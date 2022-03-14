Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины.

В понедельник глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». В результате атаки погибли 17 человек, еще 28 пострадали. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры.

Чуть позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в использованной ракете «Точка-У» был кассетный заряд. «Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», – передает его слова РИА «Новости». По словам Пушилина, среди погибших есть дети. Он также добавил, что если бы «Точка-У» долетела до места назначения, то радиус поражения составил бы 500 метров.

«Вообще ничего живого не осталось. Чудовищно, но это нынешняя Украина, и то, с чем бы обязаны справиться, и чем быстрее это произойдет, тем, конечно, меньше принесет это жертв и разрушений», – добавил глава ДНР. Пушилин выразил уверенность в том, что силы Народной милиции ДНР установят и уничтожат огневую точку ВСУ, с которой была выпущена ракета.

В свою очередь Народная милиция ДНР расценила атаку ВСУ как теракт, совершенный в целях геноцида. «Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» по жилым кварталам Донецка, в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры», – говорится в заявлении Народной милиции.

Ранее сообщалось, что украинские войска 14 марта выпустили шесть мин калибром 120 мм по Петровскому району Донецка. Также сообщается, что за прошедшие сутки из-за обстрелов ранения получили четыре мирных жителя, из них трое с ранее освобожденных силами ДНР территорий. В этот же день штаб территориальной обороны республики сообщил , что украинские войска обстреляли здание детского сада в Ясиноватой в ДНР.

Напомним, что с 2014 года в Донбассе жертвами конфликта, по данным ООН, стали около 13 тыс. человек. Большинство из них – мирные жители, которые погибли в результате обстрелов украинскими военнослужащими. При этом в последние две недели количество обстрелов территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ значительно возросло из-за поражений на фронте.

«Это безусловно зверское преступление ВСУ. Я надеюсь, что те, кто к нему причастен, уже получили возмездие. После сообщений об ударе «Точкой-У» я слышал над Донецком гул самолетов. Похоже, российская военная авиация понесла «ответку» тем, кто совершил это злодеяние. Вероятно, до суда эти военные преступники не доживут», – поделился мнением донецкий политолог Владимир Корнилов.

Однако, если украинские военные преступники выживут, то суд над ними должен проходить в Славянске, заметил эксперт. «Но сначала этот город должны освободить ВС РФ. Произошедшее вообще доказало безальтернативность нашей операции по демилитаризации Украины. Кстати, в ДНР нет моратория на смертную казнь. Поэтому, надеюсь, что причастных к этой и другим трагедиям будут судить в Славянске – там, где все началось, и где Киев впервые пустил тяжелую технику против мирных граждан», – заметил собеседник.

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При этом, по его словам, международное сообщество как минимум не заметит произошедшей трагедии. «Я сейчас смотрю западные ведущие издания, и там нет ни слова об этом, хотя прошло уже достаточно времени. И смею вас заверить: завтра в ведущих европейских газетах об этой атаке в лучшем случае не будет ни слова. А в худшем, как уже бывало не раз, покажут безумно жестокие фотографии убитых, но не упомянут, что удар был нанесен украинскими военными. А то и выдадут за «варварские бомбардировки России», а весь мир будет ужасаться и говорить, какие «кровожадные Вооруженные силы РФ», – указал аналитик.

«Именно по этой причине нам необходимо завершить спецоперацию России на Украине таким образом, чтобы все ранее озвученные задачи были решены. Демилитаризация страны – одно из ключевых направлений. Подобные преступления больше никогда не должны повториться», – резюмировал Корнилов.

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