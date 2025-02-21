Отмазывать киевского диктатора после выволочки из США поручили обслуге

Tекст: Николай Стороженко

Сложно было представить, что команде Дональда Трампа удастся разочаровать украинцев сильнее, чем после перекрытия потока грантов от USAID. Но трамписты смогли и это. Теперь Америку, на которую украинцы молились все эти три года, ругают почище России, а Трампа и вовсе шлют по известному адресу. Причем не боты, а народные депутаты Украины.

Если бы, не дай Бог, с президентом США случилось что-то нехорошее, мы бы точно увидели реконструкцию знаменитой исторической сценки:

– «Рузвельт умер!» – сказал ему секретарь. От этих слов Геббельс впал в экстаз.

– Принесите лучшего шампанского! – крикнул он. – И соедините меня с фюрером.

Американский орел щелкнул клювом

В ходе пресс-конференции на своей вилле во Флориде Трамп сделал сразу несколько чувствительных выпадов в адрес Украины и персонально Зеленского. По его мнению, новые выборы необходимы, так как рейтинг в 4% не позволяет Зеленскому говорить от лица всего народа, кроме того, киевская власть неэффективно распоряжается американской помощью.

Прежде такие выволочки в отношении Зеленского можно было увидеть разве что в блогах зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева. А если вдруг не только там, то никак не в прямом эфире и не от администрации президента США.

Сутки спустя Трамп продолжил развивать эти тезисы. «Зеленский ужасно справляется со своей работой» – это уже из пресс-конференции в Майами. А в публикации, посвященной Зеленскому, президент США прямо назвал его диктатором, обвинил в стремлении продолжать конфликт с Россией ради личной финансовой выгоды.

Это уже смахивает на последнее предупреждение перед санкциями.

В свою очередь Илон Маск пообещал аудит американской помощи Украине через возглавляемую им структуру DOGE, а заодно обвинил Зеленского в гибели американского журналиста Гонсало Лиры в харьковском СИЗО.

Зеленский в ответ ожидаемо начал хохмить, предлагая сравнить рейтинги, по быстро понял, что количество и качество обвинений слишком серьезны, чтобы реагировать на них лично. Поэтому глава режима ушел в позитивную повестку («Встречаюсь с Макроном, он меня поддерживает»), а отгавкиваться поручил обслуге.

Игра на рояле пропаганды

Первоначально украинская реакция на медиаатаку команды Трампа относилась к одной из двух разновидностей. Либо к ругани вплоть до предложений «последовать за российским кораблем» (депутат Марьяна Безуглая), либо к мерам административного воздействия. Например, на Украине заблокировали соцсеть Truth, принадлежащую Трампу, и организовали протестный митинг возле посольства США в Киеве.

В четверг офис Зеленского дал отмашку продемонстрировать народное единение – «Жизнь за царя», только в украинских реалиях. Посты с призывами к единению опубликовали глава ОП Андрей Ермак, его заместительница Ирина Верещук и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. А экс-глава МИД Дмитрий Кулеба советует не только сплотиться, но и тянуть резину на переговорах с США:

«По сути, наша стратегия должна заключаться в том, чтобы втягивать Трампа в длинную игру вместо того, чтобы поддаваться его быстрому давлению».

Впрочем, представители команды бывшего президента Петра Порошенко злорадства не сдерживают. «Очень забавно наблюдать, как в соцсетях несется: нужно поддержать нашего президента! Извиняюсь, а кто довел ситуацию до того состояния, которое имеем сейчас? Кто решил измерять рейтинги с другими президентами? Кто начал публично критиковать Трампа?» – пишет нардеп от партии «Евросолидарность» Алексей Гончаренко.

В этих нападках Зеленский тоже виноват сам. Всего неделю назад он ввел против Порошенко санкции, а так, глядишь, Порошенко тоже призывал бы сплотиться. Совсем недавно он сам резко критиковал идею выборов.

Голоса в защиту Зеленского также звучат от лидеров стран ЕС, например Чехии и Финляндии. Но не исключено, что они делали свои заявления по просьбе с Банковой, где у президента Украины офис.

А вот некоторые реплики «больших друзей Украины» – британцев – Зеленского наверняка расстроили. В частности, это экс-премьеры Лиз Трасс и Борис Джонсон. Первая считает, что Великобритании необходима «революция в стиле Трампа». Второй призвал Европу не скандалить, а «помочь Трампу завершить войну на Украине».

Держит нос по ветру и главный «ястреб» Польши Ярослав Качиньский, который вдруг перестал поддерживать идею отправки польских военных на Украину. Его партия «Право и справедливость» явно легла под Трампа.

До встречи в Ростове

Причина такой откровенной порки Зеленского очевидна. Во-первых, отказ подписывать соглашение, дающее США контроль над остатками украинских недр. Во-вторых, поведение Зеленского во время Мюнхенской конференции.

Правда, с ресурсами все не так однозначно. Bloomberg пишет о том, что Трампа ввели в заблуждение относительно величины украинских месторождений и их ценности – 500 млрд долларов они ну никак не стоят. Однако президент США от идеи не отступается, предлагая теперь упрощенный вариант сделки.

Видимо, для Трампа дело не столько в ресурсах, сколько в результате, который можно предъявить обществу: вот соглашение по недрам, вот переговоры с русскими. Батя обещал – батя сделал. А сколько на самом деле стоят недра – пускай преемники разбираются.

Для США перезагрузка отношений с Россией, Украиной и Евросоюзом выгодна сама по себе и ценнее недр Украины.

Например, анонсированный план сокращения расходов Пентагона на ближайшие пять лет даст 250-300 млрд долларов экономии.

Разумеется, жесткий тон команды Трампа сигнал не только и не столько Зеленскому (иначе все это можно было бы обговорить приватно, без разборок на весь мир), а украинским элитам Зеленского и ЕС. Выбор простой: либо вы поддерживаете США и Трампа, либо Зеленского. Полутонов нет.

Это внятно сформулировал вице-президент США Джей Ди Вэнс: «Цель нашей политики – положить конец конфликту… Зеленский должен отнестись к этому серьезно. Наши европейские союзники должны отнестись к этому серьезно… Вы не отодвинете президента от этой цели. Вы не измените его мнение, тем более публично нападая на него в СМИ».

Те, кто поумнее, уже приняли этот новый Pax Americana, как Качиньский или премьер Италии Джорджа Мелони. Украинцы определятся не так быстро – хотя бы потому, что Зеленский действительно диктатор. Оппозиционное поле на Украине полностью зачищено, кто пойдет на выборы и доживет до них – не ясно.

Очевидно, украинские элиты и некоторые другие граждане будут ждать новых сигналов от Трампа. Но пока – «жизнь за царя». До более четких инструкций из Вашингтона.

Игра эта, конечно, опасная. Вчера Зеленского только Россия обличала, сегодня – Россия и США. А кто завтра?

Будет забавно, если в конечном итоге пан головнокомадувач окажется… в Ростове. По крайней мере, в России мораторий на смертную казнь. В отличие от США.