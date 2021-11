Есть ли предел экспансии Эрдогана Владимир Прохватилов

президент Академии реальной политики 18 ноября 2021, 12:10 Над амбициозными замыслами турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в последнее время сгущаются тучи. В начале ноября председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес внес на рассмотрение проект закона, направленного на отслеживание и ограничение продажи запчастей для турецкой программы производства беспилотников. Законопроект, являющийся поправкой к ежегодному законопроекту Конгресса о расходах на оборону, потребует от администрации Байдена выпустить отчет об экспорте турецких беспилотников начиная с 2018 года и о том, содержат ли какие-либо из этих дронов детали американского производства. От администрации Байдена также потребуется оценка того, нарушает ли турецкий экспорт беспилотников закон США о контроле за экспортом оружия или какой-либо другой закон. Закон о контроле за экспортом оружия требует, чтобы любое оружие, которое США передают иностранным правительствам (или в данном случае части оружия), использовалось только для законной самообороны. «Продажа Турцией беспилотников опасна, дестабилизирует обстановку и является угрозой миру и правам человека», – подчеркнул сенатор. «США не следует участвовать в этом, данная поправка подчеркивает, что мы должны не допустить использования американских комплектующих в этих турецких вооружениях», – добавил Менендес. Если поправка Менендеса будет одобрена американскими законодателями, то производство знаменитых беспилотников «Байрактар» в Турции станет невозможным. Эти грозные дроны почти на сто процентов состоят из иностранных комплектующих, по большей части – американских. Самое главное в «Байрактарах» – это программируемые чипы американской компании Xilinx, вокруг которых строится управление всеми системами беспилотника. Без этих чипов «Байрактар» – не более чем груда металлолома. В США сделаны также навигационная радиостанция и антенна, GPS-приемник и трансивер, соединители для печатных плат, высотомер, топливный бак и даже колеса и тормоза. Не только «Байрактары» Не только производство беспилотников, но и вся турецкая оборонка критически зависит от поставок иностранных запчастей. Турецкая бронетехника – это либо лицензионка, либо практически отверточная сборка бронетехники из иностранных комплектующих. Бронемашина Vuran MPAV (Multi-Purpose Armoured Vehicle – многоцелевая бронированная машина) – лицензионный вариант Hurricane, созданной израильской компанией Hatehof (ныне Carmor). Сейчас турки сами собирают эти бронемашины, оснащенные полностью иностранной начинкой. Двигатель Vuran – «Cummins ISL e3 375 PS» производства Cummins Inc (США). Трансмиссия – «Allison 3000 series» производства Allison Engine Company, американской компании, которая ранее принадлежала General Motors, а в 1995 году продана британской Rolls-Royce. Вся остальная начинка турецкой бронемашины также зарубежная. Как и Vuran, турецкая БМП Tulpar и бронетранcпортер Hizir оснащены двигателем Cummins и трансмиссией Alisson. Широко разрекламированный новый турецкий основной боевой танк Altay должен был оснащаться двигателем австрийской компании AVL List GmbH. Но из-за наложенных на Турцию Евросоюзом санкций австрийцы отказались продавать двигатели. Первые серийные танки Altay будут оснащены немецкими дизельными двигателями MTU MT 883 Ka 501 (почему немцы могут продавать туркам комплектующие, а австрийцы – нет, вопрос отдельный). На эту тему Несмотря на то, что в Турции 87 верфей различной мощности, Стамбул не обладает достаточной научной и технической проектной базой для постройки боевых кораблей, отвечающих современным требованиям, как отмечается в докладе Российского совета по международным делам (РСМД). В состав турецких ВМС входят надводные корабли и подлодки германского производства, вводимые в строй новые корабли строятся по германским лицензиям и практически полностью оснащены западными системами навигации, управления огнем и вооружением. Строящийся с помощью испанской фирмы Navantia легкий авианосец Anadolu рассчитан на американские истребители F-35, так как собственных боевых самолетов Турция пока не производит, как ни старается. Поскольку с американскими самолетами вышел облом, то смысл в постройке Anadolu теряется. При поддержке британской оборонной компании BAE Systems разрабатывается первый национальный истребитель 5-го поколения TF-X, который получит двигатель Rolls-Royce. Но по самым оптимистическим прогнозам он будет введен в строй не ранее 2029 года. Ряд западных оборонных компаний остановили свои поставки Турции вовсе не из-за какой-то потенциальной дестабилизации или нарушения прав человека, что тревожит американского сенатора Менендеса, а из-за геополитической конкуренции. Турки слишком агрессивно ведут себя во внешней политике, и западные страны, за исключением Великобритании, держат их на коротком поводке экономических санкций, к которым особо чувствительна именно турецкая оборонка. По сути, турецкий оборонпром является сборочным цехом западного ВПК, и в силу этого обстоятельства Турцию нельзя назвать в полной мере самостоятельным актором международной политики. Заклятые друзья Британская разведка разрабатывает и использует в своих интересах турецкую агентуру, начиная с XVIII века. В изданной в Стамбуле книге Седдика Гюмюша «Признания английского шпиона» рассказывается о деятельности британского разведчика по фамилии Хемпер, в 1710 году направленного министерством по делам колоний Британской империи на работу в Ост-Индскую компанию. Хемпер обосновался в Стамбуле, где «вел шпионскую деятельность, представляясь английским христианским миссионером». Хемпер составил подробный доклад об уязвимых местах Османской империи, подготовив почву для дальнейшей агентурной работы британских разведчиков. В конце XIX века британский разведчик Артур Ламли Дэвидс внес серьезный вклад в становление турецкого национализма. Путешествуя по Турции, он написал книгу «Предварительные рассуждения», в которой утверждал, что турки являются выдающейся и независимой нацией, превосходящей арабов и другие восточные народы. В своей работе «Ислам и Запад» известный англо-американский востоковед и разведчик Бернард Льюис утверждает, что именно это произведение Дэвидса, переведенное на турецкий язык и изданное большим тиражом в самом начале XX столетия, породило пантюркизм младотурок. Манипулирование менталитетом населения стран-мишеней всегда было и остается любимым геополитическим инструментарием англосаксов. У харизматичного и амбициозного президента Эрдогана давние и прочные дружеские связи с нынешним главой британской разведки МИ-6 Ричардом Муром. Возможно, сэр Ричард, который долгое время был послом Соединенного Королевства в Стамбуле и периодически наезжает в Турцию, является истинным вдохновителем и разработчиком внешнеполитической стратегии Эрдогана, которую тот реализует в последние годы. Сегодня паладины Британской короны, такие как наставник и куратор Эрдогана Ричард Мур, в рамках стратегии создания «Большого Турана» делают ставку на тюркский национализм и ислам одновременно. По их замыслу, Турция должна стать центром нового халифата. Прошедший недавно саммит «Тюркского совета» стал одним из первых шагов в этом направлении. Экспансия на северо-восток, Кавказ и Центральную Азию является приоритетным направлением для микросултана Эрдогана. Геополитические и геоэкономические замашки «Большого Турка» на европейском оперативном направлении пока не увенчались успехом. В Турции неспокойно Однако главным препятствием для «сбычи мечт» харизматичного лидера Турции является падение его популярности в Турции и оппозиционные настроения в армии. В июле прошлого года Эрдоган одобрил решение Высшего военного совета (YAS), который отправил в отставку сразу 30 известных генералов и адмиралов. Среди них генералы Метин Темель и Зекай Аксакаллы, командовавшие военными операциями в Сирии. Генерал Аксакаллы руководил операцией «Щит Евфрата». Во время попытки военного переворота в 2016 году он помешал путчистам взять контроль над подразделениями спецназа, по его приказу был застрелен один из главарей путча генерал Семих Терзи. Бывший командующий 2-й армией генерал Метин Темель, известный как «герой Африна», руководил боевыми действиями в ходе операции «Оливковая ветвь». Были отправлены в отставку еще три генерала из окружения Темеля, известные своими антиамериканскими настроениями. Турецкие СМИ отметили, что Зекай Аксакаллы и Метин Темель были оправлены в отставку из-за разногласий с министром национальной обороны Хулуси Акаром и начальником генерального штаба Яшаром Гюлером – сторонниками развития отношений с Соединенными Штатами и НАТО. Незадолго до заседания Высшего военного совета в отставку был отправлен и командующий турецкими ВМС адмирал Джихад Яйджы, также вступивший в конфликт с министром обороны Турции. После подавления путча 2016 года Эрдоган сразу же провел чистку в армии, в основном среди армейской элиты. В 2016 году в вооруженных силах Турции было 16 четырехзвездных генералов, сейчас всего семь. Вероятно, в случае сохранения этой тенденции численность высшего офицерского состава ВС Турции будет сокращаться и дальше. Тем не менее оппозиция Эрдогану растет как в военных, так и дипломатических кругах. В апреле этого года 104 адмирала в отставке выступили с открытым письмом, в котором выразили несогласие с возможным выходом Турции из Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы в связи с началом строительства канала «Стамбул». Они также выразили уверенность в необходимости сохранения нынешней конституции, которую намерен изменить президент Эрдоган, и осудили «попытки показать, что армия Турции отходит от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка». Власти обвинили адмиралов в попытке нового путча и арестовали подписантов письма. За день до письма адмиралов с похожим обращением выступили и 126 отставных дипломатов, заявивших о недопустимости пересмотра конвенции. Все крупные города Турции давно и стабильно голосуют против Эрдогана. На муниципальных выборах 2019 года правящая Партия справедливости и развития потеряла даже Анкару и Стамбул. Профессор Университета Мармара Бехлул Озкан отмечает, что «утрата Эрдоганом позиций в Анкаре и Стамбуле свидетельствует о том, что его социально консервативная политика больше не находит отклика в космополитических городах… Гегемония политического ислама в двух крупнейших городах Турции закончилась четверть века назад». «Сейчас предельно ясно, что партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана – Партия справедливости и развития – и ее союзник Народно-демократическая партия, не смогут победить на всеобщих выборах в обозримом будущем. Это прекрасно понимает Эрдоган и его окружение. По данным некоторых, последовательно проведенных опросов общественного мнения, количество голосов Партии справедливости и развития составляет примерно 30%», – пишет британская Weekly Worker. Попытки Эрдогана сблизиться с оппозиционными партиями провалились. Шесть оппозиционных партий объединили усилия, чтобы положить конец мощной президентской власти и вернуться к парламентской системе. «Турецкие оппозиционные партии представляют собой все более сплоченный и организованный фронт, нацеленный на замену президента Реджепа Тайипа Эрдогана и даже на проведение досрочных выборов в следующем году, чтобы бросить вызов его 19-летнему правлению. В процессе переговоров о широком союзе между собой лидеры шести оппозиционных партий, похоже, договорились превратить следующие выборы в своего рода референдум по президентской системе, которую Эрдоган ввел четыре года назад и считает одним из своих величайших достижений», – пишет The New York Times. Президент Эрдоган все больше напоминает велосипедиста, который не может остановиться под риском падения, но и мчаться вперед у него уже не хватает сил, так как растущая внутренняя оппозиция авторитарному режиму «Большого Турка» лишает его свободы политического маневра. Из-за океана угрожают санкциями против турецкого ВПК как способом держать Эрдогана на коротком поводке. Все это может привести – и, скорее всего, приведет – к краху амбициозных мечтаний Эрдогана по возрождению Османской империи. Другие материалы автора