Эрдоган способен сменить власть в Европе

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28 октября, четверг  |  Последнее обновление — 18:40  |  vz.ru
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Украина вернется к воровству транзитного газа

Зима украинскую власть не пугает Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Пока Европу раздирает от энергетического кризиса, руководство Украины обещает, что страна спокойно пройдет отопительный сезон. Такую уверенность украинским властям вселяют накопленные в подземных хранилищах почти 19 млрд кубов газа. Однако эти цифры лукавые. Подробности...
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Россия ответила Франции на танковые учения у своих границ

Отношение к России во Франции заметно лучше, чем в среднем среди стран Западной Европы Henri Szwarc/ABAC/Reuters
«Москва считает, что она не должна получать от Франции – бывшей колониальной державы – «санкцию» на партнерство с Мали, и она абсолютно права», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Арно Дюбьен. По его мнению, появление вооруженных россиян в Мали может быть зеркальным ответом на аналогичную военную активность Франции у границ России. Подробности...
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Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам Владимир Гердо/ТАСС
Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.  Подробности...
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Восхваление нацистов ведет Молдавию к самоуничтожению

Памятник, посвященный 80-летней годовщине «освобождения» Бессарабии и Северной Буковины кадр из видео
По мнению молдавских властей, «освободителями» страны являются нацисты и их союзники, а вовсе не советские войска. По крайней мере, сложно иначе понять установку в Кишиневе памятника в честь 80-летней годовщины «освобождения» Бессарабии и Северной Буковины. О чем идет речь и при чем здесь переделывание Молдавии в Румынию? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Эрдоган способен сменить власть в Европе

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Турция может до неузнаваемости изменить политический ландшафт Европы, смести центристские правительства и привести к власти правых, что отчасти уже происходило. Именно поэтому десять стран НАТО решили не шутить с Эрдоганом. Подробности...

Россия может спасти мировой автопром от дефицита магния

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Какая связь между магнием и криптовалютами? Такая, что в Китае нет никакого энергетического кризиса, из-за которого якобы на мировом рынке возник дефицит магния, а есть плановые отключения электроэнергии в целях борьбы с криптовалютчиками. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Путин сформулировал новую русскую идеологию

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Оптимистичный консерватизм на фундаменте Ильина (сильное национальное государство), Бердяева (вертикальный человек в гармонии с ближними и Богом) и Гумилева (актуальная философия истории) – это то, что сегодня необходимо и вполне достаточно. Подробности...
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Кто такой Эрик Земмур

Финны разлюбили Россию

Косово бросило вызов России

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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Камран Гасанов

    Эрдоган способен сменить власть в Европе

    Камран Гасанов
    старший преподаватель РУДН
    		28 октября 2021, 17:30

    В последние годы Турция с небольшими интервалами постоянно ввязывается в политико-дипломатические споры с Европой. Триггером раскола стал не постоянный отказ Брюсселя в принятии Анкары в ряды ЕС, а неудавшийся путч 2016 года. Ни одна из стран Евросоюза не осудила попытку госпереворота. Более того, Евросоюз взял под опеку беглых офицеров, покушавшихся на Реджепа Эрдогана, отказался их экстрадировать и осудил судебные процессы в Турции против виновников или подозреваемых в измене родине. В Турции начались массовые аресты, посадили сотни профессоров, оппозиционеров и журналистов. В общем, случилось все то, что в Старом Свете именуют «скатыванием к диктатуре».

    Когда Эрдоган начал осознавать, что трон под ним качается при молчаливом согласии ЕС и при поддержке США (организатор переворота Фетхуллах Гюлен сидит в Пенсильвании), он инициировал переход к более централизованной президентской форме правления. ЕС и США воспротивились этому, считая, что Турция скатывается к авторитаризму. Австрия и Нидерланды запретили въезд министрам правительства Эрдогана, чтобы те не могли агитировать Евросоюз в пользу своей конституционной реформы. Эрдоган назвал их «фашистскими государствами». На самом деле мотив Брюсселя был в том, чтобы сохранить более рыхлую и управляемую модель власти в мощной в военном смысле мусульманской стране НАТО. Эту миссию ЕС провалил. Эрдоган и провел реформу, и выиграл президентские выборы 2018 года.

    Мало того, что Турция перестала отвечать Копенгагенским критериям по вступлению в ЕС, Брюссель начал уже возмущаться и внешнеполитическим поведением Анкары. Сначала европейцев разозлила борьба вооруженных сил Турции против союзников Запада в Сирии в лице курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Но и здесь Эрдоган проигнорировал мнение предавшего его Запада и провел две крупные военные операции – «Оливковая ветвь» и «Источник мира», вытеснив YPG из Африна и участка Телль-Абъяд – Рас-эль-Айн на севере Сирии. В начале 2020 года из-за столкновения турецких войск с армией Башара Асада (союзника России) Анкара, так же как и во время «самолетного кризиса», чуть не столкнула лбами НАТО и Россию.

    Что в первом, что во втором случае ЕС и США Эрдогана, понятно, не поддержали, но риск большой войны все же повис в воздухе. Затем Турция взяла под контроль Западную Ливию, выдавив оттуда Францию. Кульминацией евро-турецкого конфликта стала разработка Турцией месторождений газа в Средиземном море в ущерб греческим интересам, после чего Франция и ряд стран Южной Европы провели военные маневры на море, а ЕС ввел санкции против Анкары. Кроме того, около года назад Эрдоган схлестнулся с Эммануэлем Макроном из-за разных позиций по Второй карабахской войне.

    Разразившийся недавно дипломатический скандал выглядит как естественное продолжение политики Турции. Эрдоган борется, как он считает, с пятой колонной. В тюрьме сидит видный оппозиционер, «гюленист», «соросовец» и, самое главное, организатор массовых протестов в парке Гези в 2013 году (первая попытка Запада свергнуть Эрдогана) Осман Кавала. Европа с аргументом «нарушение демократии» требует от президента Турции освободить активиста. Эрдоган усматривает в этом вмешательство во внутренние дела, но реагирует крайне эмоционально. Он угрожает выслать послов десяти стран – США, Канады, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Новой Зеландии, коллективно потребовавших освобождения Кавалы.

    Фото: REUTERS/Francois Lenoir

    Высылка дипломатов фактически означала бы полный разрыв отношений Турции с США и Евросоюзом. Ведь в договоре о ЕС есть пункты о солидарности стран-членов, поэтому дипломатическая атака на десять государств была бы воспринята как угроза и остальным 17. Тем более что в списке были главные игроки Евросоюза – Германия и Франция – и одного этого уже достаточно для серьезных политических и экономических последствий для Анкары. Прибавим сюда Соединенные Штаты, с которыми у Турции полный букет разногласий (из-за курдов, армян, С-400 и Сирии) – и станет понятно, что речь могла идти о коллективном натовском наказании вплоть до исключения Турции из блока. Только экономические последствия разрыва нанесли бы колоссальный ущерб Турции, 50% экспорта которой приходится на европейские рынки.

    Все бы было так, если бы Запад так же не зависел от Турции, как Турция от Запада. В руках Эрдогана остается мощное оружие – беженцы. На территории Турции проживает около четырех миллионов сирийцев. В случае продолжения операций Асада в Идлибе их число вырастет еще на один–два миллиона.

    Пока что ЕС удается откупиться деньгами, и Анкара держит шлюзы закрытыми. По «миграционной сделке» 2016 года Анкара обязалась не пускать их на Запад в обмен на 6 млрд долларов. Но если Эрдоган почувствует, что Запад перешел к решительным мерам по его свержению, то новый кризис беженцев Европе обеспечен. И он может до неузнаваемости изменить политический ландшафт Старого Света, смести центристские правительства и привести к власти правых, что отчасти уже происходило в Италии, Австрии и Польше после 2015 года. Кроме того, Турция все еще остается важным партнером НАТО на Ближнем Востоке. После вывода натовских войск из Афганистана талибы* пригласили турок управлять аэропортом Кабула. Теперь Турция – единственный проводник интересов Североатлантического альянса в Афганистане.

    Именно поэтому десять стран НАТО решили не шутить с Эрдоганом и 25 октября подписали совместное заявление о приверженности 41-й статье Венской конвенции о дипломатических отношениях. Де-юре они отказались от вмешательства во внутренние дела Турции, де-факто – от требования освободить правозащитника Кавалу. Со своей стороны турецкий президент тоже не стал перегибать палку и отменил решение о выдворении дипломатов. Дополнительное падение рейтингов из-за потенциальных санкций ЕС и США Эрдогану на фоне падения лиры и пандемии не нужно.

    Проводя аналогию с Россией, можно заметить, что политические и дипломатические скандалы нередки и в отношениях Москвы с Западом. Достаточно вспомнить «отравление Скрипалей», «дело Навального» и сокращение российского представительства в Брюсселе. ЕС и США до сих пор добиваются освобождения Алексея Навального. Это политик, сопоставимый с турецким «соросовцем» Кавалой. И в первом, и во втором случае Брюссель и Вашингтон вмешиваются во внутренние дела других стран. Разница лишь в том, что Кремль реагирует гораздо спокойнее, не только не угрожая высылкой послов, но не произнося даже имени своего критика на встречах с западными представителями. С другой стороны, нагнетая ситуацию, Эрдоган хоть и повысил масштаб проблемы и политической угрозы, дополнительно уронив лиру, но все же добился того, чтобы Запад «дал заднюю». Чья тактика окажется эффективнее в сдерживании Запада – покажет время.

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