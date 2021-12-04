Турция объявила о намерении передать Украине более 20 «Байрактаров»

Турецкая сторона согласовала поставки еще 24 ударных беспилотников «Байрактар» украинским военным в ближайшее время.

Производитель Baykar находится в тесном контакте с чиновниками. Турция готова передать Украине не менее 24 беспилотника уже в ближайшее время, сообщает агентство «Унiан» со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что поставка беспилотников Украине даст больше возможностей Турции для оказания давления на Россию. Как добавил источник издания, Украина получила намного больше от Турции, чем об этом сообщалось официально.

Украина вела переговоры с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. С 2019 года началось испытания турецких ударных дронов Bayraktar ТВ2. Первая партия из Турции в Украину прибыла в июле 2021 года.

Ранее сообщалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что применялись ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе лишь раз и не нарушали Минские соглашения. Атака не осуществлялась в зоне проведения операции Объединенных сил.