Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.0 комментариев
Лавров: Саммит с участием Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время
Лавров: Неформальная встреча Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на неформальном саммите ближайшее время рассмотрят все направления партнерства, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Лавров отметил, что Россия и Турция констатировала динамичное развитие двусторонних отношений: продолжается интенсивный, доверительный политический диалог между президентами Путиным и Эрдоганом, передает ТАСС.
По его словам, президенты несколько раз разговаривали по телефону, были очные встречи, а на ближайшее время планируется очередной неформальный саммит с участием Путина и Эрдогана.
Министр иностранных дел подчеркнул, что главы государств рассмотрят все направления российско-турецкого партнерства, а также другие темы, которые они определят сами.
Ранее Лавров заявил, что переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве станут подготовкой к встрече российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
До этого турецкий дипломатический источник заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган намерены встретиться в начале сентября в Сочи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль сделает официальное заявление о сроках визита Эрдогана в Россию.