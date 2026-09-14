Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.2 комментария
За ночь над Россией уничтожили 399 дронов ВСУ
В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны.
Дроны поразили с 20.00 мск 13 сентября до 8.00 мск 14 сентября над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областями, указало ведомство в Max.
Также их уничтожили над Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями, Крымом, Кубанью и над акваторией Черного моря.
Напомним, над Ростовской областью поразили порядка 50 БПЛА.
В предыдущую ночь российские системы ПВО перехватили 389 беспилотников ВСУ над территорией страны.
10 сентября военные поразили 448 украинских дронов самолетного типа.