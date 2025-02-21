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    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

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    21 февраля 2025, 13:06 • Новости дня

    Эксперт: Зеленский под нажимом Трампа подпишет договор с США по минералам

    Политолог Корнилов: Зеленский тянет время вокруг сделки с США по минералам в надежде на Европу

    Эксперт: Зеленский под нажимом Трампа подпишет договор с США по минералам
    @ Tetiana Dzhafarova/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский тянет время по сделке о полезных ископаемых в надежде на то, что Европа все-таки уговорит президента США Дональда Трампа снизить давление на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее сообщалось, что Вашингтон передал Киеву «улучшенный» вариант соглашения о добыче минералов.

    «В прошлом году Зеленский сам предлагал Штатам полезные ископаемые в рамках «плана победы». Сейчас Трамп разыгрывает эту карту для собственного пиара, чтобы показать контраст его команды с предыдущей администрацией. Так, если Байден многое давал бесплатно, то республиканцы подсчитывают каждый доллар и гарантируют, что американских налогоплательщиков не обманут», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Более того, насколько я понимаю, объемы ресурсов на Украине серьезно переоценены. И США не могут этого не понимать. Судя по всему, для Белого дома это чисто репутационная история», – указал спикер. Тем временем, продолжает аналитик, Киев делает вид, что якобы внезапно осознал: в первом соглашении полезные ископаемые не привели к гарантиям безопасности для Украины.

    «Для Трампа сделка – это своего рода расплата за уже поставленные вооружения и переданные деньги. Для Зеленского это стало шоком», – допустил эксперт. «Киеву это игра нужна для того, чтобы потянуть время. От этого и звучат противоречивые заявления – сначала на Банковой готовы подписать соглашение, а потом их не устраивают некие пункты. Зеленский надеется, что Европа уговорит Трампа снизить давление на Украину», – заметил аналитик. «Тем не менее, я допускаю, что Зеленский под нажимом Трампа все-таки подпишет так называемую «улучшенную» версию документа», – резюмировал Корнилов.

    Ранее Вашингтон предоставил Киеву «улучшенный» проект соглашения о добыче полезных ископаемых после того, как Владимир Зеленский разозлил президента США Дональда Трампа, отклонив его первоначальное предложение, сообщает Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников. Источники с обеих сторон теперь говорят, что заключение сделки выглядит более вероятным.

    В статье указывается, что помощники Зеленского уговаривали его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Трампом и дать президенту США возможность оправдать поддержку Украины. «В новый проект внесены существенные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству», – сообщил источник.

    Однако, в материале по-прежнему ничего не говорится о включении в новый договор гарантий безопасности для Украины, отсутствием которых Зеленский ранее и объяснил отказ от подписания. По информации The Wall Street Journal, Зеленский сказал что «не может продавать свою страну», но добавил, что обсудит предложение со своей командой.

    Госсекретарь США Марко Рубио, со своей стороны, сообщил, что на переговорах с американскими представителями Зеленский пообещал рассмотреть договор со своей командой и обсудить его в Верховной раде, а на публике категорически отверг соглашение. «Это не то, что он говорил нам», – пояснил глава Госдепа в интервью Кэтрин Херридж, опубликованное в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Тем временем союзники Украины в Вашингтоне говорят, что у Зеленского есть возможность спасти отношения с Трампом, но это зависит от принятия предложенной США сделки по редкоземельным металлам, которую Киев до сих пор игнорирует, пишет издание Politico. Газета ВЗГЛЯД объясняла ухудшение отношений США и Украины.

    20 февраля 2025, 23:07 • Новости дня
    Маск объяснил пропажу значительной части отправленных Украине денег
    Маск объяснил пропажу значительной части отправленных Украине денег
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Значительный процент отправленных киевскому режиму американских средств осел в карманах ряда американских же политиков, имеющих отношение как к Демократической, так и к Республиканской партии, заявил миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск.

    «Значительная часть денег, «отправленных в Украину», на самом деле оказалась у политиков США, у Национального комитета Демократической партии и у некоторых республиканцев», – написал Маск в X.

    Он отметил, что именно по этой причине украинский президент Владимир Зеленский заявляет, что получил лишь половину направленных средств.

    Ранее американский конгрессмен Марджори Тейлор-Грин обвинила Зеленского в отмене выборов и подавлении свободы слова и назвала его «актером в зеленом комбинезоне», вымогающим деньги.

    В четверг глава оборонного комитета Рады Украины Роман Костенко заявил о приостановке поставок оружия Киеву из США.

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    20 февраля 2025, 20:46 • Новости дня
    Объявлено о новом падении рейтинга Зеленского

    Рейтинг Зеленского на Украине упал до 15,9%

    Объявлено о новом падении рейтинга Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Рейтинг Владимира Зеленского среди украинцев продолжает снижаться, достигнув 15,9%, несмотря на временный летний рост, свидетельствуют данные украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis.

    Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать и достиг 15,9%, сообщает местное издание «Страна», ссылаясь на данные украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis. Если бы выборы президента состоялись сегодня, именно столько процентов украинцев проголосовали бы за Зеленского, сообщает ТАСС.

    Исследования показывают, что за год рейтинг Зеленского снизился с 21,7% до 15,9%, несмотря на незначительный рост летом. В то же время бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, рейтинг которого пострадал в начале 2024 года, вновь набрал 27,2%, обогнав Зеленского.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) занимает третье место с 5,8% поддержки.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, и это стало очевидной тенденцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер раскритиковал Зеленского, указав на его низкий рейтинг одобрения в 4%, и подчеркнул важность проведения выборов на Украине. При этом хозяин Белого дома заявил, что его тревожит отсутствие прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств.

    Зеленский ответил на критику, заявив, что его рейтинг составляет 57%, и уточнил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов помощи, а не 350 млрд, как сообщалось. Белый дом выразил возмущение по поводу того, что, согласно словам Зеленского, большая часть выделенных средств «пропала».

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    21 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    Рубио: Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам
    Рубио: Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам
    @ Oliver Contreras/Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Рубио заявил о недовольстве американских властей поведением Зеленского, подчеркнув, что в ряде случаев такая реакция вполне оправданна, передает РИА «Новости».

    По его словам, экс-президент США Джо Байден тоже имел разногласия с Зеленским, в том числе из-за его заявлений.

    Особое раздражение в Вашингтоне вызвало обещание Зеленского рассмотреть в парламенте предложение о сотрудничестве по минеральным ресурсам, однако позднее он публично отверг эту идею.

    «Это не то, что он говорил нам», – отметил Рубио в интервью Кэтрин Херридж.

    Это стало причиной недовольства Трампа, который ожидает уважения и не терпит обвинений в дезинформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым. Позднее Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым, однако министр финансов США заверил, что Зеленский подпишет соглашение.

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    Коментарии (10)
    20 февраля 2025, 21:29 • Новости дня
    США остановили продажи оружия Украине

    В Раде сообщили о приостановке продаж США оружия Украине

    США остановили продажи оружия Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава оборонного комитета Верховной рады Украины Роман Костенко заявил о приостановке поставок оружия Киеву из США.

    «По моей информации, оружие, которое шло на продажу, – поставки остановились», – сказал он, пишет издание «Страна».

    По словам Костенко, фирмы, занимающиеся передачей оружия, в настоящий момент находятся в ожидании окончательного решения. Вопрос заключается в том, будет ли принято решение о продолжении поставок хотя бы на коммерческой основе, добавил он.

    Ранее администрация США выразила недовольство негативной реакцией Киева на сделку по украинским полезным ископаемым, заявив о неприемлемости критики, которую они получают за свои усилия в поддержку Украины. Кроме того, Вашингтон заявил о желании вернуть потраченные на Украину деньги.

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    20 февраля 2025, 21:46 • Новости дня
    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала «худшим кошмаром» для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы
    @ economist.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявив, что Европу постиг «худший кошмар».

    Британский журнал The Economist опубликовал обложку с изображением Путина и президента США, сидящих во главе стола, передает «Газета.Ru». Подпись к изображению гласит, что европейский регион столкнулся с «худшим кошмаром».

    Журнал сообщает, что недавние события стали самыми мрачными для Европы с момента падения железного занавеса, и их последствия еще не осознаны в полной мере. В материале говорится, что Украину «распродают», Россию «реабилитируют» и больше нельзя быть уверенным в поддержке Америки в случае военного конфликта в Европе.

    По оценке журнала, на фоне нормализации отношений между Россией и США американский лидер, вероятно, готов оставить Украину, обвиняя ее в конфликте. Европейские страны обеспокоены такими шагами США, которые ставят под сомнение их приверженность защите НАТО при любых обстоятельствах, пишет издание.

    По мнению авторов статьи, проблема заключается в том, что если Европа подвергнется нападению со стороны России и обратится за помощью к Америке, то в ответ на это Трамп спросит, какая ему от этого выгода.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

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    20 февраля 2025, 18:12 • Новости дня
    Вэнс заявил об истощении арсеналов в Европе и бесполезности помощи Киеву

    Вэнс указал на превосходство России на Украине и призвал к миру

    Вэнс заявил об истощении арсеналов в Европе и бесполезности помощи Киеву
    @ Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул необходимость поиска мира на Украине из-за численного превосходства России и истощенных оружейных складов Европы, отметив, что дальнейшая западная помощь Киеву не изменит ситуацию.

    Вэнс заявил о значительном истощении европейских оружейных складов и индустриальной базы, передает РИА «Новости». По его словам, Россия обладает численным превосходством в силе и оружии на Украине, что останется неизменным вне зависимости от дальнейших западных поставок.

    В своем выступлении Вэнс подчеркнул, что президент США придерживается фактов, а не домыслов, и указал на то, что дальнейшая помощь Запада вряд ли изменит ситуацию на Украине. Критиков текущего подхода США он спросил, знают ли они о проблемах с промышленным потенциалом Европы.

    Вэнс призвал к началу мирных переговоров, подчеркивая необходимость стремления к миру в текущей обстановке.

    Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США.

    Напомним, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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    21 февраля 2025, 04:40 • Новости дня
    На маркетплейсах в России заметили товары с символикой ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В нескольких российских маркетплейсах заметили одежду с символами украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщил военный корреспондент Даниил Безсонов.

    В продаже обнаружили спортивные костюмы с символикой главного управления разведки (ГУР), сил специальных операций (ССО) ВСУ и погранслужбы Украины, сообщил Безсонов в своем Telegram-канале.

    Сам военкор назвал появление подобных товаров безразличием со стороны российских брендов.

    Через некоторое время Безсонов добавил, что карточки этих товаров удалили.

    «Надеюсь, что в будущем подобных ошибок (девочка дизайнер недоглядела) не будет», – заключил он.

    Ранее суд в Москве на 50 тыс. рублей оштрафовал уроженца Крыма за причисленный к нацистским выкрик «Слава Украине» в метро.

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    21 февраля 2025, 10:29 • Новости дня
    В окружении Трампа посоветовали Зеленскому срочно бежать во Францию
    В окружении Трампа посоветовали Зеленскому срочно бежать во Францию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским ухудшились после отказа последнего передать США 50% редкоземельных элементов Украины, что привело к призывам со стороны окружения Белого дома к лидеру украинского режима эмигрировать во Францию.

    Источники в Белом доме советуют ему уехать во Францию в связи с ухудшением дипломатических отношений, передает The New York Post.

    Вопросы вызвал его отказ подписать соглашение о передаче половины редкоземельных элементов США в обмен на военную помощь.

    Обострение конфликта произошло после того, как украинская сторона раскритиковала визит американских эмиссаров в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым.

    Позднее Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым, однако министр финансов США заверил, что Зеленский подпишет соглашение.

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    20 февраля 2025, 16:15 • Новости дня
    Министр финансов США назвал заявления Зеленского в Мюнхене неуместными

    Министр финансов США Бессент назвал заявления Зеленского в Мюнхене неуместными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов США Скотт Бессент выразил недовольство рядом высказываний главы киевского режима Владимира Зеленского, сделанных на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Бессент в интервью для канала Bloomberg TV выразил свое недовольство по поводу некоторых заявлений, которые были сделаны Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС. Министр отметил, что многие высказывания украинского лидера были неуместными.

    Особое внимание он обратил на разговор в Мюнхене, где Зеленский уверил его в готовности подписать соглашение о минералах. «Он мне сказал в Мюнхене, что подпишет соглашение о минералах, он этого не сделал», – подчеркнул Бессент.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о недопустимости риторики Владимира Зеленского, отметив непозволительные высказывания представителей киевского режима в адрес глав других государств. Он также указал на смену позиции США по Украине, отметив стремление новой администрации наладить мир с Россией через переговоры.

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    20 февраля 2025, 19:56 • Новости дня
    На Украине заочно приговорили актера Певцова к 10 годам тюрьмы

    Украинский суд заочно приговорил актера Певцова к 10 годам за антиукраинскую деятельность

    На Украине заочно приговорили актера Певцова к 10 годам тюрьмы
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине российского актера Дмитрия Певцова заочно осудили на десять лет лишения свободы за антиукраинские заявления и призывы к свержению власти.

    Служба безопасности Украины объявила о заочном приговоре в отношении российского актера Дмитрия Певцова. Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, Певцов якобы неоднократно распространял «антиукраинские нарративы» и призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины.

    В СБУ заявили, что приговор вынесен по трем статьям, включая «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Пропаганда войны».

    Обвинения в адрес Певцова были выдвинуты еще в феврале 2024 года, однако какое именно имущество будет конфисковано, пока не уточняется.

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    20 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Лавров: Россия и США в Эр-Рияде обсудили устранение первопричин кризиса на Украине
    Лавров: Россия и США в Эр-Рияде обсудили устранение первопричин кризиса на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече глав внешнеполитических ведомств на G20.

    Лавров, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати, сообщил, что Россия и США на переговорах в Эр-Рияде подробно обсудили необходимость решения кризиса на Украине путем устранения его первопричин, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что завершению конфликта препятствует бесконтрольная финансовая поддержка и накачка вооружением, осуществляемые покровителями киевского режима.

    Глава МИД России отметил, что только устранение первопричин кризиса, включая выполнение обязательств по уважению прав человека и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе, может привести к решению ситуации. Лавров заявил, что в Эр-Рияде состоялся подробный разговор на эту тему.

    Также на переговорах обсуждались вопросы международных отношений. По мнению Лаврова, в многополярной среде не должно быть места гегемонии, и западным странам необходимо признать новый баланс сил.

    «Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения», – подчеркнул Лавров.

    Обе стороны согласились, что международные отношения должны строиться на признании национальных интересов каждой страны.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость переговоров России и США в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде, где стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

    Коментарии (5)
    20 февраля 2025, 17:02 • Новости дня
    Белый дом заявил о совпадении интересов России и США по Украине

    Уолтц: Интересы Москвы и Вашингтона совпали в стремлении к миру на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента США Майк Уолтц заявил, что интересы России и США в вопросе мирного урегулирования на Украине совпадают.

    Уолтц в эфире телеканала Fox News заявил о совпадении интересов России и Соединенных Штатов в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. По словам Уолтца, обе страны заинтересованы в прекращении конфликта, несмотря на существующие разногласия между Москвой и Киевом.

    «Я думаю, что наши интересы совпадают в том, чтобы остановить войну. Конечно, [у РФ] с украинцами все еще существуют разногласия, поэтому нам нужно сблизить обе стороны», – сказал Уолтц.

    Помощник президента США также подчеркнул значимость исторического телефонного разговора между российским и американским президентами, и мер по укреплению доверия после освобождения Марка Фогеля.

    Ранее Уолтц заявил, что все стороны конфликта должны поддерживать стремление США к урегулированию ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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    21 февраля 2025, 09:40 • Новости дня
    Вэнс велел Зеленскому благодарить США

    Вэнс заявил, что Зеленский и Украина обязаны существованием щедрости США

    Вэнс велел Зеленскому благодарить США
    @ Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Владимир Зеленский обязаны существованием щедрости США, он призвал их выразить благодарность вместо критики.

    По его словам, Зеленский и его страна обязаны своим существованием щедрости Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    Вэнс отметил, что американская помощь была ключевой для Украины и Зеленского: «Так что пусть скажет спасибо».

    Он добавил, что если Зеленский не согласен с мнением Белого дома, то ему лучше обсудить это лично, вместо того чтобы критиковать его в СМИ Европы.

    Вэнс также подчеркнул, что подобные действия Зеленского являются оскорбительными и «глупыми» по отношению к США и их народу.

    Ранее Вэнс подчеркнул необходимость поиска мира на Украине из-за численного превосходства России и истощенных оружейных складов Европы, отметив, что дальнейшая западная помощь Киеву не изменит ситуацию.

    Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США.

    Напомним, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (5)
    21 февраля 2025, 01:16 • Новости дня
    Axios: США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах
    Axios: США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация передала киевскому режиму обновленный проект соглашения о минеральных ресурсах после отклонения первого варианта, сообщили источники в США и на Украине.

    Несколько помощников Владимира Зеленского убеждают его подписать обновленное предложение, сообщили собеседники Axios, передает РИА «Новости».

    Они считают, что это позволит избежать дальнейшего конфликта с американской стороной и укрепит поддержку Украины со стороны США.

    «В последнем проекте были сделаны значительные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству», – сказал один из собеседников.

    Источники с обеих сторон отмечают, что вероятность заключения сделки увеличивается.

    Ранее Reuters сообщал, что американская администрация хочет заключить упрощенное соглашение с Киевом по ресурсам до начала мирных переговоров, несмотря на отклонение изначального предложения.

    Коментарии (9)
    20 февраля 2025, 22:57 • Новости дня
    МИД: Киев использовал западные спутники для удара по НПС на Кубани

    Захарова: Теракт против объектов КТК показал всю беспринципность узурпировавших власть в Киеве неонацистов

    Tекст: Вера Басилая

    Удар по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае был нанесен «вооруженными формированиями укробандеровской хунты» с использованием данных западной космической разведки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила о том, что по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае был нанесен удар при поддержке западных спутников. Она отметила, что атака проводилась вооруженными формированиями, которые она назвала «укробандеровской хунтой».

    По ее словам, атака была не только направлена против российских объектов, но и по энергетической инфраструктуре стран, с которыми «клика Зеленского» пыталась наладить партнерские отношения, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    Дипломат заявила, что атака на КТК демонстрирует «озлобленность» Киева в свете растущего мирового понимания позиции России в конфликте на Украине.

    МИД России считает, что нападение на НПС «Кропоткинская» – это попытка подорвать международную кооперацию в сфере энергетической безопасности, где Россия остается надежным участником. Захарова выразила надежду, что международное сообщество осознает недопустимость поддержки нынешнего руководства Украины.

    «Теракт против объектов КТК в очередной раз показал всю беспринципность узурпировавших власть в Киеве неонацистов. Подтвердил, что эту группировку пора урезонить, а народу Украины – вернуть устойчивый мир», – заявила Мария Захарова.

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