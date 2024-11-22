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    Война МУС и Израиля сыграла на руку России
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    Мнения
    Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

    Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина все больше похожа на второй Вьетнам для США

    Выводы из Вьетнама в США, конечно, сделали. Войска на Украину напрямую не отправляют. Наемники не в счет. Теперь американцы воюют только силами армии Южного Вьетнама, вернее, ВСУ, которых не жалко. И за которых не придется отвечать перед избирателями и потомками.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть

    Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?

    6 комментариев
    22 ноября 2024, 10:28 • Новости дня

    Варшава призвала ЕС усилить оборону на границе с Россией и Белоруссией

    Варшава призвала ЕС усилить оборону на границе с Россией и Белоруссией
    @ TVP World/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Польша призвала европейских партнеров финансировать «Восточный щит» на границе с Россией и Белоруссией, пишет Financial Times.

    По данным издания, Польша обратилась к ЕС с просьбой увеличить вложения в оборону на восточных границах, особенно с Россией и Белоруссией, передает Financial Times.

    Как отметила польский министр Магдалена Собковяк-Чарнецкая, финансирование «Восточного щита» поможет показать избранному президенту США Дональду Трампу, что ЕС осознает важность обороны.

    Financial Times указывает, что укрепление щита может стать ключевым элементом обещаний премьер-министра Дональда Туска «остановить агрессию России», а также нелегальную миграцию в Польшу.

    По информации издания, правительство Польши выделило 10 млрд злотых (приблизительно 2,4 млрд долларов) на Восточный щит, увеличив оборонные расходы до 4,7% ВВП к 2025 году.

    При этом известно, что европейские страны, такие как Италия и Испания, все еще не достигли целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

    Кроме того, Варшава обвинила Кремль в «поджогах и саботаже» в Польше.

    Напомним, Польша приступила к реализации программы «Восточный щит» стоимостью 10 млрд злотых на границе с Россией и Белоруссией, которая продлится до 2028 года.

    Также сообщалось, что Евросоюз не сможет профинансировать этот проект в ближайшее время из-за отсутствия средств в бюджете.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будут выглядеть сооружения, сколько денег на них планируется потратить и почему реальная цель их создания выходит за рамки реакции на страхи перед Россией.

    20 ноября 2024, 22:43 • Новости дня
    Белорусское ТВ сообщило о планах Запада атаковать четыре региона Белоруссии

    ОНТ: Оппозиция и Запад планировали проникновение в Белоруссию через юго-западные регионы

    Белорусское ТВ сообщило о планах Запада атаковать четыре региона Белоруссии
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Оппозиционные силы и западные кураторы разработали план по захвату Белоруссии, предполагающий вторжение в юго-западные регионы со стороны Польши, Литвы и Украины с участием вооруженных групп, сообщил государственный телеканал ОНТ.

    По имеющейся информации, оппозиция совместно с западными кураторами разработала план по захвату Белоруссии. Предполагается, что вооруженные группы войдут в юго-западные регионы страны, в частности в Кобринский район и Полесье, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению, активная фаза плана начнется с пересечения границы бойцами «Белорусского добровольческого корпуса», а также формированиями и «хоругвями» из Польши и Литвы. Эти действия будут сопровождаться поддержкой прозападных ячеек, уже действующих внутри страны.

    Отмечается, что для реализации захвата Запад определил четыре ключевые территории на стыке границ Белоруссии, Украины и Польши. Это предполагает координированные действия оппозиционных сил и международных участников с целью дестабилизации ситуации в республике.

    Ранее КГБ Белоруссии заявил о подготовке террористических ячеек спецназом Польши.

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    20 ноября 2024, 10:55 • Новости дня
    Главу ЕК фон дер Ляйен заметили перелезающей через забор на G20
    Главу ЕК фон дер Ляйен заметили перелезающей через забор на G20
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заметили за перелазом через забор на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале дипломат опубликовала видео, на котором глава ЕК перелезает через забор во время саммита «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро.

    На кадрах видно, как она, одетая в спортивный костюм, перелазит через металлическое ограждение в сопровождении нескольких человек.

    Захарова с иронией отметила, что фон дер Ляйен пошла «поперек закона». Один из очевидцев, заснявших инцидент, назвал главу Еврокомиссии «бабой-гопником».

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    19 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    Боррель оценил вероятность столкновения армий России и стран ЕС на Украине
    Боррель оценил вероятность столкновения армий России и стран ЕС на Украине
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столкновение России с европейскими войсками на Украине не ожидается, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, подчеркнув, что ЕС лишь оказывает военную помощь Киеву.

    «Мы не являемся воюющей стороной, не являемся частью войны. На территории Украины нет европейских войск, столкновение России с европейскими войсками на поле боя не предвидится», – сказал Боррель журналистам после заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что ЕС оказывает военную помощь Киеву, но это не делает его участником конфликта.

    Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахна предложил европейским лидерам быть готовыми отправить военные силы на Украину в случае реализации мирного плана Дональда Трампа.

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    19 ноября 2024, 14:50 • Новости дня
    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Политолог Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе сохраняются некоторые страны, выступающие против эскалации вокруг текущего украинского конфликта. Однако их голос перекрывают Брюссель и Париж, действующие в фарватере американской политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в организации единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России.

    «Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж и Варшава выступают единым лагерем за одобрение дальнобойных ударов вглубь России. Они доминируют в дискуссии по данной теме, и к ним прилегают многие либеральные СМИ, а также силовые структуры. Вполне возможно, что к решению дальнейшего вооружения ВСУ и эскалации конфликта Байдена подтолкнули именно европейцы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Об этой инициативе, однако, можно говорить лишь с большим сожалением. Проблема заключается в ошибочном мнении многих европейских политиков о том, что Украина, обладая большим количеством вооружений, якобы действительно сумеет победить Россию. На Западе имеется катастрофическая недооценка военной мощи Москвы. К тому же ни Брюссель, ни Вашингтон не верят в то, что они могут проиграть», – отмечает он.

    «Конечно, в Европе и НАТО сохраняются некоторые страны, которые противятся втягиванию в возможную войну с Россией, однако на общую картину это слабо влияет. Все зависит от американцев: если они остановят поставки вооружений Украине, ЕС не захочет оставаться один на один в конфликте с Россией», – акцентирует собеседник.

    «Но если Штаты продолжат эскалировать ситуацию, то и Брюсселю будет все равно на протесты Братиславы или Будапешта. Лично у меня сохраняется последняя надежда на Дональда Трампа, но до его прихода к власти еще два месяца. Если в начале конфликта Запад был готов к капитуляции Украины, то сегодня он насмерть вцепился в идею отвоевывания этой страны», – полагает эксперт.

    «При этом сообщений о том, что Париж или Лондон критикуют инициативу США, не видно. Германия же устами Фридриха Мерца и парламента поддерживает решение Байдена, только Олаф Шольц пока выступает против. К тому же сейчас появилась информация, что об этом шаге с действующей американской администрацией договорился Дональд Трамп», – рассуждает он.

    «Он якобы хочет надавить вооружением ВСУ на Россию, чтобы Москва, когда республиканец начнет переговоры с Владимиром Путиным, оказалась более сговорчивой. Однако против такой американской тактики могут выступить англичане и французы», – заключил Рар.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в Евросоюзе единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России. По его словам, решение о поставках вооружений до сих пор должно рассматриваться каждым государством союза на национальном уровне.

    «Все будут действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась», – сказал он. Боррель добавил, что в данном вопросе необходимо опираться на непосредственное решение США. Между тем вопрос о нанесении дальнобойных ударов вглубь России действительно разделил политиков ЕС.

    Так, несмотря на вероятное одобрение Штатами данного шага, канцлер Германии Олаф Шольц не станет менять решения относительно поставок ракет Taurus ВСУ. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, предоставление данных боеприпасов Украине «не изменит ситуацию», сообщает Tagesschau.

    Кроме того, Италия отказалась одобрить использование переданных ею ВСУ вооружений для нанесения ударов вглубь России, пишет Le Monde. Как заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни, технологии Рима могут применяться исключительно на территории Украины.

    Примечательно, что издание Le Figaro сообщало о готовности Франции и Британии также поддержать использование их вооружений против России, однако позже данная фраза была удалена из статьи. При этом Эммануэль Макрон сообщил о поддержке инициативы США, добавив, что это станет значительным изменением в ходе текущего конфликта, сообщает телеканал BFM.

    Ранее газета The New York Times писала, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. При этом сам президент США данную информацию не комментировал. В Госдепартаменте страны также отказались отвечать на вопросы, связанные с этой темой, пишут РИА «Новости».

    В то же время в интервью бразильскому изданию O Globa помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что Джо Байден действительно разрешил применение дальнобойного вооружения для ударов по территории России. По его словам, данный шаг позволит Украине заручиться «большими возможностями для защиты себя».

    Примечательно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

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    21 ноября 2024, 03:11 • Новости дня
    Россия вновь стала основным поставщиком газа в Европу

    Россия в сентябре заняла первое место по поставкам газа в Евросоюз с долей 23,7%

    Россия вновь стала основным поставщиком газа в Европу
    @ Jan Woitas/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В сентябре Россия стала ведущим поставщиком газа в Евросоюз, достигнув доли 23,7% в совокупном импорте и обогнав других основных экспортеров, таких как Алжир и США.

    По данным, опубликованным РИА Новости, за сентябрь 2023 года Россия впервые с мая 2022 года стала крупнейшим поставщиком газа в Европейский союз, заняв 23,7% рынка. Европейские компании закупили российского газа на сумму 1,4 млрд евро, что на треть больше, чем месяцем и годом ранее.

    На долю сжиженного природного газа (СПГ) пришлось около 40% поставок, тогда как трубопроводный газ составил 60%. Это изменение структуры поставок произошло на фоне ранее принятых ЕС планов по отказу от российского трубопроводного газа к 2027–2028 годам в рамках стратегии REPowerEU.

    В сентябре Алжир, который временно занимал первое место, уступил лидерство, снизив объем поставок на 15%, что составило 1,1 млрд евро. США увеличили свои поставки на 21%, достигнув 990,2 млн евро, и поднялись на третье место в рейтинге экспортеров. Норвегия сохранила свою четвертую позицию, увеличив объемы на 7% до 975 млн евро, в то время как Великобритания, значительно сократившая экспорт, опустилась на пятую позицию с 429,2 млн евро.

    Ранее сообщалось, что на фоне похолодания страны Европы значительно увеличили расход газа из подземных хранилищ (ПХГ). С начала нынешнего отопительного сезона отбор газа уже на 67% превышает средние показатели за аналогичные периоды последних пяти лет.

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    20 ноября 2024, 10:22 • Новости дня
    Россия почти полностью прекратила экспорт зерна в Евросоюз

    Россия почти прекратила экспортировать зерно в Евросоюз на фоне новых пошлин

    Россия почти полностью прекратила экспорт зерна в Евросоюз
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия практически остановила экспорт зерна в Евросоюз, отгрузив в сентябре продукции лишь на 21 тыс. евро, что связано с введением с 1 июля повышенных пошлин на импорт зерновых и масличных культур, достигающих до 95 евро за тонну.

    Россия практически прекратила экспорт зерна в Евросоюз из-за введения новых пошлин, пишет РИА «Новости». По данным Евростата, в сентябре экспорт зерна из России составил всего 21 тыс. евро. С 1 июля Евросоюз ввел повышенные пошлины на ввоз зерновых и масличных культур из России и Белоруссии. Пошлины увеличились до 95 евро за тонну или до 50% от стоимости продукции.

    Перед введением пошлин Евросоюз активно импортировал российское зерно. В июне импорт вырос почти вдвое, достигнув 11,8 млн евро. Однако в июле он снизился в четыре раза до 2,9 млн евро, а в августе составил 3,7 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует поднять экспорт зерна на новые рынки через балтийские порты, что позволит увеличить объемы сельскохозяйственного экспорта страны.

    Россия намерена найти новых покупателей для своего зерна вместо Европы, что связано с введением высоких пошлин на российское зерно. Эти пошлины могут сделать хлеб роскошью для европейцев, что подталкивает Россию к поиску альтернативных рынков сбыта.

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    21 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    Юшков объяснил лидерство России в поставках газа в ЕС

    Эксперт Юшков: Экспорт СПГ и трубопроводного газа из России в Европу находится на возможном максимуме

    Юшков объяснил лидерство России в поставках газа в ЕС
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Страны ЕС увеличивают закупки голубого топлива у России, но выйти на прежние показатели все же пока невозможно. Для этого надо запускать, например, уцелевшую нитку «Северного потока – 2», а это требует политических решений со стороны Европы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Напомним, Россия впервые с весны 2022 года стала главным экспортером газа в ЕС.

    «Тенденция по увеличению Россией поставок голубого топлива в страны Евросоюза прослеживается», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. По его мнению, скачок связан с целым рядом факторов. Первый из них – это закрытие сезона навигации на Северном морском пути.

    «СПГ из России в Европу приходит в рамках проекта «Ямал СПГ». Период с августа по середину октября – самый благоприятный для навигации. Впрочем, часть газовозов направляется в это время по восточной части Севморпути в Азию, поскольку у «Ямал СПГ» есть, например, долгосрочный контракт на поставку сжиженного газа одной из китайских компаний», – напомнил эксперт.

    Однако, как отметил собеседник, цены на топливо в Европе выше. «То есть проще продать СПГ европейским потребителям, потому что в Азии стоимость сырья ниже, а при этом логистика достаточно сложная. Поэтому мы максимизировали отгрузки в виде СПГ на европейский рынок», – пояснил Юшков. Он объясняет: до сих пор газовозы арктического класса приходили с Ямала в Европу, в портах они разгружались и шли за новой партией СПГ.

    «Корабли могли везти СПГ в Азию через Суэц или вокруг Африки. Сейчас таких операций становится все меньше. А с весны 2025 года Евросоюз и вовсе запретит их у себя в портах», – указал аналитик. Перспектива новых ограничений и желание подзаработать также могли подстегнуть интерес европейцев к российскому газу.

    «Кроме того, на полную мощность продолжает работать «Турецкий поток». Газпром также поставляет газ в Европу через Украину. Это позволяет нам увеличить объемы экспорта голубого топлива», – добавил спикер. По его оценкам, трубопроводные поставки сырья в 2024 году превысят прошлогодние показатели и составят 30–33 млрд кубов.

    Однако выйти на показатели до СВО все же пока невозможно, считает Юшков. «Для этого нужно запускать, например, уцелевшую нитку «Северного потока – 2», возобновлять работу «Ямал – Европа». Но все это требует политических решений. Если они будут приняты, то мы увидим существенный рост поставок газа в Европу. Пока же экспорт и СПГ, и трубопроводного газа находится на возможном максимуме», – заключил Юшков.

    Напомним, Россия впервые с весны 2022 года стала главным экспортером газа в Евросоюз. Европейские компании в сентябре приобрели российского топлива на 1,4 млрд евро, что на треть больше показателя месяцем и годом ранее, следует из данных Евростата и расчетов РИА «Новости».

    Около 60% поставок составил трубопроводный газ, 40% пришлось на СПГ. Рост экспорта в сентябре увеличил долю России на европейском газовом рынке до 23,74% по сравнению с августовскими 16,54%.

    На втором месте оказался уступивший лидерство Алжир. Объем поставок из этой страны сократился на 15% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,1 млрд евро. США за сентябрь нарастили продажи на 21% – до 990,2 млн евро, поднявшись на третье место с пятого.

    Норвегия остается четвертой, отгружаемые объемы выросли на 7% (до 975 млн евро). А вот Великобритания, которая еще в августе входила в тройку главных продавцов газа в ЕС, сократила поставки в 2,4 раза и стала пятой.

    Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела изменения: доля СПГ выросла с примерно трети до 40%, а трубопроводного снизилась с 70% до 60%.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала заменить российский СПГ в Европе на американский. «Мы по-прежнему получаем много СПГ из России, и почему бы не заменить его американским СПГ, который для нас дешевле и снижает цены на энергоносители», – сказала глава Еврокомиссии.

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    19 ноября 2024, 19:25 • Новости дня
    Боррель назвал сумму заблокированных на оружие для Украины денег
    Боррель назвал сумму заблокированных на оружие для Украины денег
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 6,5 млрд евро остаются заблокированы в Европейском фонде мира, что создает проблемы с компенсацией странам ЕС за поставленное оружие для Украины, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции.

    Боррель отметил, что решения этой проблемы пока нет, передает ТАСС. Он подчеркнул важность разблокировки средств, так как они предназначены для поддержки и усиления оборонных усилий стран Евросоюза. По словам политика, блокировка средств создает дополнительные трудности в предоставлении необходимой помощи Украине и влияет на способность ЕС выполнять свои обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето. Это вето связано с тем, что в офисе Зеленского назвали остановку транзита нефти через Украину «местью» Будапешту. Венгрия в ответ на это пригрозила продолжить блокировку помощи Киеву из Фонда мира ЕС. Несмотря на заблокированные средства, Киев продолжит получать оружие, так как эти деньги планировалось передать странам ЕС в качестве компенсации за уже переданные Украине вооружения.


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    20 ноября 2024, 12:48 • Новости дня
    СМИ Белоруссии сообщили о планах военного вторжения в республику

    Tекст: Александра Юдина

    За рубежом существует план военного вторжения в Белоруссию, который разрабатывался в течение нескольких лет, сообщает телеканал ОНТ.

    В заявлении канала говорится, что за рубежом уже несколько лет действует план, в котором подробно расписаны все роли и этапы, передает РИА «Новости».

    В ходе расследования стало известно, что данный план разрабатывался зарубежными силами, которые нацелены на дестабилизацию ситуации в стране и захват власти. В рамках этого плана уже были определены ключевые фигуры, которые должны взять на себя выполнение поставленных задач.

    ОНТ анонсировало выпуск фильма под названием «Бесы: как хотят захватить Беларусь». В фильме будут предоставлены дополнительные доказательства существования данного заговора и раскрыты детали плана и его участников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией.

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    20 ноября 2024, 22:30 • Новости дня
    КГБ Белоруссии заявил о подготовке террористов в Польше

    КГБ Белоруссии заявил о подготовке террористических ячеек спецназом Польши

    Tекст: Максим Попов

    Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек сообщил о подготовке террористических ячеек на польской территории при поддержке спецподразделения «Гром».

    Начальник следственного управления Комитета государственной безопасности Белоруссии Константин Бычек сделал заявление о подготовке террористических ячеек на территории Польши при поддержке польского спецподразделения «Гром». Об этом он сообщил в фильме-расследовании «Бесы», который был показан в эфире телеканала ОНТ, передает ТАСС.

    «Комитетом получены достоверные данные о том, что часть участников этих формирований проходит подготовку на территории Республики Польша при непосредственном участии спецназа «Гром». Польские власти были проинформированы об этом в рамках противодействия международному терроризму, однако в ответ на это, к сожалению, участники этих террористических ячеек лишь усилили меры конспирации», – отметил представитель КГБ.

    Также Бычек сообщил, что в рамках международного сотрудничества по запросу в Беларусь доставлен Василий Веремейчик, разыскиваемый по уголовному делу о деятельности так называемого полка Калиновского, признанного в республике террористической организацией.

    Ранее белорусские СМИ сообщили о планах военного вторжения в республику.

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    21 ноября 2024, 13:41 • Новости дня
    Захарова раскритиковала австрийскую OMV за невыплаты за газ

    Спикер МИД Захарова назвала недобросовестным поведение OMV в вопросе оплаты за газ

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала недобросовестным поведение австрийского концерна OMV в связи с невыплатами за российский газ и подчеркнула, что благотворительностью Россия заниматься не намерена.

    Дипломат охарактеризовала действия OMV как недобросовестные и подчеркнула, что Россия не намерена заниматься благотворительностью в этом вопросе, передает ТАСС.

    Захарова также назвала высказывания канцлера Австрии Карла Нехаммера о прекращении поставок газа OMV «очередным фантастическим фейком».

    По ее словам, несмотря на заявления о шантаже, российская сторона лишь отреагировала на действия австрийского концерна, которые могли привести к бесплатному отбору газа.

    Дипломат напомнила, что снижение прокачки газа в сентябре 2022 года было вызвано объективными причинами, такими как подрыв газопровода «Северный поток» и остановка транзита по «Ямал – Европа». Эти факторы, однако, не были учтены в комментариях австрийского правительства.

    Захарова отметила, что механизм оплаты поставок прописан указом президента РФ Владимира Путина. Согласно этому указу, поставки прекращаются, если оплата не производится вовремя. Решение OMV, по ее словам, неминуемо привело бы к прекращению денежных переводов и бесплатному отбору российского газа.

    Ранее OMV получила уведомление от Газпрома о приостановке поставок газа по австрийскому контракту с 16 ноября 2024 года, что уже вызвало краткосрочный рост цен на газ в Европе. На фоне похолодания европейские страны почти вдвое увеличили отбор газа из подземных хранилищ.

    Напомним, австрийская компания выиграла зарубежный арбитраж против «Газпром экспорта» на сумму 230 млн евро из-за прекращения поставок российского газа осенью 2022 года.

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    21 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    В Белоруссию прибыла батарея российских ЗРК «Тор-М2»

    Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии российской батареи ЗРК «Тор-М2»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны Белоруссии подтвердило поступление новой партии российских зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», что укрепит единую региональную систему ПВО.

    Эта поставка является частью продолжающегося военно-технического сотрудничества между Россией и Белоруссией. Министерство обороны республики подтвердило прибытие нового комплекта вооружения, сообщает ТАСС.

    Начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии, полковник Андрей Северинчик, отметил, что поступление этой партии комплексов «Тор-М2» является важным шагом в совершенствовании единой региональной системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что такое сотрудничество способствует укреплению обороноспособности стран и доказало свою эффективность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на вооружение вооруженных сил Белоруссии поступили зенитные ракетные комплексы «Тор-М2К», а белорусские летчики в ходе учений в России запустили ракеты с Су-30СМ.

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    19 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Дуда назвал смешными слухи о прекращении поддержки Украины Трампом

    Bloomberg: Дуда назвал смешными слухи о прекращении поддержки Украины Трампом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Польши Анджей Дуда заявил Bloomberg, что избранный президент Дональд Трамп продолжит поддерживать Украину, несмотря на слухи об обратном.

    Дуда назвал смешными слухи о том, что Трамп прекратит поддержку Киева, когда придет к власти, передает ТАСС.

    Он отметил, что Трамп собирает информацию относительно Украины и активно изучает ситуацию.

    Польский президент добавил, что во время своего первого срока Трамп отправлял военную помощь Украине, что подчеркивает его поддержку страны.

    Дуда также сообщил, что Трамп пока не представил детального плана касательно Украины, но активно интересуется мнением европейских лидеров по этому вопросу.

    Тем временем глава МИД Эстонии Маргус Цахна предложил европейским лидерам быть готовыми отправить военные силы на Украину в случае реализации мирного плана Трампа.

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    21 ноября 2024, 13:17 • Новости дня
    Фон дер Ляйен оказала первую помощь пассажиру в самолете

    Урсула фон дер Ляйен оказала медицинскую помощь на борту рейса из Цюриха

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии и врач по профессии, оказала первую помощь пассажиру рейса из Цюриха в Брюссель, когда тому стало плохо в самолете.

    Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, проявила себя не только как политический лидер, но и как квалифицированный врач, оказав первую помощь пассажиру на борту самолета, пишет Bild.

    Инцидент произошел на рейсе LX780 авиакомпании Swiss Air, когда один из пассажиров почувствовал недомогание, передает ТАСС.

    После обращения экипажа за помощью фон дер Ляйен, имея медицинскую квалификацию, предложила свои навыки для стабилизации состояния пассажира.

    Рейс следовал из Цюриха в Брюссель, и после оказания помощи самолет приоритетно приземлился в Брюсселе. Там пассажира передали команде медицинских специалистов, готовых продолжить лечение. После этого фон дер Ляйен покинула аэропорт на автомобиле.

    Фон дер Ляйен имеет медицинское образование и степень доктора медицинских наук, полученные в высшей медицинской школе Ганновера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен призвала заменить российский газ в Евросоюзе на более дешевый американский, поздравила Дональда Трампа с победой на выборах и была замечена перелезающей через забор на саммите G20.

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    21 ноября 2024, 11:53 • Новости дня
    Захарова заявила об угрозе ядерной опасности из-за базы США в Польше

    Захарова заявила об увеличении ядерной опасности из-за базы США в Польше

    Tекст: Вера Басилая

    Открытие американской базы ПРО в Польше может привести к увеличению ядерной угрозы из-за провокационного характера действий США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что открытие базы противоракетной обороны (ПРО) в Польше является «очередным откровенно провокационным шагом» со стороны США и их союзников по НАТО, который ведет к повышению ядерной опасности, передает ТАСС.

    «Этот шаг укладывается в многолетнюю деструктивную практику подтягивания к российским рубежам военной инфраструктуры НАТО», – заявила Захарова.

    По ее словам, такие действия США направлены на проецирование военной силы на значительные расстояния за пределы их национальной территории, оказывая тем самым давление на Россию и другие ядерные державы. Кроме того, это усиливает стратегические риски и влечет за собой увеличение ядерной опасности, заявила Захарова.

    Кроме того, дипломат прокомментировала высказывание министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна о необходимости отправки военных сил европейских стран на Украину.

    Захарова заявила, что это будет означать вступление НАТО в войну против России, что повлечет за собой катастрофические последствия для Европы и мира.

    Президент Польши Анджей Дуда признал, что американская ПРО в Редзиково направлена против России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия планирует принять меры для поддержания военного паритета в ответ на размещение американского комплекса противоракетной обороны в Польше.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США подставляют Польшу под удары российских ракетных комплексов «Искандер».

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