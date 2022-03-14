Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

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14 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 15:24  |  vz.ru
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Российский уран держит Запад на привязи

Этот шестигранник и есть ядерное топливо российского образца Александр Кряжев/РИА Новости
После отказа Соединенных Штатов от закупки российской нефти звучит все больше спекуляций о том, что Запад может отказаться от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного. Речь идет об уране и специальных топливных сборках для атомных электростанций. Украина уже заявила об отказе от них. Но что произойдет, если эти планы будут реализованы? Для Запада – ничего хорошего. Подробности...
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Наталия Нарочницкая: Послевоенный мир кончился

Нынешние проукраинские настроения европейцев – плод десятилетий пропагандистской обработки Pietro Recchia/Reuters
«На протяжении многих лет СМИ воспитывали в западной публике отношение к России как к «черному зигзагу мировой истории». И это действует – ведь западный обыватель не видел сожженных в Одессе, не знает ничего из того, что видели и знаем мы», – сказала газете ВЗГЛЯД историк и общественный деятель Наталия Нарочницкая, комментируя эпидемию русофобии, охватившей Запад. Остались ли в Европе друзья России? Подробности...
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Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
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Берлин ударит по немецкой промышленности назло России

В первую очередь немцы планируют отказаться от российского угля Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Правительство Германии объявило о планах к концу осени отказаться от российского угля, к концу года – от нефти, в непонятной перспективе – от газа. Насколько реалистичен план Берлина и с какими трудностями столкнется страна в случае его реализации? Эксперты считают: речь может идти о деиндустриализации Германии. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Россия получила реальный шанс на возрождение

Ольга Ускова
Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
У меня для отъезжающих плохая новость. Сейчас и здесь в России – время расцвета и разворачивания технологических стартапов. Подробности...

Что ждет российскую киноиндустрию

Александр Молчанов
Александр Молчанов, сценарист
Если западное кино уйдет из российских кинотеатров хотя бы на два года, оно туда больше не вернется никогда. Если у российской киноиндустрии появится возможность пройти хотя бы один производственный цикл без лоббистского давления Голливуда, голливудское кино будет вытеснено из кинотеатров так же, как бразильские телесериалы были вытеснены с наших телеэкранов. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Снова ненавидите русских? Это вы зря

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Хорошо, что русских можно снова открыто ненавидеть. Эта ненависть была всегда густо замешана на страхе. Нас боялись и ненавидели. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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Запад познает цену русофобии

Meta против российских солдат

Япония увидела в России Китай

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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

    В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек
    		   14 марта 2022, 15:06
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины.

    В понедельник глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». В результате атаки погибли 17 человек, еще 28 пострадали. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры.

    Чуть позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в использованной ракете «Точка-У» был кассетный заряд. «Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», – передает его слова РИА «Новости». По словам Пушилина, среди погибших есть дети. Он также добавил, что если бы «Точка-У» долетела до места назначения, то радиус поражения составил бы 500 метров.

    «Вообще ничего живого не осталось. Чудовищно, но это нынешняя Украина, и то, с чем бы обязаны справиться, и чем быстрее это произойдет, тем, конечно, меньше принесет это жертв и разрушений», – добавил глава ДНР. Пушилин выразил уверенность в том, что силы Народной милиции ДНР установят и уничтожат огневую точку ВСУ, с которой была выпущена ракета.

    В свою очередь Народная милиция ДНР расценила атаку ВСУ как теракт, совершенный в целях геноцида. «Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» по жилым кварталам Донецка, в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры», – говорится в заявлении Народной милиции.

    Ранее сообщалось, что украинские войска 14 марта выпустили шесть мин калибром 120 мм по Петровскому району Донецка. Также сообщается, что за прошедшие сутки из-за обстрелов ранения получили четыре мирных жителя, из них трое с ранее освобожденных силами ДНР территорий. В этот же день штаб территориальной обороны республики сообщил, что украинские войска обстреляли здание детского сада в Ясиноватой в ДНР.

    Напомним, что с 2014 года в Донбассе жертвами конфликта, по данным ООН, стали около 13 тыс. человек. Большинство из них – мирные жители, которые погибли в результате обстрелов украинскими военнослужащими. При этом в последние две недели количество обстрелов территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ значительно возросло из-за поражений на фронте.

    «Это безусловно зверское преступление ВСУ. Я надеюсь, что те, кто к нему причастен, уже получили возмездие. После сообщений об ударе «Точкой-У» я слышал над Донецком гул самолетов. Похоже, российская военная авиация понесла «ответку» тем, кто совершил это злодеяние. Вероятно, до суда эти военные преступники не доживут», – поделился мнением донецкий политолог Владимир Корнилов.

    Однако, если украинские военные преступники выживут, то суд над ними должен проходить в Славянске, заметил эксперт. «Но сначала этот город должны освободить ВС РФ. Произошедшее вообще доказало безальтернативность нашей операции по демилитаризации Украины. Кстати, в ДНР нет моратория на смертную казнь. Поэтому, надеюсь, что причастных к этой и другим трагедиям будут судить в Славянске – там, где все началось, и где Киев впервые пустил тяжелую технику против мирных граждан», – заметил собеседник.

    При этом, по его словам, международное сообщество как минимум не заметит произошедшей трагедии. «Я сейчас смотрю западные ведущие издания, и там нет ни слова об этом, хотя прошло уже достаточно времени. И смею вас заверить: завтра в ведущих европейских газетах об этой атаке в лучшем случае не будет ни слова. А в худшем, как уже бывало не раз, покажут безумно жестокие фотографии убитых, но не упомянут, что удар был нанесен украинскими военными. А то и выдадут за «варварские бомбардировки России», а весь мир будет ужасаться и говорить, какие «кровожадные Вооруженные силы РФ», – указал аналитик.

    «Именно по этой причине нам необходимо завершить спецоперацию России на Украине таким образом, чтобы все ранее озвученные задачи были решены. Демилитаризация страны – одно из ключевых направлений. Подобные преступления больше никогда не должны повториться», – резюмировал Корнилов.

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