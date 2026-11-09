Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Украинское командование бросило в штурмовые отряды поваров и уборщиц
Марочко: ВСУ из-за нехватки людей начали отправлять в штурмовые отряды тыловиков
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что из-за острой нехватки личного состава украинское командование начало переводить военнослужащих тыловых служб в штурмовые подразделения в зоне специальной военной операции.
Командование Вооруженных сил Украины задействует солдат тыловых служб в штурмовых действиях из-за дефицита кадров, передает ТАСС.
«Стало известно, что украинское командование для обеспечения авангардных подразделений личным составом прикомандировывает к штурмовикам военнослужащих из тыловых воинских частей, причем по их военно-учетным специальностям и функциональным обязанностям они не должны участвовать в пехотных боях», – сообщил Марочко.
По его словам, в Сумской области российские военные ликвидировали трех украинских танкистов, которые пытались захватить наблюдательный пункт. В Харьковской области при попытке прорыва оборонительной линии была уничтожена группа, в состав которой входили повар и делопроизводитель. Кроме того, в районе Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике обнаружили останки женщины в украинской форме, которая числилась на гражданской должности уборщицы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военный эксперт Андрей Марочко сообщил об активизации контратак украинских войск в Сумской области.
Ранее украинские вооруженные силы перебросили на Сумское направление наименее подготовленные отряды.
Также украинское командование начало формировать из тыловых подразделений сводные отряды для удержания передовых позиций.