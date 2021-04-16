Российский ударный беспилотник лишат недостатков «Байрактара»

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НОВОСТЬ ЧАСА

Россия запретила въезд ответственным за антироссийский курс чиновникам США

16 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 21:38  |  vz.ru
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Почему «адские» санкции США слабо ударили по России

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Москва готовит чувствительные для США контрсанкции

Правящие круги США надеются вызвать внутри России смуту с помощью новых финансовых санкций Юрий Смитюк/ТАСС
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«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
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Новый тон Байдена не вызвал доверия в России

Байден назвал Россию великой державой, а русских – гордым народом POOL/CNP/InStar/Cover Images/Reuters
Джо Байден выступил с новой речью об отношениях с Россией. Американский лидер назвал РФ великой державой, а русских – гордым народом, заявил о нежелании эскалации конфликта и выразил надежду на прямые переговоры с Владимиром Путиным. «Слащавые речи» президента США после введенных накануне санкций вызвали критику экспертов в России. Как Москве относиться к противоречивым действиям Вашингтона? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия запретила въезд ответственным за антироссийский курс чиновникам США
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    Российский ударный беспилотник лишат недостатков «Байрактара»

    Сегодня беспилотники вплетаются в картину общевойскового боя    16 апреля 2021, 21:00
    Фото: kronshtadt.ru
    Текст: Андрей Резчиков,
    Андрей Самохин

    Уже в ноябре в России будет развернуто первое в стране серийное производство ударных беспилотников для нужд ВКС. ГК «Кронштадт» в Дубне планирует выпускать аппараты «Иноходец», схожие по характеристикам с турецкими «Байрактарами». Но почему выпуск столь необходимой войскам техники доверили не крупной авиакорпорации, а никогда ранее не выпускавшей военные самолеты компании?

    К ноябрю группа компаний «Кронштадт» намерена построить в подмосковном наукограде Дубна первый в стране специализированный завод по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Своими планами один из ведущих разработчиков дронов в России поделился в пятницу. Инвестиции в проект должны составить порядка 4 млрд рублей.

    Гендиректор «Кронштадта» Сергей Богатиков не отрицает, что перед компанией стоят очень жесткие сроки, но, уверяет он, будет сделано «все возможное и невозможное, чтобы в них уложиться». «Мы рассматривали разные площадки и остановили свой выбор на Дубне. Дубна – это знаменитый наукоград, здесь хорошо развита промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия», – рассказал бизнесмен.

    На первом в России заводе по серийному выпуску дронов планируется производить разработанный «Кронштадтом» беспилотник, который в экспортном исполнении носит название «Орион-Э», а в варианте для российской армии – «Иноходец». Такие аппараты могут нести до 200 кг боевой нагрузки. В арсенале «Иноходца» могут быть свободнопадающие, корректируемые или управляемые авиабомбы, а также авиационная управляемая ракета X-50.

    «Орион-Иноходец» – аппарат того же класса, что и турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB-2, показавшие свою эффективность во время недавней войны в Карабахе. «Орионы» также применялись на практике. В декабре 2019 года Минобороны России сообщило, что один из проходящих испытания беспилотников в общей сложности совершил 38 вылетов в Сирии, из которых 17 – с нанесением ударов по позициям и объектам боевиков, 20 разведывательных и один «в иных целях».

    У турецких ударных дронов и российского «Иноходца», помимо схожих технических характеристик, есть еще одна общая черта. Компания «Кронштадт» не принадлежит к гигантам авиапрома (таким как «Сухой» или «Туполев»). Небольшой и малоизвестной компанией была и фирма Baykar Makina, которая производит «Байрактары». Но есть разница – «Байрактары» находятся в серийном производстве как минимум с начала 2010-х, с этого момента турецкая армия закупала партии в сотни единиц, а с 2016 года машины уже активно применялись в боях против курдских ополченцев. Разработка российских БПЛА того же класса началась в том же 2016-м, в опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект «Ориона» был передан в прошлом году, а до серийного производства дело доходит лишь сейчас.

    Российские Вооруженные силы достаточно долго оставляли без внимания тематику массовых БПЛА, притом что аналог если не американского ударного беспилотника MQ-9 Reaper, то турецкого Bayraktar TB2 мог был быть принят на вооружение уже давно, отмечалось в аналитическом материале клуба «Валдай», посвященном роли беспилотной авиации в карабахской войне. «К счастью, по опыту сирийской кампании и наблюдения за конфликтами последних лет, ситуация начинает выправляться», – отмечали эксперты «Валдая». Они полагают, что признаком этого и стал первый госконтракт с компанией «Кронштадт» на серийную поставку БПЛА «Орион».

    Сроки, обозначенные для начала запуска «Орионов-Иноходцев» в серию – более чем сжатые, констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. «Необходимо не только построить новые цеха, но и оснастить их необходимым производственным оборудованием, а также нанять и обучить персонал, – пояснил специалист. – Однако если такие сроки заявляются на уровне гендиректора Богатикова, вероятно, имеются основания считать их реалистичными».

    За несоблюдение сроков исполнения оборонного заказа законодательством предусмотрены суровые штрафы для предприятия-изготовителя, в свою очередь напомнил военный эксперт Алексей Леонков. «Все заранее оговаривается и просчитывается, включая проблемы, связанные с текущими западными санкциями. Случаются, конечно, санкционные форс-мажоры – Минобороны входит тогда в положение производителя», – добавил военный эксперт.

    Собственно, в том, что БПЛА будет выпускать не гигант авиапрома, а сравнительно небольшое предприятие, нет ничего удивительного, полагает Федутинов. Он отметил, что в мире существует, вероятно, не менее сотни стран, которые не относятся к ведущим авиапроизводителям, но при этом самостоятельно создают беспилотники. Но, уточнил Федутинов, речь идет о выпуске легких аппаратов.

    «При этом в мире лишь около десятка стран обладают разработками той же категории, что российский «Орион» («Иноходец»), – рассказал эксперт. – Дело в том, что сложность разработки беспилотных авиационных систем растет едва ли не экспоненциально с увеличением размерности создаваемых беспилотных аппаратов. Вместе с этим увеличиваются и потребные финансовые и трудозатраты». К крупным компаниям ВПК относятся, например, американская General Atomics, которая, в числе прочего, производит средневысотные аппараты Predator. В Израиле выпуском беспилотников того же класса занимаются ведущая технологическая компания Israel Aerospace Industries (IAI) и крупнейший оборонный концерн Elbit Systems.

    В Советском Союзе разработками БПЛА также занималось крупное предприятие – фирма Туполева, создавшая аппараты «Стриж» и «Коршун», напомнил Леонков. Но проблема в том, что в постсоветский период программа отечественной беспилотной авиации сошла на нет, добавил эксперт. «Сейчас даже у Объединенной авиастроительной корпорации тема беспилотников не ключевая. У всех известных брендов авиастроителей – «Туполев», «Яшин», «Илюшин», «Гуревич» и «Сухой», входящих в ОАК, основной профиль – боевая авиация, вертолеты, – констатировал Леонков. – Чтобы им вернуться к беспилотной тематике, нужно провести серьезную работу. Малым компаниям сделать это гораздо проще – они более легки на подъем».

    «И хотя производственные мощности у малых компаний скромнее, в плюс идет монотематика, гораздо меньшая материалоемкость, чем при изготовлении самолетов или вертолетов. Все это дает им преимущества в изготовлении БПЛА в сжатые сроки», – пояснил Леонков.

    По оценке Леонкова, у России есть возможность создать машину, более эффективную и привлекательную для заказчиков, чем турецкий «Байрактар». «Орион» имеет явное преимущество перед «Байрактаром» в том, что у первого убираются в полете все шасси, а не только передняя стойка, как у второго, что делает турецкий беспилотник более уязвимым с точки зрения радиолокационной заметности», – отметил Леонков. По его мнению,

    турецкий БПЛА в целом довольно уязвим, в том числе при столкновении с не очень технологически оснащенным противником.

    «Только в одной Ливии специалисты насчитали около 47 сбитых турецких дронов, около десятка были сбиты в Сирии, и еще какое-то количество сбили в Нагорном Карабахе», – указал специалист.

    «Производство, развернутое в Турции, не способно выпускать эти машины тысячами», – считает Леонков.  С другой стороны, заметил он, если «Кронштадт» выполнит в срок контракт Минобороны, то сможет значительно расширить линию, набрать новых сотрудников и обеспечить производство дронов, полностью покрывающее потребности Минобороны России и гражданских заказчиков.

    «Сегодня беспилотники вплетаются в картину общевойскового боя как средства разведки, целеуказания, и в некоторых случаях – атаки, – рассуждает Леонков. – Здесь все зависит от характера военного конфликта. В боевых действиях малой интенсивности, если у противника слабая ПВО, то эффективны дозвуковые БПЛА с толкающим винтом. В столкновении же с технически хорошо подготовленным противником в действиях, когда обстановка меняется каждые полчаса, нужны реактивные беспилотники с серьезной радиолокационной защитой, системой связи и так далее».

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