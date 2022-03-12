Украинская операция развенчивает дутую репутацию «Байрактаров»

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12 марта, суббота  |  Последнее обновление — 19:37  |  vz.ru
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Десять выгод Китая от экономического передела мира

Главным бенефициаром экономической войны может стать Китай Zuma/ТАСС
Третьи страны могут выиграть от экономического противостояния Запада с Россией. Но особенный куш в этом глобальном переделе получит Китай как крупнейшая экономика в мире. Выгоды у Пекина буквально во всем – он может превзойти Запад и на сырьевых, и на финансовых рынках, и даже в сфере авиаперевозок. Газета ВЗГЛЯД составила 10 главных преимуществ, которые может получить Пекин от происходящего передела мира. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как Красная армия разбила фашистскую пропаганду

Одним из трюков фашистской пропаганды были попытки создать у красноармейцев беспокойство за семьи в тылу, описывая его, как «царство голода, нищеты и бесправия» общественное достояние
Проводимая Россией военная операция на Украине столкнулась с гигантской волной фальсификаций, дезинформации и прямой лжи, развязанной против нашей страны всем коллективным Западом. Это заставляет вспомнить о том, как во время Великой Отечественной нацистская Германия занималась тем же самым против бойцов Красной армии. Как советскому командованию удалось с этим справиться? Подробности...
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Япония увидела в России Китай

Премьер Японии Фумио Кисида пророчит миру крупнейший кризис со времен Второй мировой войны TORU HANAI/POOL/EPA/ТАСС
Официальный Токио обратился в международный суд в Гааге в связи с действиями армии РФ на Украине. Ранее Япония уже позволила себе несколько беспрецедентных шагов, которые обрушивают ее отношения с Россией в пропасть. Зачем японцам конфликт, о котором они рискуют сильно пожалеть впоследствии? Ведь еще совсем недавно отношения лидеров двух стран были почти дружескими. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Биолаборатории США – это фабрики смерти

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Сейчас американцы из кожи вон лезут, лишь бы Россия не захватила документацию из украинских биолабораторий Пентагона. Тогда весь мир увидит, что в XXI веке высококультурные англосаксы занимались тем же, чем военные преступники из японского отряда 731 – разрабатывали биологическое оружие. Подробности...

Европа разрешила нападения на русских

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Фейсбук прошел путь от «нет войне» до «убей русского»

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
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    Украинская операция развенчивает дутую репутацию «Байрактаров»

    Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях
    		   12 марта 2022, 19:30
    Фото: mil.gov.ua
    Текст: Андрей Резчиков

    Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне - именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны?

    В субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки в ходе операции на Украине российские военные сбили пять беспилотников, включая два «Байрактара», а всего с 24 февраля было уничтожено 123 беспилотных летательных аппаратов.

    На момент начала российской спецоперации Украина располага от 5 до 50 аппаратами Bayraktar TB2. Точных данных по этому поводу нет. У страны есть и другие беспилотники, в том числе собственного производства, такие как «Лелека-100», но именно вокруг «Байрактара» создан образ современного оружия, которое чуть ли не решает исход современных военных конфликтов. Этот миф активно поддерживался и на Украине.

    Теперь же, по информации Telegram-канала «Сводки ополчения Новороссии», практически все «Байрактары», которые были в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбиты огнем российских ПВО. Часть вышла из строя по причине неправильной эксплуатации, «но восстановить их быстро не получится».

    На днях военно-транспортной авиацией Турции была осуществлена очередная поставка дронов для ВСУ через польский аэродром, а оттуда на автомобилях беспилотники завезли на Украину. В прошлую среду украинский министр обороны сообщал в своем посте в Facebook, что страна получила свежую партию боевых беспилотников. «Они готовы к бою», – сказал Алексей Резников.

    В 2020 году Киев договорился с Анкарой о выпуске турецких «Байрактаров» на территории Украины. Речь шла не об отверточной сборке из комплектующих, а передаче украинцам технологии производства БПЛА, чья электронная начинка поставляется из США и Канады. О начале производства киевские власти сообщили только в декабре прошлого года. Насколько оно отлажено, сейчас неизвестно.

    В 2019 году Украина закупила Bayraktar TB2 с высокоточными авиабомбами MAM-L с системой наведения по лазерному лучу на сумму 69 млн долларов. Цена одного беспилотника составляет около 2 млн долларов. Боевая часть ракеты оснащена зарядами как термобарического, так и осколочного типов – то есть может быть использована для поражения как тяжелой техники и инфраструктуры, так и скоплений живой силы противника. Из минусов – «Байрактары» лишены систем самообороны и легко обнаруживаются и поражаются средствами ПВО.

    Украина имеет собственный опыт производства беспилотников. В советские годы на Харьковском авиазаводе выпускался Ту-141 «Стриж», который состоял на вооружении ВВС СССР с 1979 по 1989 годы. Если в России давно отказались от «Стрижей», то на Украине их используют до сих пор. Накануне стало известно о потере ВСУ сразу двух таких машин, одна из которых долетела даже до столицы Хорватии.

    О договоренностях Киева и Анкары по поставкам «Байрактаров» высказывались предположения о том, что украинские военачальники рассчитывали повторить в Донбассе с помощью турецких дронов карабахский блицкриг. Действительно, одним из главных открытий войны в Карабахе стали массированные атаки «Байрактар TB2». Военные эксперты в то время подчеркивали, что Вторая карабахская война оказалась войной нового типа, и главным ее признаком как и раз стало массированное и эффективное применение ударных БПЛА.

    Западная пресса по-прежнему вовсю нахваливает украинские «Байрактары», отмечая, что несмотря на недостатки – медленную скорость (не более 130 км/ч) и низкую высоту полета (семь километров) они не были полностью уничтожены в первые несколько часов после начала российской спецоперации.

    РФ располагает крылатыми ракетами большой дальности, способными уничтожать беспилотники на земле, зенитно-ракетными комплексами малой дальности, которые могут легко сбить дроны в полете, и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут блокировать связь дронов, после чего те выходят из строя во время полета. Более того, в Ливии и Сирии российские силы эффективно противостояли турецкой тактике и сбивали их беспилотники.

    Минобороны России неоднократно информировало об уничтожении украинских беспилотников и ранее, но украинские СМИ продолжают сообщать о том, как «Байрактары» наносят новые удары управляемыми ракетами. Впрочем, эти видео единичны и не поддаются проверке. За реальные кадры могут выдаваться записи с учений, монтаж и прочие фальшивки. Тем не менее в украинских соцсетях и Телеграм-каналах даже сочиняют песни про этот беспилотник. В четверг в социальных сетях появилась видеозапись, в которой утверждалось, что «Байрактар» якобы уничтожил российскую мобильную ракетную установку.

    Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев отмечает, что любые ударные БПЛА хорошо работают лишь в том случае, когда у противника нет полноценных ПВО и ВВС. «Мы видим какие-то видеоролики с украинской стороны, но никакого безраздельного господства, которое «Байрактары» имели в Карабахе, здесь быть не может. У российской армии есть полноценные ВВС, ПВО и т.д. Множество украинских беспилотников было сбито в воздухе и поражено на земле», – говорит эксперт.

    На завершающем этапе войны средства ПВО Нагорно-Карабахской республики были выведены из строя и «Байрактары» безнаказанно уничтожали карабахские войска. «На Украине такого быть не может, пока у российских ВКС господство в воздухе. Возможности Киева использовать «Байрактары» ограничены», – пояснил Денисенцев. Он считает, что даже увеличение численности беспилотников никак не повлияет на эффективность их применения в данных условиях.

    Известный специалист по беспилотным системам Денис Федутинов тоже отмечает, что с украинской стороны было много сообщений о применении беспилотников, «однако безусловных подтверждений этих фактов я не видел». «После войны в Карабахе появился значительный пропагандистский эффект, направленный в том числе на продвижение беспилотников. Это было сделано не без участия турецкой стороны. Был раздут образ сверхэффективной системы, причем относительно недорогой, если сравнивать ее с американскими аналогами», – считает Федутинов.

    По его словам, в том же Карабахе многие операции совершались наземными средствами – артиллерией и ракетными системами, а после выдавались за результаты работы «Байрактаров». «Беспилотники больше участвовали в наведении оружия и контроле результатов нанесенных ударов. Но в целом события в Нагорном Карабахе были преподнесены как война нового поколения, война дронов и роботов, где ударные беспилотники как бы являются основным средством», – пояснил собеседник.

    Более того, Украина не может значительно нарастить количество беспилотников, «потому что все упирается в возможности турецкой стороны воспроизводить их». «Тут вопрос не в количестве, а в возможностях прикрывать «Байрактары». Сам «Байрактар» не может вести воздушный бой из-за отсутствия ракет класса воздух-воздух, он не может оспаривать воздушное господство и уничтожать истребители.

    Это оружие для работы по земле», – подчеркнул эксперт Центра анализа стратегий и технологий.

    Что касается полного уничтожения украинских «Байрактаров», то это не так просто - хотя бы ввиду огромных размеров Украины. «На Украине много аэродромов. «Байрактар» может базироваться на простых и даже заброшенных аэродромах, его легко замаскировать. Поэтому уничтожить их все сразу в начале операции – не такая простая задача», – отметил Денисенцев.

    Успешную работу российских войск против турецких БПЛА иллюстрирует,  в частности, подвиг капитана Алексея Панкратова. Сообщается, что офицер с первого дня проведения спецоперации выполнял задачи по прикрытию отдельной мотострелковой бригады от авиации противника. В результате грамотных действий метким огнем Панкратова были сбиты один Су-25 и три «Байрактара» украинских вооруженных сил, что позволило не допустить атаки с воздуха по позициям российских мотострелков. А на следующий день силами дивизиона под непосредственным руководством Панкратова было уничтожено еще два «Байрактара».

    Разумеется, все это не означает, что ударные БПЛА как система вооружений в целом не имеют реального боевого значения. И «Байрактары», и другие подобные беспилотники весьма эффективны, но только при определенных условиях. Судя по тому, что мы видим на поле боя, российское командование сумело это понять. Примером этому служит не только бесславное применение «Байрактаров» Украиной, но и весьма эффективное применение российских БПЛА против украинских войск.

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