Зеленский продаст ресурсы Украины ради прощения Трампа

Tекст: Андрей Резчиков

Вашингтон предоставил Киеву «улучшенный» проект соглашения о добыче полезных ископаемых. Это произошло после того, как Владимир Зеленский разозлил президента США Дональда Трампа, отклонив его первоначальное предложение, сообщает Axios. Источники говорят, что заключение сделки выглядит более вероятным.

В статье указывается, что помощники Зеленского уговаривают его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Трампом и дать президенту США возможность оправдать финансовую поддержку Украины. «В новый проект внесены существенные улучшения, он соответствует украинскому законодательству», – сообщил источник.

Однако в материале по-прежнему ничего не говорится о включении в новый договор гарантий безопасности для Украины, отсутствием которых Зеленский ранее и объяснил отказ от подписания.

По информации The Wall Street Journal, Зеленский сказал, что «не может продавать свою страну», но добавил, что обсудит новое предложение со своей командой. По данным газеты, Зеленский охарактеризовал первоначальное предложение администрации Трампа как требование предоставить ему часть природных ресурсов Украины без каких-либо гарантий безопасности взамен.

Первоначальное предложение, которое на прошлой неделе предлагал подписать министр финансов США Скотт Бессант в ходе своего визита в Киев, подразумевало получение американцами половины дохода от продажи редкоземельных металлов Украины.

По данным агентства Bloomberg, на этой неделе украинские и американские переговорщики старались преодолеть разногласия, чтобы завершить сделку по критически важным минералам. В частности, этот вопрос обсуждался специальным посланником США Китом Келлогом во время визита в Киев. В четверг Зеленский заявил, что его встреча Келлогом «возродила надежду».

Напомним, Трамп говорил, что хотел бы заработать на редкоземельных металлах Украины 500 млрд долларов, несмотря на сообщения о том, что эти запасы, по некоторым оценкам, могут стоить чуть ли не 10-15 трлн долларов. Впрочем, по информации Bloomberg, на самом деле Украина не имеет крупных запасов редкоземельных металлов, а большинство месторождений, вероятно, являются побочными продуктами производства таких материалов, как фосфаты. Более того, многие из них находятся в районах, контролируемых Россией.

Американцы ожидали, что Зеленский мог бы подписать соглашение в ходе своего визита в конце прошлой недели на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где находился и вице-президент США Джей Ди Вэнс, но этого не произошло, после чего Трамп заявил о четырехпроцентном рейтинге Зеленского, призвав провести выборы.

Госсекретарь США Марко Рубио, который на этой неделе участвовал в переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в Эр-Рияде, со своей стороны напомнил, что на встречах с американскими представителями Зеленский обещал рассмотреть договор со своей командой и обсудить его в Раде, а на публике категорически отверг соглашение. «Это не то, что он говорил нам», – пояснил глава Госдепа в интервью американской журналистке Кэтрин Херридж.

Рубио подчеркнул, что сам лично и Трамп были «очень расстроены» Зеленским после его разговора с вице-президентом США о соглашении по ресурсам. В свою очередь Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Зеленский обязаны своим существованием щедрости Соединенных Штатов, чья помощь была ключевой: «Так что пусть скажет спасибо».

При этом глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и бизнесмен Илон Маск высказался еще жестче, заявив, что украинцы презирают Зеленского. Маск обвинил его в отказе от проведения выборов из-за страха потери власти и выразил сомнение в достоверности опросов, которые контролируются Зеленским. По его словам, если бы Зеленский действительно пользовался поддержкой народа, он бы не отменял выборы.

Тем временем союзники Украины в Вашингтоне говорят, что у Зеленского есть возможность спасти отношения с Трампом, но это зависит от принятия предложенной США сделки по редкоземельным металлам, пишет издание Politico. При этом вечером в пятницу советник по нацбезопасности США Майкл Уолтц выразил уверенность в том, что в ближайшее время Зеленский подпишет соглашение с американцами по полезным ископаемым.

«В прошлом году Зеленский сам предлагал Штатам полезные ископаемые в рамках «плана победы». Сейчас Трамп разыгрывает эту карту для собственного пиара, чтобы показать контраст его команды с предыдущей администрацией. Так, если Байден многое давал бесплатно, то республиканцы подсчитывают каждый доллар и гарантируют, что американских налогоплательщиков не обманут», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

«Более того, насколько я понимаю, объемы ресурсов на Украине серьезно переоценены. И США не могут этого не понимать. Судя по всему, для Белого дома это чисто репутационная история», – указал спикер. Тем временем Зеленский делает вид, что якобы внезапно осознал: в первом соглашении полезные ископаемые не привели к гарантиям безопасности для Украины.

«Зеленскому эта игра нужна для того, чтобы потянуть время. От этого и звучат противоречивые заявления – сначала на Банковой готовы подписать соглашение, а потом их не устраивают некие пункты. Зеленский надеется, что Европа уговорит Трампа снизить давление на Украину, – заметил аналитик. –

Тем не менее я допускаю, что Зеленский под нажимом Трампа все-таки подпишет так называемую улучшенную версию документа».

«Трамп разыгрывает политическую карту, он озабочен тем, чтобы вернуть деньги американским налогоплательщикам. Я думаю, что сейчас за столом переговоров обсуждаются другие способы компенсировать затраты американцев на Украину. Есть интересные варианты сотрудничества (с Россией) в нефтеразведке», – считает американист Рафаэль Ордуханян.

По его словам, Трамп прекрасно понимает, что вопросы будущего территориального устройства Украины, компенсаций и других аспектов нужно решать с Россией: «Зеленскому и Европе придется стоять в сторонке. У них была возможность сказать что-то в Стамбуле, несколько раз в Минске, а сейчас в игру вступают взрослые дяди. Трампу нужна победа – в его понимании это прекращение боевых действий и денежная компенсация».

Собеседник подчеркнул, что информация о солидных запасах редкоземельных металлов на Украине пока не подтверждается серьезными геологическими данными. При этом политическая судьба Зеленского уже предрешена – «человек купил себе билет в одну сторону». «Есть шанс, что Стармер и Макрон уломают Трампа на какие-то уступки, но я сомневаюсь в этом – уж слишком далеко все это зашло. У Зеленского гораздо больше проблем, чем вопрос распределения редкоземельных металлов», – считает американист.