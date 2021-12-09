Беспилотники раздувают имперские амбиции Эрдогана

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9 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 20:14  |  vz.ru
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Как разбогател бюджет России

Бюджет заработал в этом году на 5 трлн рублей больше Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
В 2021 году произошел резкий рост доходов федерального бюджета на целых пять триллионов рублей. Это уникальный показатель. Вместо дефицита бюджета страна получила приличный профицит. Как получилось, что российский бюджет показал такую доходность в условиях второго года пандемии? Нефть и газ – важные, но не единственные источники доходов казны.  Подробности...
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Путин и Байден договорились договариваться

Российская сторона оценила разговор как откровенный и деловой Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Переговоры между президентами России и США продолжались более двух часов, включив в себя обмен как откровенными мнениями, так и шутками. Главных моментов два: вопрос гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине. Все прошло скорее хорошо, чем плохо, но в первые минуты после завершения беседы лидеров казалось иначе – что плохо все или почти все.  Подробности...
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Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

Антипрививочники выступают против мер, которые власти принимают в целях борьбы с ковидом Zuma/ТАСС
Конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов. Подробности...
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Цены на отопление заставят Украину умолять Россию о вторжении

Газ многим украинцам уже просто не по карману – и они вынуждены переходить на дрова Валерий Морев/ТАСС
Отдать пятьдесят тысяч рублей в месяц за газовое отопление небольшого домика? Для России звучит как фантастика, но для Украины это уже текущая реальность. Виной тому не только резкое повышение цен на газ в Европе, но и политика евроинтеграции, которую активно проводит Киев. И это, похоже, только начало. Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Нужно ли России восстановить СССР

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Для России прочертить линии «свой – чужой» сложно, даже если из стран-соседей уедут все русскоязычные соотечественники. Но меняются поколения, через 15–20 лет Россия будет более хладнокровно подходить к соседям. Подробности...
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Простить Ленина, простить Сталина, всех простить

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Мы должны научиться прощать! Как каждый из нас должен научиться прощать тех, кого он считает своим врагом. И это, в отличие от публичных национальных покаяний, станет живым инструментом излечения. Подробности...
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Европейские правые вернули власти Польши в геополитическую реальность

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
Правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» собрала в Варшаве европейских коллег, рассчитывая на их поддержку в противостоянии с Брюсселем. Но те призвали учитывать интересы Москвы. Подробности...
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Новый канцлер ФРГ: чего ждать

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Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера

Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Беспилотники раздувают имперские амбиции Эрдогана

    Президент Турции счастлив, что его страна сделала прорыв в области беспилотников
    		   9 декабря 2021, 20:00
    Фото: tccb.gov.tr
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Турция открыла для себя новый вид политической экспансии и влияния - торговля новейшими беспилотниками. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать, наблюдая за растущей популярностью турецких БПЛА у покупателей за пределами Турции. Как Анкаре удалось достичь таких результатов и что это означает в том числе для России?

    Вооруженные методы распространения «мягкой силы» зачастую порицаются как аморальные и неэффективные. Американская политика привнесения «демократии на крыльях бомбардировщиков» не привнесла в страны-реципиенты ни демократии, ни демократизации – лишь разрушения и сотни тысяч смертей. Что же касается торговли оружием, то Соединенные Штаты хоть и лидируют в этой отрасли, но их продажи уже не являются способом продвижения американского контроля над третьими странами – слишком много условий и ограничений Штаты ставят для потенциальных покупателей.

    Однако там, где Вашингтон растрачивает успех, Анкара его увеличивает. Турции – а точнее Реджепу Эрдогану, - удалось успешно интегрировать торговлю оружием в общую турецкую концепцию «мягкой силы».

    Создали с нуля

    «Турецкие власти исповедуют идеологию хаба. Турция, не обладающая достаточным количеством ресурсов, пытается использовать ресурсы других стран. Формирует там подконтрольное лобби и работает с ним - в том числе и для того, чтобы именно Анкара получала заказы на те или иные образцы вооружений», - говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической Академии МИД РФ Владимир Аватков.

    Благо туркам есть, что продавать – за 10-е годы Анкара создала вполне себе конкурентную военную промышленность. «В последние годы Турция занимается активным развитием собственного военно-промышленного комплекса. Она создает танк «Алтай», вертолет «Атак», различные ракеты (в том числе крылатую). Все это стало возможным благодаря тому, что власти начали уделять большое внимание снижению зависимости от внешнего мира и развитию собственного ВПК. Для этой цели привлекаются лучшие умы Турции, а также специалисты из других стран, в том числе западных и постсоветского пространства (которым предлагаются очень выгодные условия взаимодействия с Анкарой)», - продолжает Владимир Аватков.

    И венцом турецкого ВПК на сегодняшний день считаются ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в частности «Байрактар». «Мы входим в тройку лидеров в мире по производству БПЛА», - заявил Реджеп Эрдоган.

    Если турецкий президент преувеличивает, то лишь ненамного – в четверку стран (вместе с США, Израилем и Китаем) Турция точно входит. В любом случае, колоссальное достижение, учитывая тот факт, что 11 лет назад такого производства на турецкой территории вообще не было – Анкара покупала беспилотники у Израиля.

    После того, как в 2010 году Эрдоган с Израилем разругался и Тель-Авив отменил все оборонные контракты с Анкарой, а Вашингтон отказался заменить поставки израильских беспилотников своими, турецкие власти приняли решение создавать собственные ударные БПЛА. В итоге фирма талантливого инженера Сельчука Байрактара сконструировала одноименный беспилотник, а сам инженер получил полную поддержку и признание Эрдогана (в том числе и в виде руки младшей дочери турецкого президента Сумейи). Явив тем самым редчайший пример того, когда подобный непотизм идет на благо государства – Байрактары очень быстро стали самой настоящей визитной карточкой турецкой оборонки.

    Дешевые, надежные, рукопожатные

    Эти дроны позиционируется как оружие нового времени – сравнительно недорогое средство, которое позволит сравнительно небогатым странам побеждать в региональных конфликтах. И логика в этом есть.

    Так, БПЛА действительно стали новым словом в локальных войнах, особенно проходящих в труднодоступной местности. Их возможностями пользуются не только государства, но и различные группировки – в частности, йеменские хуситы, которые при помощи ударных беспилотников не только атакуют боевые порядки противников, но и совершают налеты на объекты инфраструктуры Саудовской Аравии.

    Да, дроны сравнительно неэффективны для борьбы с противником, имеющим современную систему ПВО – что показали, например, попытки сирийских террористов использовать беспилотники для атаки на российскую базу «Хмеймим», - однако страны третьего мира и не собираются воевать против сверхдержав. Беспилотники нужны им для конфликтов с государствами их уровня, а также террористическими и иными группировками.

    Из всех же дронов, имеющихся на рынке для стран третьего мира, «Байрактары» – самые доступные. Дело в том, что у американцев и израильтян существуют ограничения на продажу оружия в третьи страны (в том числе и внутриполитического характера), поэтому турецкие власти называют своим главным конкурентом Китай. И вроде бы как Китай должен быть впереди. «Да, турецкое оружие имеет свои преимущества, но все-таки оно достаточно сырое. И сложно говорить о его превосходстве над качественным российским или дешевым китайским», - говорит Владимир Аватков. Однако, с другой стороны, турецкие дроны более разрекламированные (за счет кадров их применения в Ливии и в Нагорном Карабахе), а также более рукопожатны.

    Дело в том, что США продолжат вводить санкции против китайской оборонки – в том числе и наказывать тех, кто будет покупать китайскую технику. Кроме того, дроны нужно обслуживать и обеспечивать запчастями – а значит необходимо продолжать сотрудничать с их производителем, в данном случае Китаем, попадая за это сотрудничество под новые санкции. Турция же является страной-членом НАТО, и против нее таких санкций вводить не будут.

    Да, у турок тоже есть свои проблемы. Дело в том, что «Байрактары» не совсем турецкие дроны. Значительная часть их начинки импортируется из стран Запада и даже из Китая. И в 2020 году канадцы уже заявляли о приостановке продажи оптико-электронных систем (ОЭС) к Байрактарам из-за того, что «канадские технологии использовались в ходе войны в Нагорном Карабахе».

    На первый взгляд, это звучит странно – все-таки ударные беспилотники предназначены для ведения боевых действий, а не для полива садов. Однако, с другой стороны, Канаду тоже можно понять – она не хочет ассоциировать себя с участием в конфликте на стороне Азербайджана, к которому у западных стран много претензий. Ну и заодно канадцы – как и многие другие – недовольны резким ростом турецкого оружейного экспорта, который угрожает позициям других западных производителей.

    Впрочем, турки решили проблему - разработали и внедрили свою ОЭС. Пусть в ней сейчас тоже достаточно иностранных компонентов, однако Анкара продолжает увеличивать локализацию производства.

    Всем, всем, всем

    В итоге на сегодняшний день турецкие дроны - одни из самых популярных и уж точно самые распиаренные. Их применение в ливийской гражданской войне многих впечатлило, а использование Азербайджаном во время боевых действий на территории Нагорного Карабаха впечатлило еще больше. Полтора десятка стран уже получили или подписали контракты на покупку «Байрактаров» – и в большей части из них дроны несут на своих крыльях турецкие национальные интересы. «Создав интеграционные платформы с тюркскими государствами постсоветского пространства в области науки, культуры, образования и политики, Турция теперь пытается формировать и общее пространство безопасности. Именно поэтому ей важно обучать военнослужащих тюркских государств, а также продавать свое оружие в эти страны», - говорит Владимир Аватков.

    Однако «Байрактары» помогают Турции защищать свои интересы не только на тюркокультурном пространстве (в той же Киргизии, которая первой государств ОДКБ, опасающихся экспорта радикалов из Афганистана, заинтересовалась «Байрактарами»). Так, например, договоренность о продаже «Байрактаров» Объединенным Арабским Эмиратам стала одним из элементов столь нужного Эрдогану улучшения отношений с этой важной на Ближнем Востоке страной (в ноябре 2021 года кронпринц Эмиратов посетил Турцию с официальным визитом – впервые с 2012 года).

    Продажа «Байрактаров» Украине (которая стала для Киева крупнейшей покупкой в области боевой авиации за 30 лет) рассматривается как способ закрепиться в Незалежной и дать Анкаре инструменты контроля над течением украинского кризиса – своего рода ответ на действия РФ в Сирии, которую турецкие власти считают своей сферой влияния.

    Это сотрудничество многостороннее - Турция рассчитывает получить на Украине столь важные для БПЛА авиадвигатели, которые сама производить не способна.

    Кроме того, в октябре турки договорились о поставках «Байрактаров» в Эфиопию. Аддис-Абеба сейчас ведет не слишком удачные боевые действия против повстанцев в Тыграе, и ей очень нужны современные боевые дроны. Туркам же нужно усиление своих позиций в Эфиопии – в том числе и для оказания давления на Египет, который рассматривается Анкарой в качестве одного из основных соперников Турции на ближнем Востоке. Отношения Каира и Аддис-Абебы балансируют на грани военного конфликта, поэтому египетские власти не хотят усиления боевых возможностей эфиопских коллег.

    По некоторым данным, Каир попросил Америку и Европу каким-то образом заблокировать сделку – и эта просьба ни к чему не привела. Цифры показывают резкий рост показателей «авиационного и оборонного экспорта» из Турции в Эфиопию, однако точных данных о номенклатуре поставок пока нет. Впрочем, не исключено, что их скоро увидит весь мир - в виде новых рекламных роликов, посвященных эффективному применению «Байрактаров».

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