Взгляд
21 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
Разделы

Как Россия создавала защиту от санкций Запада

Поставки российского газа теперь идут не только на Запад, но и на Восток Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Многие российские проекты 2014-2022 годов вызывали вопросы у экспертов: газопроводы казались проложенными «в никуда», спасение президента Турции от заговора ЦРУ удивляло, действия с банковскими картами выглядели загадочными. Сегодня причины этих действий понятны: Москва готовилась к агрессивным действиям Запада сильно заранее. Что же именно и как было сделано? Подробности...
Перейти в раздел…

Для России пришла пора отменять Польшу

Для Польши «больше нет красных линий в санкциях против России». России они тоже не нужны REUTERS/Kacper Pempel
Власти Польши категорически не устраивают те санкции, которые были наложены на Россию Евросоюзом. Поэтому они изобрели свои – с грабежом по национальному признаку и «железным занавесом» для всех, у кого есть российский паспорт. Варшава пытается «отменить» Россию, а это значит, что России стоит пересмотреть свою внешнюю политику и отменить Польшу первой. Подробности...
Перейти в раздел…

Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
Перейти в раздел…

Байка про «русский военный корабль» стала поражением Украины

Украинские спецслужбы придумали яркую фразу, за которой ничего не стоит Alex Blokha/Wikipedia
Одним из главных достижений Украины в информационной войне считается знаменитая байка про «русский военный корабль» и остров Змеиный. Теперь полностью доказано, что эта история на самом деле насквозь фальшива. Как на самом деле вели себя украинские войска на Змеином и почему само существование этого мифа обнажает слабость украинской политики, идеологии самого государства? Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Что там по Киеву? (Выпуск № 11)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Отдельного внимания заслуживает решение местных властей запретить использование видеорегистраторов «с целью пресечь разглашение информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и выполнении заданий сил обороны». Подробности...

Восемь лет назад Запад не увидел бы новой России

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Это ощущение противостояния непознанному, непонятному, пугающему методичному паровому катку, накатывающему откуда-то из сумрака уральских лесов, но главное – идущему вперед, несмотря на потери, сопротивление и сложности, и открывает дорогу к новому «долгому миру», когда мы сможем заняться своими делами. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Спецоперация показала, кто тут настоящая элита

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
В результате того, что происходит, наше информационное поле станет чище, появятся новые лидеры общественного мнения, и страна наконец узнает – кто ее настоящая элита. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Перейти в раздел…

Германия увидела истинное лицо Украины

Обсуждение: 4 комментария

Чем Байден вооружил Зеленского

Как нам наказать Польшу

Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...

Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
Подробности...

Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь им
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Глава Сумской обладминистрации сообщил об утечке аммиака на химзаводе
    Армия России предложила националистам в Мариуполе сложить оружие Украина отвергла предложение России по гумкоридорам из Мариуполя Германия и Катар договорились о долгосрочном партнерстве в энергетике Евросоюз запланировал запрет поставок нефти из России
    Минобороны сообщило о скором разгроме нацбатальона «Донбасс» Украинские силовики обстреляли Донецк из «Градов» Зеленский обратился к израильскому Кнессету в футболке с символом УПА Спрогнозирован массовый отказ от гособлигаций США и доллара
    Военкор: Окраина Мариуполя напоминает сирийский Алеппо и Дамаск Глава Сумской обладминистрации сообщил об утечке аммиака на химзаводе Сирийские военные заблокировали проезд конвою армии США Власти Польши собрались конфисковать российскую собственность

    спецоперация на украине


    В боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом

    антироссийские санкции


    Франция заморозила активы ЦБ России на 22 млрд евро

    независимый журналист


    Живущий в Донецке американский видеоблогер сделал репортаж из Мариуполя

    Видео

    без красных линий


    Для России пришла пора отменять Польшу

    первое применение в бою


    Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

    проекты 2014-2022 годов


    Как Россия создавала защиту от санкций Запада

    освобожденный город


    «В Мелитополе была сумасшедшая ситуация»

    эмбарго на удобрения


    Ради удара по России США готовы заставить голодать весь мир

    продовольственный шок


    Денис Скрипка: Голодать точно не будем, а вот другие страны – вопрос

    роль отстающих


    Владимир Прохватилов: Почему США и НАТО не хотят воевать с Россией

    ошибка выжившего


    Наталия Осипова: Запад разносит в щепки иллюзию о свободном мире

    на ваш взгляд


    Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?

    Байка про «русский военный корабль» стала поражением Украины

    Украинские спецслужбы придумали яркую фразу, за которой ничего не стоит
    		   21 марта 2022, 08:26
    Фото: Alex Blokha/Wikipedia
    Текст: Николай Стороженко

    Одним из главных достижений Украины в информационной войне считается знаменитая байка про «русский военный корабль» и остров Змеиный. Теперь полностью доказано, что эта история на самом деле насквозь фальшива. Как на самом деле вели себя украинские войска на Змеином и почему само существование этого мифа обнажает слабость украинской политики, идеологии самого государства?

    «Никогда не врут так много, как во время войны, после охоты и перед выборами». Выборам и охоте теперь не время, специальная военная операция (СВО) в разгаре. На Украине к ней тоже относятся со всей серьезностью, то есть врут как в последний раз. Тут вам и байки об украденных цыганами танках, и тысячи убитых с российской стороны, и Киевский Призрак – мифический военный летчик, сбивший какое-то немыслимое количество самолетов ВКС РФ (кстати: уж не Надя ли Савченко?).

    Но самой первой и самой яркой ложью была, конечно же, байка о «переговорах» корабля ВМФ РФ и гарнизона острова Змеиный. «Русский военный корабль, иди на ***!» – это уже мем**, то есть медиаобъект, существующий без всякой связи с реальностью и реальный настолько, насколько человек интегрирован в виртуальную реальность. Далее, чтобы не сквернословить и сберечь время, мы будем писать просто – РВК.

    Все погибли, всех наградим!

    Владимир Зеленский до того, как стать президентом, был создателем и руководителем студии «Квартал 95», производящей аудиовизуальный контент. Логично, что именно Зеленский запустил байку про РВК в медиасреду. Украинские СМИ, поставившие эту новость в ночь на 25 февраля, прямо указывают, что запись была им предоставлена властями. С подачи властей и СМИ и пошла гулять байка из нескольких тезисов: 

    1. Военный корабль ВМФ РФ подошел к острову Змеиный и предложил его гарнизону сдаться, угрожая ударом.
    2. В ответ был послан.
    3. Весь гарнизон героически погиб, слава Украине!
    4. Все погибшие получат звания Героев Украины.

    Между тем даже не специалист найдет тут шероховатости. Ну, например, какой еще «русский военный корабль», эти люди вообще когда-нибудь слышали переговоры по рации? Реальный военный радиообмен ведется совершенно иным образом, иными словами. Во-первых, российский, если уж на то пошло. Во-вторых, во время таких обращений всегда звучит четко: «Говорит командир корабля [название]...». Ну и далее уже условия или требования. 

    Какой еще «бомбовый удар»? Бомбовый удар – это термин из военной авиации, только что там бомбить? Военно-морские силы употребляют другие термины.

    Остров Змеиный – это кусок скалы в море, плоский как доска. На нем ничего нет, кроме пары времянок тех же пограничников. Ударом по нему можно считать очередь из крупнокалиберного пулемета.

    В общем, слишком многое указывает на то, что эта поделка в спешке клепалась 24 февраля какими-то безвестными героями информационного фронта. Конечно, склепать и разогнать как раз получилось. Вскоре мемом с РВК были заполнены украинские рекламные площади (баннеры, борды и даже экраны). РВК появился на бегущих строках в общественном транспорте. Дальше РВК пошел через границы – особенно в Прибалтику, где пока еще помнят русский язык. А для более дальнего зарубежья мем перевели на английский язык.

    А потом красивая картинка начала сыпаться по кирпичику. 

    Вранье от первого до последнего слова

    Сначала выяснилось, что все погибшие под «бомбовым ударом» Герои Украины живы-здоровы, хотя и в плену. Вот без даже тени иронии сейчас. Просто посмотрите видео с одним из пленных. Даже спустя уже три недели после начала СВО использовать слово «пленный» в отношении украинского пограничника… ну не знаем – коробит как-то. Он же не просто пленный, он взят в плен нами. Голова до сих пор отказывается принимать, что все зашло так далеко, что мы вынуждены брать в плен украинцев.

    Над кем и чем тут иронизировать? Обычный мужик. Слушает запись, на которой его заживо хоронит его же главнокомандующий.

    Видно, что ему непросто все вместе это пережить и как-то уложить в голове. Присяга. Служба. Тревога. Принял решение, дал команду. Сдались. Попали в плен. На родине, оказывается, всех похоронили уже. А те, кто по всем понятиям твои враги, смотрят на тебя с видом: «Мда, парень, вот это ты попал в переплет. Даже и не знаем, что сказать, держись».

    Причем видео прибытия украинских пограничников в Севастополь появилось еще утром 26 февраля. Минобороны Украины потребовалось больше двух дней, чтобы признать очевидное. Затем появляется второе видео, где еще один из взятых в плен на острове Змеиный прямым текстом говорит: радиообмена между российским кораблем и гарнизоном не было. Никто никого не вызывал. И не посылал, соответственно.

    Нет, мы понимаем, что мему все эти подробности не помеха, он существует сам по себе. И есть множество людей, которым проще верить в картинку в своей голове, чем в неудобные факты. Наверняка украинские художники уже рисуют комиксы о героической обороне острова Змеиный, а сценаристы пишут сценарии будущих фильмов.

    Кстати, о художниках. «Укрпочта» уже готовится выпустить марку, посвященную мему. Результаты конкурса подводили 12 марта, то есть когда истинное положение вещей уже было известно – по крайней мере тем, кто хотел разобраться. Но, как видим, марка уже печатается. 

    Пустота

    То, что украинцы упорно держатся придуманной ими же самими байки, как раз неудивительно. Байка задорная, наглая, то что нужно для сплочения и поднятия боевого духа. И слоган запоминающийся. Слова простые, из детства известные. Русские слова, кстати.

    Но в любой силе кроется слабость. Конкретно в этой – даже не слабость, а пропасть, зияющая пустота, которую и самим украинцам заполнить нечем, и у кого-то они это попросить – как просят горы оружия у западных стран – не могут. Славные страницы истории. Героические победы. То, из чего любой народ потом кроит мифологию.

    Славные страницы у украинцев есть, но вот беда – они общие с русскими. А таких, чтобы отдельно – нет. Вернее, есть какие-то притрушенные пылью «победы козакив над московитами» в битвах 300–400-летней давности. Битвы, «значительные» настолько, что их подробности помнят разве что историки. Есть еще битва под Крутами, украинская вариация 300 спартанцев. И есть национально-освободительная борьба ОУН*-УПА*, закончившаяся блестящим ничем: постепенным прекращением партизанщины уже к середине 1950-х и убийством Степана Бандеры агентом КГБ Сташинским (1959). 

    Ничего из перечисленного и близко не стояло с героической и трагической судьбой крейсера «Варяг» (к примеру). Историей, которую не положила на полку даже советская пропаганда. Как не задвинула ни Суворова, ни Кутузова, ни Александра Невского, ни Петра Первого. И много чего еще. Украине, конечно, советская пропаганда не указ, потому 72-му центру ИПСО Украины (или кто там этот фейк придумывал, монтировал и разгонял) приходится клепать несуществующие перемоги и несуществующих героев. Ну а весь героизм укладывается в создание интернет-мемов. 

    – Деда, расскажи, как ты с русскими воевал.
    – О, внучек, я три мема придумал, пять фейков и 10 фотожаб.
    – Ух ты!!!

    Вот так это будет выглядеть лет через 30-40. И если хорошенько задуматься, это совсем не смешно, а грустно и страшно. Даже более, чем пограничник, который не в силах сдержать слез, поняв, что он для своей страны – сырье для мемасика. Люди без прошлого и будущего. Прошлое им придумали, а будущее – украли.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    ** СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •