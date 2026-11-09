Марочко: ВСУ из-за нехватки людей начали отправлять в штурмовые отряды тыловиков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командование Вооруженных сил Украины задействует солдат тыловых служб в штурмовых действиях из-за дефицита кадров, передает ТАСС.

«Стало известно, что украинское командование для обеспечения авангардных подразделений личным составом прикомандировывает к штурмовикам военнослужащих из тыловых воинских частей, причем по их военно-учетным специальностям и функциональным обязанностям они не должны участвовать в пехотных боях», – сообщил Марочко.

По его словам, в Сумской области российские военные ликвидировали трех украинских танкистов, которые пытались захватить наблюдательный пункт. В Харьковской области при попытке прорыва оборонительной линии была уничтожена группа, в состав которой входили повар и делопроизводитель. Кроме того, в районе Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике обнаружили останки женщины в украинской форме, которая числилась на гражданской должности уборщицы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военный эксперт Андрей Марочко сообщил об активизации контратак украинских войск в Сумской области.

Ранее украинские вооруженные силы перебросили на Сумское направление наименее подготовленные отряды.

Также украинское командование начало формировать из тыловых подразделений сводные отряды для удержания передовых позиций.