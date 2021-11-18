Есть ли предел экспансии Эрдогана

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18 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 12:29  |  vz.ru
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США задумали сбить цены на нефть за счет Китая

Богатые США тоже плачут из-за нефти REUTERS/Richard Carson
Джо Байден склоняет Китай вместе сбить цены на нефть, распечатав резервные запасы. На такой союз Вашингтон готов пойти после того, как Россия и Саудовская Аравия в рамках ОПЕК+ отказали Байдену нарастить добычу сверх плана. Почему американцы так нервничают из-за нефти по 80 долларов и хватит ли сил у США осуществить задуманное? Подробности...
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Донбасс станет почти российским регионом

Киев добивался затягивания экономической удавки на шее Донбасса. Москва разрушила этот план Александр Кряжев/РИА «Новости»
Владимир Путин подписал указ, которого жители ДНР и ЛНР ждали несколько лет. Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых в Донбассе товаров, что поможет ему обратить вспять хозяйственную деградацию и отток населения. На наших глазах рушится стратегический план Украины по возвращению мятежного региона. Плохо лишь то, что отреагировать в Киеве могут радикально – вплоть до начала новой войны. Подробности...
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QR-коды касаются главного права россиян

Антипрививочники видят в появлении QR-кодов очередное нарушение прав граждан Максим Киселев/ТАСС
Законы о QR-кодах, первые чтения которых должны пройти через месяц, вызвали дискуссию в обществе. Противники увидели в них нарушение своих прав на передвижение. Их оппоненты уверены – базовым является право на жизнь, а законы не запрещают передвигаться куда угодно без QR-кода. Не видят противоречий законов с Конституцией и законодатели. А пока идут споры, Россия продолжает терять более тысячи жизней в сутки. Подробности...
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Прибалтике надоело кормить политических беженцев

Тихановская считает себя президентом, но в Литве в этом уже сомневаются EMIL HELMS/EPA/ТАСС
Светлану Тихановскую, которая эмигрировала в Литву в статусе борца с режимом Лукашенко и «настоящего президента» Белоруссии, теперь открыто обвиняют в том, что она даром ест хлеб в приютившей ее стране. Литва и другие балтийские страны уже не раз становились прибежищем для тех, кто объявлял себя белорусскими или российскими политэмигрантами. Почему прибалты устали от демократических «постояльцев»? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Есть ли предел экспансии Эрдогана

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Президент Эрдоган все больше напоминает велосипедиста, который не может остановиться под риском падения, но и мчаться вперед у него уже не хватает сил. Подробности...

Почему Колчак не смог выиграть Гражданскую войну

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Когда белые наконец разобрались с внутренними склоками, было уже слишком поздно. На кампанию у них оставался лишь 1919 год. Но к этому моменту вести войну пришлось уже против полноценной армии, в которую удалось спаять РККА. Подробности...
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Удар по клану Клинтонов усилит антироссийских «ястребов»

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Понятно, почему Москва ведет прямые переговоры со всеми идущими на контакт высокопоставленными должностными лицами США. Сегодня заранее не скажешь, кто в Вашингтоне завтра будет принимать внешнеполитические решения. Подробности...
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Путин приблизил Донбасс к России

Армения просит у России военной помощи

Глава Госдепа сходит с ума

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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Владимир Прохватилов

    Есть ли предел экспансии Эрдогана

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		18 ноября 2021, 12:10

    Над амбициозными замыслами турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в последнее время сгущаются тучи. В начале ноября председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес внес на рассмотрение проект закона, направленного  на отслеживание и ограничение продажи запчастей для турецкой программы производства беспилотников.

    Законопроект, являющийся поправкой к ежегодному законопроекту Конгресса о расходах на оборону, потребует от администрации Байдена выпустить отчет об экспорте турецких беспилотников начиная с 2018 года и о том, содержат ли какие-либо из этих дронов детали американского производства.

    От администрации Байдена также потребуется оценка того, нарушает ли турецкий экспорт беспилотников закон США о контроле за экспортом оружия или какой-либо другой закон. Закон о контроле за экспортом оружия требует, чтобы любое оружие, которое США передают иностранным правительствам (или в данном случае части оружия), использовалось только для законной самообороны.

    «Продажа Турцией беспилотников опасна, дестабилизирует обстановку и является угрозой миру и правам человека», – подчеркнул сенатор. «США не следует участвовать в этом, данная поправка подчеркивает, что мы должны не допустить использования американских комплектующих в этих турецких вооружениях», – добавил Менендес. Если поправка Менендеса будет одобрена американскими законодателями, то производство знаменитых беспилотников «Байрактар» в Турции станет невозможным. Эти грозные дроны почти на сто процентов состоят из иностранных комплектующих, по большей части – американских.

    Самое главное в «Байрактарах» – это программируемые чипы американской компании Xilinx, вокруг которых строится управление всеми системами беспилотника. Без этих чипов «Байрактар» – не более чем груда металлолома. В США сделаны также навигационная радиостанция и антенна, GPS-приемник и трансивер, соединители для печатных плат, высотомер, топливный бак и даже колеса и тормоза.

    Фото: Zuma/ТАСС

    Не только «Байрактары»

    Не только производство беспилотников, но и вся турецкая оборонка критически зависит от поставок иностранных запчастей. Турецкая бронетехника – это либо лицензионка, либо практически отверточная сборка бронетехники из иностранных комплектующих. Бронемашина Vuran MPAV (Multi-Purpose Armoured Vehicle – многоцелевая бронированная машина) – лицензионный вариант Hurricane, созданной израильской компанией Hatehof (ныне Carmor). Сейчас турки сами собирают эти бронемашины, оснащенные полностью иностранной начинкой. Двигатель Vuran – «Cummins ISL e3 375 PS» производства Cummins Inc (США). Трансмиссия – «Allison 3000 series» производства Allison Engine Company, американской компании, которая ранее принадлежала General Motors, а в 1995 году продана британской Rolls-Royce. Вся остальная начинка турецкой бронемашины также зарубежная. Как и Vuran, турецкая БМП Tulpar и бронетранcпортер Hizir оснащены двигателем Cummins и трансмиссией Alisson.  

    Широко разрекламированный новый турецкий основной боевой танк Altay должен был оснащаться двигателем австрийской компании AVL List GmbH. Но из-за наложенных на Турцию Евросоюзом санкций австрийцы отказались продавать двигатели. Первые серийные танки Altay будут оснащены немецкими дизельными двигателями MTU MT 883 Ka 501 (почему немцы могут продавать туркам комплектующие, а австрийцы – нет, вопрос отдельный).

    Несмотря на то, что в Турции 87 верфей различной мощности, Стамбул не обладает достаточной научной и технической проектной базой для постройки боевых кораблей, отвечающих современным требованиям, как отмечается в докладе Российского совета по международным делам (РСМД). В состав турецких ВМС входят надводные корабли и подлодки германского производства, вводимые в строй новые корабли строятся по германским лицензиям и практически полностью оснащены западными системами навигации, управления огнем и вооружением.

    Строящийся с помощью испанской фирмы Navantia легкий авианосец Anadolu рассчитан на американские истребители F-35, так как собственных боевых самолетов Турция пока не производит, как ни старается. Поскольку с американскими самолетами вышел облом, то смысл в постройке Anadolu теряется. При поддержке британской оборонной компании BAE Systems разрабатывается первый национальный истребитель 5-го поколения TF-X, который получит двигатель Rolls-Royce. Но по самым оптимистическим прогнозам он будет введен в строй не ранее 2029 года.

    Ряд западных оборонных компаний остановили свои поставки Турции вовсе не из-за какой-то потенциальной дестабилизации или нарушения прав человека, что тревожит американского сенатора Менендеса, а из-за геополитической конкуренции. Турки слишком агрессивно ведут себя во внешней политике, и западные страны, за исключением Великобритании, держат их на коротком поводке экономических санкций, к которым особо чувствительна именно турецкая оборонка. По сути, турецкий оборонпром является сборочным цехом западного ВПК, и в силу этого обстоятельства Турцию нельзя назвать в полной мере самостоятельным актором международной политики.

    Заклятые друзья

    Британская разведка разрабатывает и использует в своих интересах турецкую агентуру, начиная с XVIII века. В изданной в Стамбуле книге Седдика Гюмюша «Признания английского шпиона» рассказывается о деятельности британского разведчика по фамилии Хемпер, в 1710 году направленного министерством по делам колоний Британской империи на работу в Ост-Индскую компанию. Хемпер обосновался в Стамбуле, где «вел шпионскую деятельность, представляясь английским христианским миссионером»Хемпер составил подробный доклад об уязвимых местах Османской империи, подготовив почву для дальнейшей агентурной работы британских разведчиков.

    В конце XIX века британский разведчик Артур Ламли Дэвидс внес серьезный вклад в становление турецкого национализма. Путешествуя по Турции, он написал книгу «Предварительные рассуждения», в которой утверждал, что турки являются выдающейся и независимой нацией, превосходящей арабов и другие восточные народы. В своей работе «Ислам и Запад» известный англо-американский востоковед и разведчик Бернард Льюис утверждает, что именно это произведение Дэвидса, переведенное на турецкий язык и изданное большим тиражом в самом начале XX столетия, породило пантюркизм младотурок.

    Манипулирование менталитетом населения стран-мишеней всегда было и остается любимым геополитическим инструментарием англосаксов. У харизматичного и амбициозного президента Эрдогана давние и прочные дружеские связи с нынешним главой британской разведки МИ-6 Ричардом Муром. Возможно, сэр Ричард, который долгое время был послом Соединенного Королевства в Стамбуле и периодически наезжает в Турцию, является истинным вдохновителем и разработчиком внешнеполитической стратегии Эрдогана, которую тот реализует в последние годы.

    Сегодня паладины Британской короны, такие как наставник и куратор Эрдогана Ричард Мур, в рамках стратегии создания «Большого Турана» делают ставку на тюркский национализм и ислам одновременно. По их замыслу, Турция должна стать центром нового халифата. Прошедший недавно саммит «Тюркского совета» стал одним из первых шагов в этом направлении. Экспансия на северо-восток, Кавказ и Центральную Азию является приоритетным направлением для микросултана Эрдогана. Геополитические и геоэкономические замашки «Большого Турка» на европейском оперативном направлении пока не увенчались успехом.

    В Турции неспокойно

    Однако главным препятствием для «сбычи мечт» харизматичного лидера Турции является падение его популярности в Турции и оппозиционные настроения в армии. В июле прошлого года Эрдоган одобрил решение Высшего военного совета (YAS), который отправил в отставку сразу 30 известных генералов и адмиралов. Среди них генералы Метин Темель и Зекай Аксакаллы, командовавшие военными операциями в Сирии.

    Генерал Аксакаллы руководил операцией «Щит Евфрата». Во время попытки военного переворота в 2016 году он помешал путчистам взять контроль над подразделениями спецназа, по его приказу был застрелен один из главарей путча генерал Семих Терзи. Бывший командующий 2-й армией генерал Метин Темель, известный как «герой Африна», руководил боевыми действиями в ходе операции «Оливковая ветвь». Были отправлены в отставку еще три генерала из окружения Темеля, известные своими антиамериканскими настроениями.

    Турецкие СМИ отметили, что Зекай Аксакаллы и Метин Темель были оправлены в отставку из-за разногласий с министром национальной обороны Хулуси Акаром и начальником генерального штаба Яшаром Гюлером – сторонниками развития отношений с Соединенными Штатами и НАТО.

    Незадолго до заседания Высшего военного совета в отставку был отправлен и командующий турецкими ВМС адмирал Джихад Яйджы, также вступивший в конфликт с министром обороны Турции. После подавления путча 2016 года Эрдоган сразу же провел чистку в армии, в основном среди армейской элиты. В 2016 году в вооруженных силах Турции было 16 четырехзвездных генералов, сейчас всего семь. Вероятно, в случае сохранения этой тенденции численность высшего офицерского состава ВС Турции будет сокращаться и дальше.

    Тем не менее оппозиция Эрдогану растет как в военных, так и дипломатических кругах. В апреле этого года 104 адмирала в отставке выступили с открытым письмом, в котором выразили несогласие с возможным выходом Турции из Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы в связи с началом строительства канала «Стамбул».  Они также выразили уверенность в необходимости сохранения нынешней конституции, которую намерен изменить президент Эрдоган, и осудили «попытки показать, что армия Турции отходит от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка».

    Власти обвинили адмиралов в попытке нового путча и арестовали подписантов письма. За день до письма адмиралов с похожим обращением выступили и 126 отставных дипломатов, заявивших о недопустимости пересмотра конвенции. Все крупные города Турции давно и стабильно голосуют против Эрдогана. На муниципальных выборах 2019 года правящая Партия справедливости и развития потеряла даже Анкару и Стамбул. Профессор Университета Мармара Бехлул Озкан отмечает, что «утрата Эрдоганом позиций в Анкаре и Стамбуле свидетельствует о том, что его социально консервативная политика больше не находит отклика в космополитических городах… Гегемония политического ислама в двух крупнейших городах Турции закончилась четверть века назад».

    «Сейчас предельно ясно, что партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана – Партия справедливости и развития – и ее союзник Народно-демократическая партия, не смогут победить на всеобщих выборах в обозримом будущем. Это прекрасно понимает Эрдоган и его окружение. По данным некоторых, последовательно проведенных опросов общественного мнения, количество голосов Партии справедливости и развития составляет примерно 30%», – пишет британская Weekly Worker. 

    Попытки Эрдогана сблизиться с оппозиционными партиями провалились. Шесть оппозиционных партий объединили усилия, чтобы положить конец мощной президентской власти и вернуться к парламентской системе. «Турецкие оппозиционные партии представляют собой все более сплоченный и организованный фронт, нацеленный на замену президента Реджепа Тайипа Эрдогана и даже на проведение досрочных выборов в следующем году, чтобы бросить вызов его 19-летнему правлению. В процессе переговоров о широком союзе между собой лидеры шести оппозиционных партий, похоже, договорились превратить следующие выборы в своего рода референдум по президентской системе, которую Эрдоган ввел четыре года назад и считает одним из своих величайших достижений», – пишет The New York Times.

    Президент Эрдоган все больше напоминает велосипедиста, который не может остановиться под риском падения, но и мчаться вперед у него уже не хватает сил, так как растущая внутренняя оппозиция авторитарному режиму «Большого Турка» лишает его свободы политического маневра.

    Из-за океана угрожают санкциями против турецкого ВПК как способом держать Эрдогана на коротком поводке. Все это может привести – и, скорее всего, приведет – к краху амбициозных мечтаний Эрдогана по возрождению Османской империи.   

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