Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками

В ближайшее время состоится встреча президентов России и Турции. Она, как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пройдет 4 сентября в Сочи. Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждалась почти все лето. И больше всего об этом говорила именно турецкая сторона. Эрдоган с уверенностью заявлял о скорой встрече со своим коллегой. В то время как в Кремле до последнего не подтверждали ни факт, ни дату переговоров. Вероятно, более активное обсуждение встречи президентов в турецких СМИ свидетельствует о большей заинтересованности в ней турецкой стороны.

В чем состоит интерес Турции? Прежде всего Эрдогану нужно «сверить часы» с Москвой. После выдачи «азовцев» («Азов», запрещенная в России террористическая организация) Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал передачу украинских боевиков «прямым нарушением условий имевшихся договоренностей».

В связи с этим турецкая сторона стремится смягчить последствия действий, вызвавших недовольство российского партнера. Советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч отвергает «похолодание», наступившее в отношениях с Россией, но Эрдогану нужно лично удостовериться в этом. В прошлом переговоры двух лидеров были нормой и происходили с завидной частотой. Однако с момента последних очных переговоров, состоявшихся 13 октября 2022 года в Астане, прошел почти год.

Можно предположить, что Анкару интересует прежде всего судьба зерновой сделки. Турки уже разработали множество механизмов по возвращению мертворожденного соглашения. Принимая во внимание озабоченность России по поводу снятия санкций с «Россельхозбанка» и экспорта удобрений/продовольствия, Турция предлагает альтернативу.

В обмен на согласие Москвы на экспорт украинской пшеницы Анкара готова стать хабом для российской продукции. Не случайно в СМИ время от времени стали появляться вбросы о том, что Турция вместе с Катаром и Россией договорились о новой сделке. Согласно одному из последних сообщений, речь идет о вывозе 1 млн тонн российского зерна. Однако пока такие сообщения Кремль опровергает.

Менее дискуссионными темами являются экономические вопросы. Среди них дальнейшее строительство АЭС «Аккую» и создание хаба для экспорта российского газа. Помимо этого, есть ряд вопросов, касающихся безопасности.

Россия и Турция имеют рычаги влияния в Ливии. Недавно Турция арендовала порт Хомс на 99 лет, а Минобороны России в лице замминистра Юнус-Бека Евкурова контактирует с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. То же относится к зоне армяно-азербайджанского конфликта: в свете обострения ситуации в районе Лачинского коридора и попыток Франции зайти в регион через отправку гуманитарных грузов, Москва и Анкара выступают за стабилизацию ситуации.

Обе страны стремятся не допустить активизации остальных стран НАТО в зоне своих интересов.

Неспокойно сейчас и в Сирии. В ряде городов – Дараа, Сувейда, Дамаск, Риф Димшаке, Латакия, Тартус и Алеппо – проходят демонстрации против Башара Асада из-за повышения цен на топливо. Россия остается главным союзником президента Сирии, а Турция – основным спонсором сирийской оппозиции.

Отдельным пластом в отношениях стран лежит украинский вопрос. Проблемы выдачи боевиков, обмена пленных и зерновой сделки немаловажны. Но по масштабам конфликта это слишком мелко. Турция еще в марте 2022 года замахнулась на его урегулирование. Тогда даже удалось провести переговоры представителей двух стран в Стамбуле и добиться определенных результатов – согласия на нейтралитет Украины и неразмещение на ее территории иностранных военных баз. Однако впоследствии Запад нарастил поставки оружия, а украинские власти отказались вести переговоры.

За последний год в качестве посредников активизировались другие игроки – Китай, Индия, Бразилия, Африка и страны Персидского залива. Последняя встреча по Украине прошла в Джидде, а не в Стамбуле. Турция несколько ушла в тень. Эрдоган хочет вытащить ее оттуда и доказать, что он единственный игрок, который может общаться и с Киевом, и Москвой. Встречу с Зеленским в Стамбуле и отправку главы МИД Хакана Фидана в Киев, а затем в Москву можно считать подготовкой к восстановлению роли Эрдогана в украинском урегулировании.

Теперь про российский интерес. Москва, несмотря на некоторые шероховатости, стремится к сохранению партнерства с Анкарой. На последней встрече Фидана и Лаврова российский министр приветствовал «независимую, ориентированную на собственные национальные интересы внешнюю политику Анкары». Эмансипированность Турции от НАТО особенно важна, когда Запад пытается настроить против России весь мир и когда стране необходим параллельный импорт. С Турцией продолжается реализация стратегических проектов – АЭС «Аккую» и газового «Турецкого потока». Турки готовы предоставить свою территорию для создания хаба, через который можно будет экспортировать излишки российского газа.





По двум конкретным вопросам – зерновая сделка и украинское урегулирование – при всех оговорках и нюансах Москва тоже ценит усилия турецкой стороны. Конечно, выход из зерновой сделки доказал нарушение договоренностей в отношении экспорта российского продовольствия. Но в этом Россия обвиняет не Турцию, хотя та и является инициатором сделки, а Запад. В случае выполнения наших условий возврат к черноморской инициативе возможен, ибо позволит вывезти 1 млн тонн российского зерна в нуждающиеся страны. Турция в этом деле нужна с точки зрения логистики, Катар (союзник Турции) – как спонсор перевозок.

По Сирии, Карабаху и Ливии позиции хоть и не одинаковы, но консенсус в них реален. Гораздо сложнее прийти к чему-то конкретному по Украине. Ведь здесь деструктивная роль Запада гораздо заметнее. У Анкары нет рычагов давления на Киев, как например, на сирийскую оппозицию. Поэтому любые обсуждения в данном направлении будут сводиться к тому, что «мы ценим усилия наших турецких партнеров».

Недавний визит турецкого министра иностранных дел Фидана в Москву стал подготовкой встречи Путина и Эрдогана в Сочи. Конкретных договоренностей на ней ни по зерну, ни по газу не было, но стороны продемонстрировали готовность работать и по этим, и по другим направлениям. Гарантий того, что на встрече президентов удастся достичь чего-то, нет. Но с трудом верится, что Эрдоган, который сам полетел в Россию, пошел бы на такой шаг, не будучи уверенным в том, что вернется отсюда не с пустыми руками.