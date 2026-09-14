Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.11 комментариев
Назван возможный кандидат на пост генпрокурора Украины
Депутат Гетманцев стал главным кандидатом на должность генпрокурора Украины
Депутат от правящей партии Даниил Гетманцев является главным кандидатом на должность руководителя надзорного ведомства Украины после отставки Руслана Кравченко, сообщили украинские СМИ.
Кандидатуру нового руководителя ведомства уже активно рассматривают во властных кругах, передает РИА «Новости».
«В качестве следующего генпрокурора обсуждается кандидатура Даниила Гетманцева, близкого к Давиду Арахамии», – отмечает издание «Украинская правда».
Голосование в парламенте по вопросу отставки нынешнего главы ведомства назначено на 15 сентября.
Ранее Высший антикоррупционный суд отправил под стражу начальника кибердепартамента офиса генпрокурора Сергея Крапиву. Его подозревают в покровительстве мошенническим кол-центрам. Суд назначил альтернативу залога в размере 120 млн гривен, что составляет 2,6 млн долларов. По данным следствия, участники преступной схемы получали деньги от злоумышленников за невмешательство в их деятельность. Полученные незаконным путем средства легализовывались через покупку недвижимости и ценностей. На фоне этого скандала Руслан Кравченко решил покинуть свой пост.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке на фоне скандала с мошенническими кол-центрами.
Перед этим глава надзорного ведомства подписал обвинение в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.
Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от депутатов Верховной рады немедленно утвердить увольнение руководителя прокуратуры.