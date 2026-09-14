Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.2 комментария
Завод Cersanit в Житомирской области остановил производство после атаки БПЛА
Польское предприятие Cersanit по выпуску керамической плитки в Житомирской области прекратило работу из-за серьезного повреждения ключевых производственных линий в результате недавнего налета дронов.
В ночь на 12 сентября российские беспилотные аппараты нанесли удар по предприятию в Житомирской области, повредив важные элементы линии по производству керамической плитки, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Представители компании подтвердили полную остановку работы завода Cersanit. Возобновить выпуск продукции в текущем состоянии оказалось совершенно невозможно.
По предварительным оценкам, процесс восстановления разрушенных мощностей займет не менее шести месяцев. В результате происшествия никто из сотрудников предприятия не пострадал.
Российские военные атаковали предприятие польского бренда Cersanit в Житомирской области.
Месяцем ранее в этом же регионе из-за взрывов прекратил работу немецкий завод кабельных систем Kromberg & Schubert.
В начале сентября военные эксперты сообщили о поражении инфраструктуры завода Coca-Cola под Киевом.