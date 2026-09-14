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    Мировая экономика начинает задыхаться без русского топлива
    The Telegraph: Шотландия и Уэльс решили развалить Британию
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    Герой России Набиев: Танкист – это прежде всего командный игрок
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    Россия обошла Запад в производстве недорогого современного оружия
    Партия канцлера Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии
    Названы регионы России с минимальной безработицей
    В Госдуме рассказали о кампании Европы по дискредитации выборов
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Природные катастрофы по-прежнему способны менять ход истории

    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.

    3 комментария
    14 сентября 2026, 09:34 • Новости дня

    Турки назвали Россию одной из самых дружественных стран

    ASAL Arastirma: Турки назвали Россию одной из самых дружественных стран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жители Турции включили Россию в пятерку наиболее дружественных стран, при этом главными врагами большинство граждан назвали Израиль и США, свидетельствует исследование компании ASAL Arastirma.

    Россия вошла в пятерку государств, которые турецкие граждане чаще всего считают дружественными, передает РИА «Новости». Главными недружественными странами респонденты назвали Израиль и США.

    «38,4% опрошенных считают Россию другом Турции, тогда как Израиль назвали врагом 84%, а США – 70,5% респондентов», – отмечается в материалах исследования.

    В рейтинге дружественных стран Россия заняла пятое место. Лидерами списка стали Азербайджан (56,5%), Япония (50,2%), Китай (48%) и Италия (46,7%). Среди недружественных государств турки также выделили Грецию (66,6%) и Францию (58,5%). Опрос проводился в августе среди двух тысяч человек в 26 провинциях Турции.

    В августе Турция расценила резкие высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как следствие его изоляции на мировой арене.

    Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан призвал мировое сообщество изолировать Израиль из-за действий в секторе Газа.

    В свою очередь Нетаньяху пообещал обратить внимание США на агрессивную риторику турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

    13 сентября 2026, 19:23 • Новости дня
    Журналистка Наташа Рей выиграла суд против Брижит Макрон по делу о клевете

    Tекст: Денис Тельманов

    Журналистка Наташа Рей выиграла апелляцию по делу о клевете, возбужденному супругой президента Франции Брижит Макрон из-за слухов об изменении пола.

    Французская журналистка Наташа Рей одержала победу в апелляционном суде Парижа по делу о клевете, возбужденному первой леди Франции Брижит Макрон, передает РИА «Новости». Об этом сообщил адвокат Франсуа Данглеан.

    «Наташа Рей окончательно выиграла судебный процесс о клевете, возбужденный против нее кликой Брижит Тронье-Макрон и Жан-Мишеля Тронье», – рассказал юрист.

    Разбирательство началось после того, как в декабре 2021 года Рей выпустила ролик на YouTube. В нем журналистка утверждала, что супруга президента, которая старше мужа на 24 года, родилась мужчиной по имени Жан-Мишель.

    В сентябре 2024 года суд оштрафовал Рей и владелицу канала Амандин Руа на 13,5 тыс. евро. Однако в июле 2025 года апелляционная инстанция оправдала журналистку, решив, что ее высказывания не являются клеветой.

    Представители супруги главы государства намерены обжаловать это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года суд Парижа оштрафовал двух женщин за распространение слухов о трансгендерности супруги президента Франции.

    В феврале прошлого года Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России.

    Летом того же года апелляционная инстанция вынесла оправдательный приговор в отношении журналистки.

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    14 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила реплику главы МИД Польши Радослава Сикорского о гипотетическом нападении России на страну, при котором Варшава не стала бы себя сдерживать и быстро одолела бы атакующих.

    «Министр иностранных дел Польши Сикорский: «Если бы Россия напала на Польшу, мы бы очень быстро одержали победу». Русофобия головного мозга», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Сикорский 13 сентября на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве заявил, что в случае нападения России Польша не будет сдерживать себя.

    «Думаю, мы довольно быстро победим Россию. У нас подавляющее преимущество над Россией в авиации», – приводит его слова «Военное обозрение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сикорский предложил усилить военные учения НАТО вблизи Калининградской области. Песков ответил, что Россия обеспечит безопасность Калининградской области на фоне угроз НАТО.

    Президент России Владимир Путин поручил Балтийскому флоту защищать западный  эксклав от внешних вызовов.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    13 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил пять инициатив для нового этапа БРИКС
    Си Цзиньпин предложил пять инициатив для нового этапа БРИКС
    @ Yan Yan/XinHua/Global Look Press

    На саммите лидеров БРИКС в Нью-Дели Си Цзиньпин призвал укрепить сотрудничество Глобального Юга и представил пакет инициатив в сфере технологий и торговли.

    Выступая на второй сессии восемнадцатой встречи лидеров БРИКС в Нью-Дели, председатель КНР Си Цзиньпин представил ключевые приоритеты объединения, передает «Синьхуа». Он отметил ускорение глобальных перемен, рост влияния Глобального Юга и призвал страны БРИКС взять историческую инициативу, сплотить развивающиеся государства и сыграть стабилизирующую роль в международных делах.

    Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совместной защиты международного правопорядка, суверенного равенства государств, отказа от двойных стандартов и укрепления роли ООН. Он поддержал реформу многосторонних институтов, в том числе Всемирной торговой организации, модернизацию мировой финансовой архитектуры и реализацию Повестки ООН до 2030 года, а также предложил ускорить выработку глобальных правил по управлению искусственным интеллектом и климатической повестке.

    Глава КНР заявил: «Большие БРИКС» должны добиваться больших свершений и большого развития, для этого необходимо укрепить основу прагматического сотрудничества». Он представил пять инициатив: по открытому и доступному искусственному интеллекту, по облегчению торговли и инвестиций, по развитию цифровых отраслей, по совместному продвижению интеллектуального производства и по подготовке инженерных и научных кадров, включая создание альянса по обучению инженеров и программы обмена для молодежи.

    Си Цзиньпин напомнил, что 2026 год стал стартом пятнадцатой пятилетней программы Китая, которую он назвал одновременно внутренним планом и глобальным перечнем возможностей для партнеров. На встрече присутствовали президент России Владимир Путин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Ирана Масуд Пезешкиян, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, наследный принц Абу-Даби Халид бин Мохаммед, главы МИД Бразилии и Саудовской Аравии, а также генсек ООН Антониу Гутерриш при председательстве премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    Перед началом заседания Си Цзиньпин принял участие в совместной фотосессии с участниками саммита. В мероприятиях также участвовали члены китайской делегации, включая Цай Ци и Ван И.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая сообщил о планах визита Си Цзиньпина в Нью-Дели для участия в 18-м саммите БРИКС.

    Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в столицу Индии для участия в саммите и проведения двусторонних переговоров с индийским руководством.

    Страны БРИКС по итогам форума приняли Делийскую декларацию и подчеркнули ключевую роль государств Глобального Юга.

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    13 сентября 2026, 10:42 • Новости дня
    Европарламент решил жестко ответить на торговую экспансию Китая

    В Евросоюзе договорились ужесточить торговую политику в отношении Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Европарламента Паскаль Канфен заявил о формировании межпартийного консенсуса для радикального пересмотра экономических отношений с Пекином из-за нарастающей угрозы европейской промышленности.

    Парламентарии готовы занять более жесткую позицию в отношении Китая, передает издание Politico. Представитель ведомства по торговым связям указал на серьезную угрозу из-за резкого роста азиатского экспорта. «Главная цель китайской политики – захватить лидерство в новом мировом порядке на основе собственной мощи, ценностей и диктатуры Коммунистической партии», – подчеркнул политик.

    Брюссель и Пекин ведут переговоры о сокращении торгового дефицита, который достигает одного млрд евро ежедневно. Наплыв товаров ставит под удар местных производителей и грозит деиндустриализацией автомобильной и химической отраслей. Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович планирует посетить Китай в октябре для обсуждения ситуации.

    Еврокомиссия рассматривает введение новых правил для диверсификации цепочек поставок и ограничений на ввоз гибридных электромобилей. В Европарламенте разрабатывают законопроект, направленный на поддержку стратегических отраслей и строгую проверку иностранных инвестиций.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц также склоняется к жесткому курсу. Глава правительства испытывает давление после успеха правых сил на выборах и вынужден защищать интересы немецкого бизнеса, включая концерны BMW и Mercedes.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры призвали Еврокомиссию подготовить более жесткие инструменты для противостояния Пекину.

    Политики ЕС запланировали пересмотр экономических отношений из-за растущего торгового дефицита.

    В ответ Министерство юстиции Китая запретило своим компаниям передавать данные европейским чиновникам.

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    13 сентября 2026, 15:04 • Новости дня
    Песков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Слова Владимира Зеленского об ответных ударах по энергетической инфраструктуре России расценили в Кремле как новый шаг к эскалации конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков оценил высказывания украинского лидера об ответных мерах на удары по энергетическим объектам как эскалационные. Комментарий прозвучал в беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным.

    «Президент неоднократно упоминал тот самый план на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по России, экономике России. Это был существенный эскалационный шаг. Это новое заявление в эскалационном стиле», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Дмитрий Песков анонсировал жесткий ответ на украинские атаки по российской инфраструктуре.

    В начале сентября Соединенные Штаты рассмотрели шаги по снижению интенсивности конфликта в зимний период.

    В феврале Вооруженные силы России возобновили удары по энергетическим объектам противника из-за террористических действий Киева.

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    13 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за угрозы глобального дефицита дизельного топлива.

    Американский лидер призвал Киев прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре в воскресенье во время турнира Irish Open в своем гольф-клубе в Дунбеге (Ирландия), отвечая на вопрос журналиста о том, беседовал ли он с Зеленским после недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    «Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выводить из строя точки с дизельным топливом в России», – приводит Fox News слова Дональда Трампа.

    Глава Белого дома уточнил, что Украина может выбирать другие цели, но атаки на нефтеперерабатывающие заводы вызывают дефицит дизеля в мире.

    Президент США отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Зеленским, и добавил, что текущая ситуация с нехваткой топлива связана не с Ближним Востоком, а именно с конфликтом на Украине.

    Удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. В США цены на этот вид топлива достигли рекордных шести долларов за галлон (около 3,78 литра).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 3 сентября сообщил об успешном отражении атак на НПЗ и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    Телеканал ABC сообщал, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до зимы. Президент США после беседы с Путиным допустил трехстороннюю встречу по Украине.

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    13 сентября 2026, 17:49 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи

    «Давайте вместе менять мир!»: Путин поприветствовал участников МФМ-2026

    Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников проходящего в Екатеринбурге Международного фестиваля молодежи и призвал их к совместному строительству справедливого будущего, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Рад приветствовать участников и гостей Международного фестиваля молодежи», – приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

    Российский лидер напомнил, что Екатеринбург находится на стыке Европы и Азии.

    «На уральской земле веками рождались идеи, которые меняли нашу страну к лучшему. Первые заводы, первая в России промышленная революция, многие сотни современных научных прорывов. Где, как не здесь – в одном из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России, – молодым лидерам разных стран обсуждать то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий, каким должен быть мир будущего», – заявил глава государства.

    Президент отметил важность дружбы и согласия между народами. «В русском языке есть одна особенность: слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время «мир» – это планета: человечество, все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России, в наших решениях, действиях. Если мы дружим, то крепко и надолго. Если живем по-соседски, то хотим, чтобы всё было по справедливости и с уважением друг к другу», – добавил он.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за равный доступ всех людей к образованию, медицине и новейшим технологиям независимо от их гражданства и финансового положения.

    В завершение обращения Владимир Путин выразил уверенность в успехе молодого поколения. Он пригласил иностранную молодежь присоединяться к российским проектам для построения нового открытого мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

    В августе организаторы завершили отбор десяти тысяч участников из 191 страны мира. Масштабное мероприятие стартовало в уральской столице 11 сентября.

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    13 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США

    Саммит БРИКС в Нью-Дели принял заявление против тарифов и санкций США

    Bloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США
    @ Pib Handout/Press Information/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Десять стран БРИКС на саммите в Нью-Дели приняли совместное коммюнике, в котором призвали к «максимальной сдержанности» в ближневосточном конфликте и осудили санкционную и тарифную политику Вашингтона.

    Лидеры БРИКС на выходных согласовали 45-страничное совместное коммюнике, осуждающее санкции и тарифную политику США, а также призывающее к сдержанности в ближневосточном конфликте. США и Дональд Трамп в документе прямо не названы, однако именно их политика стала главным объектом критики, пишет Bloomberg.

    Заявление выразило «глубокую обеспокоенность» эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и осудило «преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре и мирным ядерным объектам». Текст документа, согласованный в ночь на субботу, стал компромиссом между членами блока, занимающими противоположные позиции: Иран требовал жесткого осуждения США и Израиля, тогда как ОАЭ настаивали на осуждении иранских ударов по монархиям Персидского залива.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в пятницу заявил, что страна не капитулирует. «Они думали, что, как Венесуэлу, смогут завоевать нашу страну за 24 часа. Это провалилось», – сказал он в интервью телеканалу India Today.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что БРИКС объединяет страны с «разными реалиями», а доверие Глобального Юга к блоку растет. «Сейчас время превратить наше единство в ощутимые результаты на мировой арене», – добавил он.

    Владимир Путин воспользовался саммитом для двусторонних встреч с Моди и беседы с Си Цзиньпином на полях форума. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, оба лидера подробно расспросили Путина об усилиях по урегулированию конфликта на Украине и предложили помощь в поиске решения. Председатель КНР Си Цзиньпин, приехавший в Индию впервые за семь лет, предложил создать открытую зону для разработки искусственного интеллекта в рамках БРИКС и заявил, что Китай и Индия – «партнеры, а не соперники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал саммит БРИКС успешным, при этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о нехватке Трампа на форуме. На этом фоне нынешняя консолидированная позиция объединения по ближневосточному урегулированию имеет свою предысторию: ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призывал БРИКС взять на себя самостоятельную роль в ближневосточном конфликте.

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    13 сентября 2026, 11:24 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль харьковский Черняков
    Российские войска взяли под контроль харьковский Черняков
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска сообщили о взятии населенного пункта Черняков в Харьковской области и о потерях украинских сил на нескольких направлениях фронта.

    Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, под их полный контроль перешел населенный пункт Черняков, сообщило Минобороны в Max.

    Внутри котла нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Малой Волчьей, Бударок и Бузово, на внешнем кольце – в районах Новоалександровки и Приколотного, продолжается уничтожение блокированных формирований в районе Ольховатки и пресечены попытки прорыва в районах Слизнево и Гогино. Внутри кольца за сутки противник потерял до 55 военнослужащих и наземный роботизированный комплекс.

    В Харьковской области также поражены формирования трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Шевченково, Старицы, Новоселовки, Погорелого, Хатнего и Федоровки. В Сумской области удары пришлись по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Дорошовки, Великой Чернетчины, Бояро-Лежачей, Сенного, Эсмани и Кровного. Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял до 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 155-мм гаубицу «Богдана».

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады президента и бригады теробороны в районах Карповки, Рубцов, Белого, Стародубовки в Донецкой народной республике, а также Соболевки, Высшего Соленого и Песков-Радьковских в Харьковской области. Потери украинской стороны составили до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Британии, 155-мм САУ Krab польского производства и станцию радиоэлектронной разведки.

    Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику четырех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Ясногорки, Краматорска, Славянска, Дружковки, Райского, Василевской Пустоши, Новоселовки, Николаевки и Ореховатки в Донецкой народной республике.

    На этом направлении противник потерял до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак» и 17 автомобилей, уничтожены два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм американская САУ Paladin.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и четырех бригад нацгвардии в районах Водолажского, Марьевки, Ивановки и Новотроицкого в Днепропетровской области, а также Белозерского, Андреевки, Новоандреевки, Доброполья, Веровки, Юрьевки и Завидово-Кудашево в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований на этом участке превысили 420 военнослужащих, также уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и поразили живую силу и технику механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах Орестополя, Криворожского, Коломийцев и Павловки в Днепропетровской области, а также Общего, Голубково, Воскресенки, Светлой Долины и Славного в Запорожской области. Противник потерял до 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и нанесли удары по живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Орехова, Балабино, Запорожца, Юльевки, Запасного, Юрковки и Преображенки в Запорожской области. Там уничтожены до 45 военнослужащих, 26 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов, их склады, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.

    Средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 902 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Всего с начала проведения спецоперации на Украине, по данным российского военного ведомства, уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 234 975 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 912 танков и других боевых бронированных машин, 1777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 444 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 71 789 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжали сжимать кольцо окружения противника и расширяли внешний периметр контроля.

    Ранее российские войска установили контроль над населенными пунктами Долгенькое и Березники в Харьковской области и сузили внутреннее кольцо окружения.

    9 сентября армия России нанесла поражение подразделениям ВСУ внутри котла у Малой Волчьей, Комиссарова и Бузова и сорвала попытки прорыва окружения на внешнем кольце в районах Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки.

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    13 сентября 2026, 20:59 • Новости дня
    Иностранцы на молодежном фестивале раскрыли причины переезда в Россию

    Участники фестиваля молодежи рассказали о привлекательности образования России

    Tекст: Денис Тельманов

    Зарубежные гости пленарной сессии Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге поделились личными историями переезда и адаптации и рассказали о привлекательности российского образования, культуры и традиционных семейных ценностей.

    На Международном фестивале молодежи прошла дискуссия о причинах переезда зарубежных специалистов, сообщила газете ВЗГЛЯД пресс-служба мероприятия.

    Участники из разных государств обсудили привлекательность страны для построения карьеры и создания семьи.

    Врач из Танзании Кресенсия Питер Машаури рассказала о работе в Мурманской области.

    «Каково это — жить в Мурманской области, спросите вы. Очень холодные зимы и всегда темно, может быть всего три часа светового дня. Но, несмотря на холодный климат, люди здесь очень теплые, и мы чувствуем это в сердце», – отметила она.

    Итальянский пианист Лоренцо Баньяти подчеркнул теплое отношение местных жителей и обилие возможностей для самореализации.

    Художественный руководитель Музыкального театра Фабио Мастранджело обратил внимание на высокую значимость классической музыки в государстве по сравнению с Италией.

    Блогер Оливье Руа Пеллетье объяснил переезд из Канады желанием растить детей вдали от пропаганды нетрадиционных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    В финальный список участников мероприятия вошли 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны. Представители 10 государств провели на полях форума совместную форсайт-сессию.

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    13 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    ВС России нанесли групповые удары по логистическим центрам и порту Одессы

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России поразили цеха по производству беспилотников и крупные логистические центры украинской армии в Одесской области.

    Российская армия нанесла серию групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной промышленности и логистики на Украине, передает Минобороны в Max.

    Целями стали предприятия по сборке дронов, а также энергетическая инфраструктура, обеспечивающая работу портов.

    В Одессе были поражены склады нескольких логистических компаний, хранящие грузы для армии. Кроме того, военные уничтожили цех по производству летательных аппаратов и терминал с ракетно-артиллерийским вооружением. В Одесской области удары пришлись по распределительным центрам в Ильичевке, Усатово и Теплодаре.

    На территории морского порта Одессы пострадало грузовое судно, доставившее военное имущество. Под удар также попали электроподстанции «Новая» и «Усатово», питающие портовую инфраструктуру региона.

    Одновременно продолжилось поражение железнодорожных узлов в западных областях страны, через которые идут поставки из Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли высокоточные удары по логистическому центру «Новой почты» и сухогрузу в порту Одессы.

    В начале сентября Вооруженные силы России осуществили массированную атаку по логистической инфраструктуре в Одесском регионе.

    В конце августа российские военные поразили инфраструктуру портов Одессы и Черноморска.

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    13 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог Ткаченко: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    @ Alexander Kazakov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    БРИКС на деле демонстрирует истинное стремление к командным принципам решения глобальных проблем. Организация ценит открытый и прямой диалог суверенных держав, что и привлекает иные страны Глобального Юга, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация.

    «БРИКС изначально задумывался как альянс суверенных держав. Объединение формировалось в тот период, когда на международной арене начали активно обсуждать склонность западных государств навязывать всем и каждому свою волю. Собственно, организация и рассматривалась как возможность снизить зависимость со стороны вестернизированных институтов», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Однако впоследствии, когда БРИКС заметно окреп, акцент в его деятельности сместился в сторону налаживания взаимовыгодного сотрудничества внутри самого объединения. Тем не менее прозвучавшие призывы к проведению независимого курса и организации коллегиальных методов решения глобальных проблем возвращают организацию к ее изначальному посылу», – акцентирует собеседник.

    «То есть БРИКС берет курс на становление своеобразной ООН для государств Глобального Юга. Объединение поддерживает стремление развивающихся стран выстраивать самостоятельную политику и готово предлагать им поддержку в виде расширения возможностей донесения собственной позиции на международной арене», – рассуждает эксперт.

    «Что особенно важно – риторика БРИКС о равноправии государств не является пустыми словами. Это отражение осознанного курса, который поддерживают все члены организации. Китай, например, выступил инициатором наращивания сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ) между странами Глобального Юга. И несмотря на значимый отрыв в этой области от других членов объединения, Пекин выступает за истинно партнерский диалог», – уточняет он.

    «Например, Китай настаивает на том, что разработки в сфере ИИ должны создаваться на основе принципа открытого кода. Это разительно отличный подход от тех же США. Соответственно, БРИКС и его члены не словом, а делом показывают, что в рамках организации создается пространство не конкуренции, но созидания», – заключил Ткаченко.

    Напомним, в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация. Как сообщает Hindustan Times, итоговый документ был принят единогласно. В нем, в частности, зафиксирован призыв к консолидации международных усилий, направленных на дипломатию и меры по предотвращению конфликтов, включая устранение их коренных причин.

    В рамках саммита Владимир Путин также заявил о растущей привлекательности базовых ценностей БРИКС для многих стран мира. К ним относятся проведение независимого курса и стремление к коллегиальному решению мировых проблем с опорой на международное право и Устав ООН. Президент подчеркнул, что внимание со стороны международного сообщества к объединению продолжает расти.

    В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин представил ключевые приоритеты организации, передает Синьхуа. Он отметил ускорение глобальных перемен, рост влияния Глобального Юга и призвал страны БРИКС взять историческую инициативу, сплотить развивающиеся государства и сыграть стабилизирующую роль в международных делах.

    Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совместной защиты международного правопорядка, суверенного равенства государств, отказа от двойных стандартов и укрепления роли ООН. Он поддержал реформу многосторонних институтов, в том числе Всемирной торговой организации, модернизацию мировой финансовой архитектуры и реализацию Повестки ООН до 2030 года, а также предложил ускорить выработку глобальных правил по управлению искусственным интеллектом и климатической повестке.

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    13 сентября 2026, 17:13 • Новости дня
    США тайно вывезли из Британии уличенного в педофилии дипломата

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудника американского посольства в Лондоне тайно вернули в Соединенные Штаты после обнаружения у него непристойных изображений несовершеннолетних.

    Американская разведка тайно вывезла из Британии дипломата, уличенного в хранении непристойных изображений детей, передает РИА «Новости».

    «Американская разведка задержала педофила, работавшего в посольстве США в Лондоне, и переправила его обратно в Штаты, не поставив в известность британскую полицию», – сообщает газета Sun.

    В августе власти США провели обыск в лондонской квартире дипломата. Это произошло в рамках расследования в отношении другого человека, находящегося в Соединенных Штатах.

    Обнаружив непристойные изображения, мужчину доставили на авиабазу США и вывезли из страны. Официального запроса об экстрадиции не делалось.

    Британские власти находятся в контакте с посольством США в связи с инцидентом. В дипмиссии заявили, что осведомлены об обвинениях, касающихся сотрудника.

    Там подчеркнули, что правительство США требует от персонала придерживаться высоких стандартов поведения и к этим обвинениям относиться серьезно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский военнослужащий Джейсон Грей признал вину в распространении детской порнографии.

    Дональд Трамп назвал ошибкой назначение связанного с делом Джеффри Эпштейна Питера Мандельсона послом Британии в США.

    Британские власти весной текущего года приняли решение об отзыве аккредитации у сотрудника российского посольства в Лондоне.

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    13 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%

    Опрос INSA: работой канцлера Фридриха Мерца недовольны 78% немцев

    Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подавляющее большинство жителей Германии выразили недовольство работой Фридриха Мерца на посту канцлера страны.

    Фридриха Мерца на посту канцлера Германии поддерживают только 14% жителей страны, передает DW.

    Недовольство работой политика выразили 78% участников исследования, проведенного институтом изучения общественного мнения INSA. Отмечается, что популярность Мерца постепенно снижается на протяжении более года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень одобрения деятельности канцлера достиг личного антирекорда.

    Уровень поддержки правящего блока ХДС/ХСС упал до 20%.

    Руководство партии допускает отставку Фридриха Мерца после сентябрьских выборов.

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    13 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Простой саудовского нефтепровода создал угрозу мировым поставкам нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Саудовская Аравия столкнется с нехваткой запасов нефти для экспорта, если в ближайшие дни не возобновит работу своего основного нефтепровода к Красному морю, что приведет к потере до 4% мирового предложения, заявили саудовские покупатели и трейдеры нефти.

    «Дальнейшее сокращение притока саудовских инвестиций усугубит глобальный дефицит предложения, который уже привел к рекордно высоким мировым ценам на топливо, спровоцировал инфляцию во всем мире и поднял доходность американских облигаций до самых высоких уровней со времен финансового кризиса 2008 года», – передает Reuters.

    Запасов нефти в саудовском порту Янбу хватит максимум на неделю после остановки ключевого трубопровода из-за атаки беспилотников.

    После атаки дронов, остановившей работу крупного нефтепровода, соединяющего восток и запад страны, Эр-Рияд не раскрыл данные о масштабах ущерба. По информации агентства, сроки ремонта остаются неопределенными.

    Один из источников сообщил: «На ремонт может потребоваться от пяти до шести недель».

    Другой собеседник отметил, что восстановительные работы могут завершиться быстрее, а откачку нефти можно будет частично возобновить во время ремонта.

    Выведенный из строя трубопровод использовался для перенаправления около 4 млн баррелей в день в порт Янбу, что составляет примерно 4% мирового предложения. Это позволяло избегать последствий закрытия Ормузского пролива. Теперь запасов нефти в Янбу хватит лишь на пять-семь дней экспорта.

    По данным Международного энергетического агентства (МЭА), поставки нефти в Саудовскую Аравию в августе упали до минимума за 30 лет. МЭА прогнозирует сокращение мировых поставок в этом году на 5,7 млн баррелей в сутки.


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