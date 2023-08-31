Лавров: Саммит с участием Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время

Лавров: Неформальная встреча Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время

Tекст: Вера Басилая

Лавров отметил, что Россия и Турция констатировала динамичное развитие двусторонних отношений: продолжается интенсивный, доверительный политический диалог между президентами Путиным и Эрдоганом, передает ТАСС.

По его словам, президенты несколько раз разговаривали по телефону, были очные встречи, а на ближайшее время планируется очередной неформальный саммит с участием Путина и Эрдогана.

Министр иностранных дел подчеркнул, что главы государств рассмотрят все направления российско-турецкого партнерства, а также другие темы, которые они определят сами.

Ранее Лавров заявил, что переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве станут подготовкой к встрече российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

До этого турецкий дипломатический источник заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган намерены встретиться в начале сентября в Сочи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль сделает официальное заявление о сроках визита Эрдогана в Россию.