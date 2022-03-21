Байка про «русский военный корабль» стала поражением Украины

Одним из главных достижений Украины в информационной войне считается знаменитая байка про «русский военный корабль» и остров Змеиный. Теперь полностью доказано, что эта история на самом деле насквозь фальшива. Как на самом деле вели себя украинские войска на Змеином и почему само существование этого мифа обнажает слабость украинской политики, идеологии самого государства?

«Никогда не врут так много, как во время войны, после охоты и перед выборами». Выборам и охоте теперь не время, специальная военная операция (СВО) в разгаре. На Украине к ней тоже относятся со всей серьезностью, то есть врут как в последний раз. Тут вам и байки об украденных цыганами танках, и тысячи убитых с российской стороны, и Киевский Призрак – мифический военный летчик, сбивший какое-то немыслимое количество самолетов ВКС РФ (кстати: уж не Надя ли Савченко?).

Но самой первой и самой яркой ложью была, конечно же, байка о «переговорах» корабля ВМФ РФ и гарнизона острова Змеиный. «Русский военный корабль, иди на ***!» – это уже мем**, то есть медиаобъект, существующий без всякой связи с реальностью и реальный настолько, насколько человек интегрирован в виртуальную реальность. Далее, чтобы не сквернословить и сберечь время, мы будем писать просто – РВК.

Все погибли, всех наградим!

Владимир Зеленский до того, как стать президентом, был создателем и руководителем студии «Квартал 95», производящей аудиовизуальный контент. Логично, что именно Зеленский запустил байку про РВК в медиасреду. Украинские СМИ, поставившие эту новость в ночь на 25 февраля, прямо указывают, что запись была им предоставлена властями. С подачи властей и СМИ и пошла гулять байка из нескольких тезисов:

1. Военный корабль ВМФ РФ подошел к острову Змеиный и предложил его гарнизону сдаться, угрожая ударом.

2. В ответ был послан.

3. Весь гарнизон героически погиб, слава Украине!

4. Все погибшие получат звания Героев Украины.

Между тем даже не специалист найдет тут шероховатости. Ну, например, какой еще «русский военный корабль», эти люди вообще когда-нибудь слышали переговоры по рации? Реальный военный радиообмен ведется совершенно иным образом, иными словами. Во-первых, российский, если уж на то пошло. Во-вторых, во время таких обращений всегда звучит четко: «Говорит командир корабля [название]...». Ну и далее уже условия или требования.

Какой еще «бомбовый удар»? Бомбовый удар – это термин из военной авиации, только что там бомбить? Военно-морские силы употребляют другие термины.

Остров Змеиный – это кусок скалы в море, плоский как доска. На нем ничего нет, кроме пары времянок тех же пограничников. Ударом по нему можно считать очередь из крупнокалиберного пулемета.

В общем, слишком многое указывает на то, что эта поделка в спешке клепалась 24 февраля какими-то безвестными героями информационного фронта. Конечно, склепать и разогнать как раз получилось. Вскоре мемом с РВК были заполнены украинские рекламные площади (баннеры, борды и даже экраны). РВК появился на бегущих строках в общественном транспорте. Дальше РВК пошел через границы – особенно в Прибалтику, где пока еще помнят русский язык. А для более дальнего зарубежья мем перевели на английский язык.

А потом красивая картинка начала сыпаться по кирпичику.

Вранье от первого до последнего слова

Сначала выяснилось, что все погибшие под «бомбовым ударом» Герои Украины живы-здоровы, хотя и в плену. Вот без даже тени иронии сейчас. Просто посмотрите видео с одним из пленных. Даже спустя уже три недели после начала СВО использовать слово «пленный» в отношении украинского пограничника… ну не знаем – коробит как-то. Он же не просто пленный, он взят в плен нами. Голова до сих пор отказывается принимать, что все зашло так далеко, что мы вынуждены брать в плен украинцев.

Над кем и чем тут иронизировать? Обычный мужик. Слушает запись, на которой его заживо хоронит его же главнокомандующий.

Видно, что ему непросто все вместе это пережить и как-то уложить в голове. Присяга. Служба. Тревога. Принял решение, дал команду. Сдались. Попали в плен. На родине, оказывается, всех похоронили уже. А те, кто по всем понятиям твои враги, смотрят на тебя с видом: «Мда, парень, вот это ты попал в переплет. Даже и не знаем, что сказать, держись».

Причем видео прибытия украинских пограничников в Севастополь появилось еще утром 26 февраля. Минобороны Украины потребовалось больше двух дней, чтобы признать очевидное. Затем появляется второе видео, где еще один из взятых в плен на острове Змеиный прямым текстом говорит: радиообмена между российским кораблем и гарнизоном не было. Никто никого не вызывал. И не посылал, соответственно.

Нет, мы понимаем, что мему все эти подробности не помеха, он существует сам по себе. И есть множество людей, которым проще верить в картинку в своей голове, чем в неудобные факты. Наверняка украинские художники уже рисуют комиксы о героической обороне острова Змеиный, а сценаристы пишут сценарии будущих фильмов.

Кстати, о художниках. «Укрпочта» уже готовится выпустить марку, посвященную мему. Результаты конкурса подводили 12 марта, то есть когда истинное положение вещей уже было известно – по крайней мере тем, кто хотел разобраться. Но, как видим, марка уже печатается.

Пустота

То, что украинцы упорно держатся придуманной ими же самими байки, как раз неудивительно. Байка задорная, наглая, то что нужно для сплочения и поднятия боевого духа. И слоган запоминающийся. Слова простые, из детства известные. Русские слова, кстати.

Но в любой силе кроется слабость. Конкретно в этой – даже не слабость, а пропасть, зияющая пустота, которую и самим украинцам заполнить нечем, и у кого-то они это попросить – как просят горы оружия у западных стран – не могут. Славные страницы истории. Героические победы. То, из чего любой народ потом кроит мифологию.

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Славные страницы у украинцев есть, но вот беда – они общие с русскими. А таких, чтобы отдельно – нет. Вернее, есть какие-то притрушенные пылью «победы козакив над московитами» в битвах 300–400-летней давности. Битвы, «значительные» настолько, что их подробности помнят разве что историки. Есть еще битва под Крутами, украинская вариация 300 спартанцев. И есть национально-освободительная борьба ОУН*-УПА*, закончившаяся блестящим ничем: постепенным прекращением партизанщины уже к середине 1950-х и убийством Степана Бандеры агентом КГБ Сташинским (1959).

Ничего из перечисленного и близко не стояло с героической и трагической судьбой крейсера «Варяг» (к примеру). Историей, которую не положила на полку даже советская пропаганда. Как не задвинула ни Суворова, ни Кутузова, ни Александра Невского, ни Петра Первого. И много чего еще. Украине, конечно, советская пропаганда не указ, потому 72-му центру ИПСО Украины (или кто там этот фейк придумывал, монтировал и разгонял) приходится клепать несуществующие перемоги и несуществующих героев. Ну а весь героизм укладывается в создание интернет-мемов.

– Деда, расскажи, как ты с русскими воевал.

– О, внучек, я три мема придумал, пять фейков и 10 фотожаб.

– Ух ты!!!

Вот так это будет выглядеть лет через 30-40. И если хорошенько задуматься, это совсем не смешно, а грустно и страшно. Даже более, чем пограничник, который не в силах сдержать слез, поняв, что он для своей страны – сырье для мемасика. Люди без прошлого и будущего. Прошлое им придумали, а будущее – украли.