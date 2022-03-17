Песков назвал чудовищным подлогом публикацию итальянской La Stampa фото погибших в Донецке

Публикация итальянской газетой La Stampa, в которой фото с погибшими после обстрела ракетой «Точка-У» в Донецке выдается за снимок из Киева, является чудовищным подлогом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обратив внимание на то, что такими же способами действует и президент Украины Владимир Зеленский.

«Факты таких фейков прекрасно известны в России, в меньшей степени на них хотят обращать внимание за рубежом», – сказал представитель Кремля, говоря о публикации итальянской газеты. По его оценке, «это чудовищная ложь, это чудовищный подлог». «Причем, очень многие телеканалы так же показывали», – передает ТАСС слова Пескова.

«Что самое интересное, что эти кадры, кадры нашего телевидения (о попадании украинской ракеты в центр Донецка) вчера [использовал] господин Зеленский. Вчера господин Зеленский выступал перед Конгрессом американским и у него показывали там такие красочно-трагические ролики, и в этом ролике были использованы вот эти кадры», – подчеркнул представитель Кремля. «То есть это чудовищная ложь методично несется и доверчивые, эмоциональные американские конгрессмены с упоением хлопали всему этому», – констатировал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала примером особого цинизма первую полосу итальянского издания Stampa, которое выдало фотографию погибших после удара «Точкой-У» жителей Донецка за снимок из Киева.

В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.