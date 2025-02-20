Зеленскому предстоит испытать методы США для неугодных лидеров

Эксперты предположили меры давления администрации Трампа на офис Зеленского

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов,

Евгений Поздняков

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от нападок на Дональда Трампа. В интервью британской газете Daily Mail он подчеркнул, что критика главы Белого дома является «ужасным способом взаимодействия» с администрацией республиканцев. По его словам, публичное «очернение» американского лидера со стороны украинских чиновников лишь навредит контактам Вашингтона и Киева.

К критике офиса Зеленского присоединился и Майк Уолтц, советник президента США по нацбезопасности. В эфире Fox News он назвал некорректной позицию украинского руководства по предложению Белого дома о передаче Киевом Вашингтону контроля над редкоземельными металлами.

По его мнению, офис Зеленского не увидел в данной инициативе шанс для экономики страны, но ответил Штатам эскалацией риторики и жестким сопротивлением. На этом фоне Уолтц подчеркнул, что налогоплательщики США заслуживают возврата значительной части своих вложений.

В свою очередь Илон Маск, глава департамента государственной эффективности, обвинил Зеленского в смерти американского журналиста Гонсало Лиры. Журналист неоднократно выступал с критикой правительства Украины, за что был посажен властями этой страны в тюрьму, пишет предприниматель в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России). Отмечается, что во время заключения гражданин США подвергался регулярным пыткам.

Кроме того, адвокат Боб Амстердам в интервью Такеру Карлсону рассказал, что фонд USAID, чья деятельность на сегодняшний день приостановлена, помогал Зеленскому разрушить Украинскую православную церковь (УПЦ). «Это не просто вмешательство, это целенаправленная кампания по подрыву религиозных институтов», – добавил он.

Напомним, обострение отношений США и Украины началось с того, что Зеленский подверг США критике за переговоры с Россией и отверг сделку по ресурсам, которую предложила администрация Белого дома. Позже Трамп заявил о падении рейтинга Зеленского до 4%. Он также усомнился в его компетентности, указав, что Зеленский давно мог начать поиск выхода из конфликта с Россией. По его мнению, украинский лидер продолжает конфронтацию с Москвой из-за финансовых выгод.

В то же время Джей Ди Вэнс считает, что резкие высказывания Зеленского в сторону Трампа лишь усугубляют отношения Вашингтона и Киева. На этом фоне украинские чиновники запустили масштабную кампанию с критикой главы Белого дома. Интересно, что ссора с США даже заставила власти Украины переосмыслить «образ победы» в конфликте с Россией.

«Весь мир задается вопросом о будущем Зеленского. Этот вопрос звучит вне зависимости от того, продолжатся ли нападки на Трампа. Интересно другое: успеет ли Зеленский «пропасть с радаров» до того, как украинский народ оправится от шока. Полагаю, судьба Зеленского уже предрешена, и речь не только о политической стороне вопроса», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

«Зеленский ответит за все свои злодеяния, в первую очередь перед самими украинцами. Если он продолжит нападки на Трампа, то ускорит более решительные действия США по своему скорейшему свержению», – считает собеседник.

«Обвинения Киева в коррупции и воровстве, военных преступлениях, узурпации власти, а также призывы провести аудит американской помощи – это все часть процесса по сбору и систематизации материалов для будущих уголовных процессов против нынешних украинских властей. Тут есть и репутационный аспект:

Вашингтон доносит до Европы истинное лицо офиса Зеленского.

Возможно, встреча с Келлогом, который ранее прибыл в Киев, – последний шанс Зеленского одуматься и выработать извинительную линию поведения перед Вашингтоном. Думаю, спецпосланник также передаст визави сообщение от Белого дома, чтобы тот быстрее организовывал избирательные процессы и, что важно, не участвовал в них», – допустил спикер.

«Однако если это и спасет Зеленского, то ненадолго, поскольку следующие украинские власти дадут ход всем обвинительным материалам, списывая на него вообще все, что можно», – дополнил Корнилов.

Самым большим козырем в рукаве Трампа остается возможность начать коррупционные расследования в отношении людей, ответственных за финансирование Украины, считает американист Малек Дудаков. «Это будет хороший шаг для республиканца, учитывая тот факт, что он также настроен подавить последние очаги влияния демократов», – рассуждает он.

«Важно понимать, что в настоящий момент Вашингтон все же оставляет Киеву пространство для маневра. Пока накал страстей между двумя странами имеет только риторическое измерение. К конкретным действиям Белый дом еще не переходит. Видимо,

Трамп надеется изменить позицию Украины по отношению к диалогу с Россией минимальными усилиями.

Однако Киев зарекомендовал себя в качестве крайне упрямого международного актора. Поэтому рано или поздно США применят против Зеленского все имеющиеся инструменты. Примечательно, что Украина полностью потеряла весь положительный потенциал контактов с Белым домом. Шансов на потепление при нынешней власти практически нет», – добавляет эксперт.

«Дело в том, что следующим главой Штатов, с большой вероятностью, станет вице-президент Джей Ди Вэнс. И он не забудет всех проблем, которые офис Зеленского устраивал республиканской команде. Вполне возможно, что лучшим исходом для Белого дома будут выборы на Украине, в результате которых к власти придет более надежный человек», – отметил Дудаков.

При этом основной рычаг давления на Зеленского со стороны администрации Трампа – сокращение финансирования, сказал Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

«Вашингтон готов на максимальное обострение отношений с Зеленским.

Теоретически Трамп может попытаться лишить Зеленского уже выделенных прошлой администрацией США средств. Но сделать это не так-то просто. Изменения уже одобренного бюджета могут потребовать согласования со стороны конгресса», – отмечает собеседник.

«Важно отметить, что Зеленский ведет себя очень дерзко. Не думаю, что он решился бы на подобные высказывания без одобрения кого-либо из союзников. Вполне возможно, что к столь жесткой критике Трампа его подталкивают европейцы. Если это так, то Америке рано или поздно придется разбираться, например, с Парижем или Лондоном», – акцентирует эксперт.

«Против ЕС и Британии Штаты могут применить широкий спектр мер. В первую очередь речь идет об экономическом давлении. Трамп часто угрожал Старому Свету резким повышением торговых тарифов. Кроме того, он может снова обратиться к идее вывода американских войск из Европы», – рассуждает он.

«Брюсселю и Лондону придется наращивать военные расходы, что может спровоцировать рост общественного недовольства. США будут играть на чувствах европейского населения при помощи своих ближайших союзников. Мы уже видим, какое сильное влияние на выборы в ФРГ оказывает поддержка Илоном Маском «Альтернативы для Германии». Схожие ситуации могут иметь место и в других странах ЕС», – добавляет собеседник.

«Делать ставку на оппозицию в странах, с которыми у Штатов портятся отношения, – это классический прием Белого дома. Опасаться данного сценария стоит и Украине. Неслучайно Трамп и его окружение так часто напоминают о необходимости провести выборы в этой стране», – заключил Ярыгин.