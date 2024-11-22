Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.2 комментария
СМИ сообщили о выборе Британии между Трампом и Европой
NYT: Британия столкнулась с выбором между укреплением связей с Европой и США
Победа Трампа на президентских выборах в США усложнила планы премьера Британии Кира Стармера по восстановлению связей с Европой, что ставит его перед выбором между США и ЕС, отмечает New York Times.
Британия сталкивается с дилеммой выбора между сближением с Дональдом Трампом и восстановлением отношений с Европой, пишет New York Times.
Визит премьер-министра Кира Стармера в Париж, где он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном отмечал День перемирия, подчеркнул его стремление к сближению с Европой, но победа Трампа на президентских выборах в США усложняет ситуацию. Стармер стремится «перевернуть страницу Брекзита», но история антагонизма Трампа к Европейскому союзу может стать препятствием, отмечает издание.
Трамп, поддерживающий Брекзит, может негативно отнестись к более тесным торговым связям Британии с Европой, предупреждают дипломаты. Стивен Мур, советник Трампа, отметил, что если Британия укрепит связи с ЕС, это уменьшит вероятность заключения торгового соглашения с США. Британские официальные лица, однако, отвергают такую дилемму, стремясь сохранить баланс между отношениями с США и Европой.
Пока Стармер продолжает предпринимать дипломатические усилия как с Европой, так и с Трампом, экономисты считают, что Британия может вести переговоры по двум направлениям. Это может включать в себя более тесное согласование правил с ЕС и частичное торговое соглашение с США. Тем не менее при введении Трампом тарифов на торговых партнеров, включая ЕС и Британию, Стармеру, возможно, придется договариваться об исключениях, пишет NYT.
Экономические отношения с Европой могут стать приоритетом для Британии, учитывая, что торговля через Ла-Манш более чем в два раза превышает объем торговли с США. Одновременно с этим Британия и Франция, обладая половиной военных мощностей Европы, могут усиливать сотрудничество, особенно на фоне скептицизма Трампа в отношении НАТО.
Тем не менее сближение с Европой будет непростым шагом для Стармера. Противодействие может возникнуть как со стороны тори-ориентированной прессы, так и внутри Лейбористской партии, переживающей за поддержку избирателей в районах, поддержавших Брекзит. Тем не менее Стармеру, возможно, придется сделать выбор между двумя великими державами, если он не сможет продолжать удерживать баланс между ними, заключает газета.
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