Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.2 комментария
Лавров предложил Фидану обсудить вопросы, которые рассмотрят Путин и Эрдоган
Переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве станут подготовкой к встрече российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров..
Президенты Путин и Эрдоган готовятся к своей очередной встрече, сегодня нужно подробно посмотреть на те вопросы, которые будут вынесены на их обсуждение, сказал глава МИД России на переговорах с Фиданом.
В свою очередь глава МИД Турции отметил, что на встрече с Лавровым будут обсуждены вопросы возобновления зерновой сделки и установления справедливого мира на Украине мирным путем, а также ситуации в Сирии и на Южном Кавказе, передает ТАСС.
Напомним, в Москве проходят переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Ранее турецкий дипломатический источник заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган намерены встретиться в начале сентября в Сочи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль сделает официальное заявление о сроках визита Эрдогана в Россию.