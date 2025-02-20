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    20 февраля 2025, 08:20 • Политика

    Украина создает новый образ «победы» над Россией

    Эксперты объяснили причины выстраивания нового «образа победы» на Украине

    Украина создает новый образ «победы» над Россией
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Конфликт Владимира Зеленского и Дональда Трампа продолжает усиливаться. Пока украинские чиновники критикуют нового президента США, местные газеты пытаются сформулировать новый «образ победы». Он будет заключаться в сохранении Киевом контроля над целым рядом крупных городов. Зачем офису Зеленского нужен этот нарратив, и как он соотносится с будущим украинской власти?

    На фоне обострения отношений между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом украинские топ-чиновники и депутаты начали активную медиакампанию в отношении главы Белого дома. В частности, вице-премьер республики Михаил Федоров поставил под сомнение данные президента США о том, что рейтинг украинского лидера составляет 4%.

    «Уровень доверия украинцев к президенту Зеленскому выше на 4-5%, нежели уровень доверия американцев к президенту Трампу», – написал он в соцсетях. В свою очередь спикер Рады Руслан Стефанчук в ответ на призыв президента США провести выборы на Украине отметил, что стране нужны «пули, а не бюллетени».

    Несколькими часами ранее высказались и другие политики. В частности, глава офиса Зеленского и «зеленый кардинал» Украины Андрей Ермак отметил, что страна «продолжит работать и бороться за независимость». В свою очередь, начальник ГУР МО Кирилл Буданов высказался коротко: «Выстоим».

    Кроме того, депутат Рады Марьяна Безуглая предложила Трампу «пойти за русским военным кораблем», имея ввиду нелепый мем*, о котором газета ВЗГЛЯД подробно писала еще в апреле 2022 году. Примечательно, что на помощь Зеленскому пришел и его главный зарубежный товарищ, экс-премьер Британии Борис Джонсон.

    В частности, в соцсети Х (ранее Twitter, запрещена в России) он подчеркнул, что рейтинг украинского лидера превышает 4%. «Заявления Трампа не претендуют на историческую точность, а на то, чтобы шокировать европейцев и заставить их действовать», – добавил он, подчеркнув, что популярность глав обоих государств приблизительно равна.

    Примечательно, что в дальнейшем Зеленский продолжил обострять конфликт с Дональдом Трампом. Так, он заявил о намерении измерить рейтинг иностранных политиков, добавив, что у Украины имеются возможности провести подобные социологические исследования. Целями «изучения» станут лидеры Польши, Турции и Британии. В ответ на это президент США назвал его «диктатором без выборов».

    Таким образом, как считают эксперты, окружение Зеленского отреагировало не только на результаты российско-американского саммита в Эр-Рияде, но и обозначило позицию по поводу заявлений Трампа о том, что Зеленскому не следовало начинать войну с Россией, а когда она все же началась, он в течение трех лет так и попытался вести переговоры с Москвой.

    При этом кампания против Трампа ведется параллельно другой информационно-психологической операции. В частности, местные СМИ и блогеры при поддержке британской прессы предпринимают попытки выстроить новый «образ победы». «Если Украина удержит Киев, Харьков, Одессу, Херсон и Днепр, тогда можно будет сказать, что украинский народ победил», – сообщает The Telegraph.

    Украинские чиновники озадачены резкими заявлениями Дональда Трампа о мире, о переговорах с Россией и о выборах,

    считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ). «Его критика в адрес Зеленского прозвучала для как гром среди ясного неба. Раньше американские лидеры с украинскими властями в таком тоне не общались. Более того, им прощали откровенное хамство в сторону западноевропейских политиков», – поясняет она.

    «Между тем, публичная критика Зеленского чревата колоссальными проблемами для его окружения. Дело в том, что каждый представитель украинского руководства, так или иначе, имеет тесную связь с его фигурой. Слова Трампа могут спровоцировать сильнейшую эрозию в политической верхушке страны», – отмечает она.

    «Ведь падение Зеленского непременно обрушит всю властную иерархию страны. Разумеется, жесткость Трампа их очень пугает – у людей включается защитная реакция. Складывается сложная ситуация: они не могут не критиковать позицию Штатов, но и полностью портить отношения с Вашингтоном им не с руки», – рассуждает собеседница.

    «Неслучайно Кирилл Буданов уже оговаривается, что без финансирования со стороны Белого дома положение дел у Киева значительно осложнится. То есть Украина, несмотря на критику Трампа, все же пытается сгладить нарастающие противоречия. Интересно, что параллельно с этим они пытаются продвигать «новый образ победы», – полагает эксперт. –

    «Однако даже при таком раскладе им придется признать безвозвратную потерю целого ряда территорий».

    «В целом же украинские чиновники пытаются спасти собственные шкуры», – отметил Владимир Скачко, политолог, обозреватель поратала «Украина.ру». «Они понимают, что высказывания Дональда Трампа чреваты постепенной сменой власти в республике. Если же вместо Владимира Зеленского придет новый ставленник Запада, то нынешним «князькам» не избежать расплаты. И главное – им в такой ситуации некуда бежать», – говорит он.

    «Их обвинят во всех бедах Украины, которые приключились с этой страной за последние три года. В конечном счете, им придется менять уютные дома на тюремные камеры. Этот страх и рождает в них агрессию по отношению к новому президенту США. Можно сказать, что это прощальная агония правительства Зеленского», – рассуждает собеседник.

    «Что касается «нового образа победы», то это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. В какой-то степени данный нарратив можно рассматривать как признание Киевом сложившихся реалий на поле боя. Фактически, украинское общество пытаются приучить к мысли, что отказ от ряда территорий может оказаться для страны выигрышем», – полагает эксперт.

    «К тому же, подать уступки России можно по-разному. Офис Зеленского, конечно, может печально развести руками и сказать: «Дорогие сограждане, мы потерпели поражение!». Но с другой стороны, он может поступить более изящно:

    во всеуслышание признать потерю ряда территорий, заявив, что это жертва, которую Украина заплатила за независимость или евроинтеграцию.

    В принципе, России абсолютно неважно то, как именно власть в Киеве продаст достигнутые договоренности. Главное, что нам необходимо добиться – это признания абсурдности их притязаний на границы 1991 года. И с этим, кажется, они уже готовы согласиться», – заключил Скачко.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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