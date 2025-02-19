Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.0 комментариев
Зеленский обвинил президента США в финансовой ошибке на 400 млрд долларов
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов военной и финансовой помощи, что значительно отличается от заявлений президента США.
Зеленский заявил, что с февраля 2022 года Соединенные Штаты предоставили Украине менее 100 млрд долларов военной и финансовой помощи, передает РИА «Новости». Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляция которой прошла на украинском ТВ.
По словам Зеленского, из 320 млрд долларов, потраченных на конфликт, 120 млрд долларов обеспечены украинскими налогоплательщиками, тогда как 200 млрд долларов поступили в виде помощи от США и Евросоюза. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты предоставили 67 млрд долларов в виде оружия и 31,5 млрд долларов прямой финансовой помощи в бюджет Украины.
Зеленский раскритиковал заявление американского лидера о том, что США выделили Украине 500 млрд долларов, назвав это «несерьезным разговором». Он отметил, что невозможно учитывать американскую помощь в таком размере и требовать возврата этих миллиардов в виде редкоземельных минералов.
Ранее Вашингтон заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи.