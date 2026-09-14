Tекст: Вера Басилая

В ночь на 12 сентября российские беспилотные аппараты нанесли удар по предприятию в Житомирской области, повредив важные элементы линии по производству керамической плитки, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Представители компании подтвердили полную остановку работы завода Cersanit. Возобновить выпуск продукции в текущем состоянии оказалось совершенно невозможно.

По предварительным оценкам, процесс восстановления разрушенных мощностей займет не менее шести месяцев. В результате происшествия никто из сотрудников предприятия не пострадал.

Российские военные атаковали предприятие польского бренда Cersanit в Житомирской области.

Месяцем ранее в этом же регионе из-за взрывов прекратил работу немецкий завод кабельных систем Kromberg & Schubert.

В начале сентября военные эксперты сообщили о поражении инфраструктуры завода Coca-Cola под Киевом.