биткоинов. Учредитель решил, что эмиссия расширяться не будет.

На момент старта процесса майнинга этот 21 миллион биткоинов стоил ровно 0 долларов и 0 центов. По мере производства майнерами «битков» в игру стали втягиваться все новые и новые участники, появилась биржа криптовалют, начали колебаться курсы. Наверняка находились люди, которые обращали внимание на то, что придуманная Сакамото монета ничем не обеспечена. Но разве этим кого-то можно удивить? Доллар с середины 70-х годов прошлого века после отвязки его от золота тоже существует, хотя ничем не обеспечен, кроме обязанности проводить оплату по сделкам именно в этой валюте. И никаких проблем – котируется себе на биржах.

По мере намайнивания условных единиц и расширения интереса к системе, в нее потекли деньги, криптовалюта начала котироваться на биржах. Путь от стоимости «ноль за единицу ничего» до одного доллара криптовалюта проделала за почти три года, достигнув этого уровня в марте 2011-го. Сегодня курс «единицы ничего» колеблется вверх-вниз в районе 100 тыс. долларов. Предел ли это? Нет, конечно.

На вопрос: во сколько раз еще может вырасти цена «битка» – точный ответ дать невозможно. Но если счет пойдет на сотни тысяч – это вряд ли удивит. В 2010 году американец Ласло Ханеч купил две пиццы за 10 тыс. BTC (стоимость 1 BTC тогда составляла 0,0025 доллара). Если бы Ханеч просто сохранил эти электронные деньги на 10 лет, в 2021 году его биткоиновый счет составил бы до 450 млн долларов.

Что влияет на цену биткоина?

– Спрос и предложение на криптовалютных биржах.

– Регуляторные решения правительств разных стран.

– Технологические обновления и безопасность Сети.

– Заявления известных инвесторов и публичных личностей.

– Активность крупных держателей (китов рынка).

– Общее состояние мировой экономики.

– Внедрение криптовалют в традиционный бизнес.

Можно еще перечислить целый ряд факторов и увидеть, что ни один из них нельзя отнести к категории «событий, существующих независимо от человека». В том числе даже такие явления, как экономические кризисы, которые их устроители тщательно пытаются замаскировать под «процессы, возникшие стихийно в результате отсутствия контроля за отдельными сферами экономики, перепроизводством товаров и услуг» и т. д.

Иногда в Сети высказываются предположения, что нельзя аккумулировать большое количество биткоинов в одних руках. Ничего подобного! Во-первых, такой запрет нарушил бы свободу торговли. А во-вторых, невозможно было аккумулировать в одних руках тогда, когда «битки» только майнили и другого способа получить виртуальную валюту не было. После того, как она начала котироваться на биржах, пошла купля-продажа и аккумулировать в одних руках большое количество стало возможным.

Кроме того, «в одних руках» – это не значит, что под одним именем. Формальных владельцев может быть много, но все они, по сути, могут работать на один карман.

То есть реально влияющим на курс криптовалюты явлением служит пресловутый «человеческий фактор». А раз так, то проблемы догнать стоимость «битка» до уровня, нужного США для погашения их астрономического госдолга, нет никакой. При сегодняшнем курсе в 100 тыс. долларов за биткоин Трампу для этого нужны 350 млн единиц криптовалюты. Среди экспертов сегодня ходят предположения, что в распоряжении США сейчас порядка 200 тыс. BTC. В общую эмиссию, которая составляет, напомню, 21 миллион, потребность Америки пока не вписывается. Но ведь гасить долги она будет не завтра.

К нужному моменту, можно не сомневаться, курс, используя те пункты, что приведены выше, загонят на требуемую высоту. Причем Штатам даже не обязательно будет иметь на своем балансе весь объем существующих биткоинов.

В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые, мало кто сомневается, куплены ею были еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа, когда в конце 2018 года стоимость «битка» упала на 80% по сравнению с 2017 годом, а майнеры массово продавали свои бизнесы по причине невозможности компенсировать убытки.

Последствия погашения госдолга США криптовалютой

Через некоторое время после обнуления долга мировому гегемону не составит труда, как сказала в «Бриллиантовой руке» героиня Нонны Мордюковой, «отключить газ» получателям платежа. То есть неизвестная (или известная) хакерская группировка в очередной раз взломает криптобиржу. Что будет дальше, можно понять на примере площадки Mt. Gox, на которой велись торги биткоинами. В феврале 2014 года ее не первый, но теперь уже последний раз взломали. Хакеры похитили 744 408 единиц криптовалюты. Биржа обанкротилась, цена битка рухнула на 36%, украденные виртуальные деньги владельцам возвращены не были.

Конечно, найдется много желающих сказать, что все это – теория заговора и конспирология. Но ведь и COVID-19 в 2019 году называли природным явлением, а поди ж ты – на днях практически вся мировая пресса согласилась с тем, что происхождение вируса-носителя болезни есть плод лабораторных усилий ученых.

Предупреждение Трампа прозвучало. Но держатели «битка» будут цепляться за него до упора – он колеблется вверх-вниз, и каждый раз, когда снижается, у владельцев этой криптомонеты жадность превалирует над страхом – надо же просто подождать хорошего расклада и потерянное вернется. Чтобы потом снова упасть. Уже безвозвратно.



