  • Новость часа«Герани» поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Природные катастрофы по-прежнему способны менять ход истории

    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.

    3 комментария
    14 сентября 2026, 11:03 • Новости дня

    Назван возможный кандидат на пост генпрокурора Украины

    Депутат Гетманцев стал главным кандидатом на должность генпрокурора Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат от правящей партии Даниил Гетманцев является главным кандидатом на должность руководителя надзорного ведомства Украины после отставки Руслана Кравченко, сообщили украинские СМИ.

    Кандидатуру нового руководителя ведомства уже активно рассматривают во властных кругах, передает РИА «Новости».

    «В качестве следующего генпрокурора обсуждается кандидатура Даниила Гетманцева, близкого к Давиду Арахамии», – отмечает издание «Украинская правда».

    Голосование в парламенте по вопросу отставки нынешнего главы ведомства назначено на 15 сентября.

    Ранее Высший антикоррупционный суд отправил под стражу начальника кибердепартамента офиса генпрокурора Сергея Крапиву. Его подозревают в покровительстве мошенническим кол-центрам. Суд назначил альтернативу залога в размере 120 млн гривен, что составляет 2,6 млн долларов. По данным следствия, участники преступной схемы получали деньги от злоумышленников за невмешательство в их деятельность. Полученные незаконным путем средства легализовывались через покупку недвижимости и ценностей. На фоне этого скандала Руслан Кравченко решил покинуть свой пост.

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке на фоне скандала с мошенническими кол-центрами.

    Перед этим глава надзорного ведомства подписал обвинение в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от депутатов Верховной рады немедленно утвердить увольнение руководителя прокуратуры.

    13 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за угрозы глобального дефицита дизельного топлива.

    Американский лидер призвал Киев прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре в воскресенье во время турнира Irish Open в своем гольф-клубе в Дунбеге (Ирландия), отвечая на вопрос журналиста о том, беседовал ли он с Зеленским после недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    «Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выводить из строя точки с дизельным топливом в России», – приводит Fox News слова Дональда Трампа.

    Глава Белого дома уточнил, что Украина может выбирать другие цели, но атаки на нефтеперерабатывающие заводы вызывают дефицит дизеля в мире.

    Президент США отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Зеленским, и добавил, что текущая ситуация с нехваткой топлива связана не с Ближним Востоком, а именно с конфликтом на Украине.

    Удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. В США цены на этот вид топлива достигли рекордных шести долларов за галлон (около 3,78 литра).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 3 сентября сообщил об успешном отражении атак на НПЗ и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    Телеканал ABC сообщал, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до зимы. Президент США после беседы с Путиным допустил трехстороннюю встречу по Украине.

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    13 сентября 2026, 15:04 • Новости дня
    Песков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Слова Владимира Зеленского об ответных ударах по энергетической инфраструктуре России расценили в Кремле как новый шаг к эскалации конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков оценил высказывания украинского лидера об ответных мерах на удары по энергетическим объектам как эскалационные. Комментарий прозвучал в беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным.

    «Президент неоднократно упоминал тот самый план на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по России, экономике России. Это был существенный эскалационный шаг. Это новое заявление в эскалационном стиле», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Дмитрий Песков анонсировал жесткий ответ на украинские атаки по российской инфраструктуре.

    В начале сентября Соединенные Штаты рассмотрели шаги по снижению интенсивности конфликта в зимний период.

    В феврале Вооруженные силы России возобновили удары по энергетическим объектам противника из-за террористических действий Киева.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 08:21 • Новости дня
    Марочко: ВС России прорвали оборону противника на ореховском участке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы прорвали оборону украинских боевиков на ореховском участке фронта и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Прорвана оборона украинских боевиков на ореховском участке. Российские войска серьезно продвинулись на данном участке и взяли под огневой контроль основные пути снабжения вооруженных формирования Украины, также у нас появилась реальная перспектива окружения украинских боевиков в данном укрепрайоне», – сообщил Марочко в соцсетях, передает ТАСС.

    Кроме того, российские подразделения продолжают охватывать Дружковку в ДНР с востока и запада, выдавливая украинские формирования южнее города. В Доброполье уже начались городские бои, наступление ведется сразу с трех направлений.

    За прошедшую неделю группировки войск «Север» и «Восток» показали наилучшие результаты, освободив около 60 квадратных километров территорий в Харьковской области и ДНР. Всего под контроль российских сил перешли восемь населенных пунктов.

    В начале сентября российские военнослужащие продвинулись в районе Дружковки.

    Летом армия России усилила давление на позиции противника под Ореховом.

    В мае Марочко рассказывал о планомерном приближении российских сил к этому населенному пункту.

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    14 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    Подавший в отставку генпрокурор Украины срочно покинул страну

    Подавший в отставку генпрокурор Украины Кравченко уехал за границу

    Подавший в отставку генпрокурор Украины срочно покинул страну
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Подавший в отставку генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что находится в заграничной командировке.

    Кравченко объяснил свой отъезд за границу рабочими вопросами, передает ТАСС.

    «Сейчас нахожусь в заграничной командировке», – написал он в своем Telegram-канале.

    Украинские издания со ссылкой на источники в правоохранительных органах отметили, что Кравченко покинул Украину ночью на служебном автомобиле, передает РИА «Новости».

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о подписании обвинения в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

    Неделей ранее Кравченко подал заявление об отставке на фоне скандала с мошенническими кол-центрами.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады немедленно утвердить увольнение генпрокурора Украины.

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    14 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Зеленский потребовал срочно отправить генпрокурора Украины в отставку

    Зеленский призвал Верховную раду срочно уволить генпрокурора Кравченко

    Зеленский потребовал срочно отправить генпрокурора Украины в отставку
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поддерживает отставку генпрокурора Украины Руслана Кравченко, и потребовал от Верховной рады немедленно утвердить ее.

    Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что поддерживает скорейшее освобождение генпрокурора Украины от должности, передает ТАСС.

    Ранее Руслан Кравченко инициировал уголовное преследование директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

    «У этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Вот это я ему и сказал. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно», – заявил Владимир Зеленский.

    Бывший премьер-министр Николай Азаров уточнил, что изначально прокурора пытались отговорить от ухода. Заявление об отставке было написано 7 сентября на фоне масштабного скандала вокруг мошеннических кол-центров.

    В ходе операции силовики провели обыски в кабинетах руководства прокуратуры. Исполнять обязанности главы ведомства должна была Мария Вдовиченко, однако 8 сентября она также покинула свой пост.

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал обвинение в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

    Ранее глава надзорного ведомства на фоне скандала с мошенническими кол-центрами подал заявление об отставке.

    Первый заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко тоже написала прошение об увольнении по собственному желанию.

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    13 сентября 2026, 15:34 • Новости дня
    Песков объяснил изменение тактики российских ударов на Украине

    Песков заявил об изменении тактики ударов на Украине после действий Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска изменили тактику нанесения ударов на Украине только после провоцирующих действий Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Российская Федерация не била по всему подряд. Стали это делать после того, как сами украинцы открыли ящик Пандоры», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным, передают «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возложил на Киев ответственность за начало ударов по судам в Черном море.

    Президент России Владимир Путин назвал значимым ответ Москвы на атаки со стороны Украины.

    Министерство обороны подтвердило неизбежность возмездия за атаки на гражданскую инфраструктуру.

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    14 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    FT: Новые реактивные дроны России парализовали украинскую систему ПВО

    FT: Российские дроны «Герань» изменили ход боев в небе

    Tекст: Катерина Туманова

    Новейшие российские реактивные беспилотники «Герань» массово поражают стратегические объекты на Украине, успешно преодолевая противовоздушную оборону.

    Новые российские реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» в последние недели нанесли серию ударов по украинским целям. Дроны обходят средства противовоздушной обороны с гораздо большей скоростью, чем их предшественники, представляя новую серьезную угрозу, пишет Financial Times.

    «Они вложили все свои усилия, ресурсы, деньги и таланты в эту единственную систему», – заявила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катерина Бондарь.

    По ее словам, Россия постоянно совершенствует технологии, тестируя их на поле боя.

    На фоне этих успехов западные чиновники отмечают значительный прогресс российских технологий.

    «По словам западных силовиков и человека, близкого к Кремлю, возможности российских беспилотников настолько улучшились, что в этом году Тегеран попросил Москву предоставить ему передовые беспилотники Geran для использования в войне с Израилем и США», – пишет газета.

    Тогда как в «Герани-4» используется более аэродинамичная версия первоначального корпуса, то «Герань-5» получила новую компоновку, близкую к крылатой ракете. Изменения не ограничиваются скоростью полета и формой корпуса.

    Новые варианты БПЛА оснащаются тепловизионными камерами и системами наведения на основе искусственного интеллекта, российскими помехоустойчивыми антеннами, говорится в статье.

    «Украина перехватывает около 60% реактивных беспилотников, в то время как по другим типам летательных аппаратов ей обычно удается перехватывать 90-95%», – отметил представитель ВВС Украины.

    По мнению директора московского «Центра анализа стратегий и технологий», пока у Киева нет возможности найти эффективный способ перехвата новых «Гераней». Преимущество в дальнем воздушном противостоянии останется за Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Guardian указывала на то, что ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань». Эксперты заявили о том, что новые технологии дают России преимущество в зоне СВО.Минобороны

    сообщало об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

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    13 сентября 2026, 13:38 • Новости дня
    Песков: Киевскому режиму становится день ото дня тяжелее

    Tекст: Дарья Григоренко

    Положение властей Украины постоянно ухудшается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Режиму становится тяжелее и тяжелее день ото дня. И сейчас им будет тяжело. Поэтому делают они воинственное провокационное заявление или не делают, наши военные уж точно знают, что им делать и как», – сказал представитель Кремля в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал ежедневное ухудшение положения украинских войск на линии боевого соприкосновения.

    Днем ранее представитель Кремля отметил стремительное ухудшение экономической ситуации на Украине.

    До этого он предупредил о неминуемом ухудшении условий мирного соглашения для киевских властей при затягивании переговорного процесса.

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    14 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    «Герани» поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ

    «Герани» поразили воинские эшелоны и локомотивы ВСУ в пяти регионах Украины

    «Герани» поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по воинским эшелонам и локомотивам ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска атаковали логистические узлы противника с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер», передает Минобороны.

    Целями массированной атаки стали воинские эшелоны и локомотивы украинских вооруженных формирований.

    Точные удары зафиксированы на территории Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областей. Систематическое уничтожение объектов транспортной инфраструктуры направлено на существенное снижение логистических возможностей украинской армии.

    В начале сентября российские беспилотники поразили фуры с дронами в Одесской и Днепропетровской областях.

    Объекты железнодорожной инфраструктуры в Луцке и Фастове на западе Украины подверглись атаке, из-за чего изменился график движения поездов.

    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами.

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    13 сентября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент ЮАР обсудил с Путиным ситуацию на Украине

    Президент ЮАР Рамафоса обсудил с Путиным ситуацию на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным конфликт на Украине на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

    В ходе двусторонних переговоров с российским лидером обсуждались торговые и инвестиционные отношения двух стран, передает РИА «Новости».

    «На двусторонней встрече с президентом Путиным мы затронули целый ряд вопросов, в том числе торговые и инвестиционные отношения между нашими странами. Мы также обсудили украинский вопрос», – сообщил Сирил Рамафоса.

    Политик отметил, что на него произвело большое впечатление желание Владимира Путина урегулировать кризис. Российский президент рассказал о процессах достижения мира с участием разных сторон.

    Рамафоса добавил, что конфликт напрямую влияет на жизнь Южной Африки из-за роста цен на зерно и удобрения, которые поставляются с Украины. Он выразил надежду на скорейшее завершение боевых действий, так как это сказывается на стоимости жизни людей на континенте.

    «Чем скорее завершится война, тем лучше, поскольку это сказывается на стоимости жизни людей в Африке, в частности в Южной Африке», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и ЮАР провели двусторонние переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Владимир Путин сообщил об успешном развитии двусторонних отношений между странами.

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    13 сентября 2026, 12:32 • Новости дня
    Песков сообщил о возможных трехсторонних переговорах по Украине в октябре

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров по украинскому вопросу в октябре.

    Россия не исключает возможности проведения трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине уже в октябре, передает ТАСС.

    «Да, мы не исключаем такую возможность. Мы именно говорим об обозримой перспективе. То есть, конечно, предположительно, октябрь. Октябрь нельзя исключать», – заявил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Нью-Дели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о подготовке Киева к октябрьским переговорам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал отсутствие свежих инициатив по урегулированию конфликта.

    Зять американского лидера Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение к трехстороннему формату диалога.

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    13 сентября 2026, 18:14 • Новости дня
    Российские войска поразили логистический центр «Новой почты» под Одессой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли высокоточные удары по логистическому центру «Новой почты» в Одесской области и сухогрузу в порту Одессы, доставлявшим грузы для украинской армии.

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам на территории Украины, задействованным в обеспечении украинской армии, передает РИА «Новости».

    В частности, поражен логистический центр «Новой почты» в Одесской области, где хранились и распределялись грузы для военных нужд.

    «В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены… в Одесской области: логистический центр «Новой почты», осуществляющий хранение и распределение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ», – заявили в ведомстве.

    Кроме того, российские военные поразили в порту Одессы сухогруз, который доставил военные грузы для украинской армии.

    Также продолжилось нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые используются для транспортировки грузов военного назначения из стран Европы.

    В течение дня групповым ударам подверглись промышленные предприятия по производству беспилотников, логистические центры, складские терминалы и объекты энергетики, обеспечивающие работу портов и транспортной инфраструктуры страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили крупный логистический центр «Новой почты» в Одесской области.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу с военными грузами в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее армия уничтожила склад дронов в Николаеве.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Новости дня
    Путин кратко рассказал Моди о ситуации на Украине

    Песков: Путин кратко рассказал Моди о ситуации на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нью-Дели кратко проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о текущей ситуации в рамках украинского конфликта.

    Песков сообщил журналистам, что российский лидер поделился актуальной информацией с премьером Индии в ходе визита в Нью-Дели, передает ТАСС.

    «Кто-то более знаком, кто-то менее знаком. С кем президент встречается – у него есть возможность объяснить, кратко пояснить, как обстоят дела», – ответил представитель Кремля на вопрос об осведомленности лидеров стран БРИКС о ходе специальной военной операции.

    По словам Пескова, президент сделал небольшое обновление информации для своего коллеги. При этом он уточнил, что детально пересказывать итоги встречи с американскими эмиссарами не было времени, поэтому рассказ ограничился кратким описанием ситуации «на полях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о движении страны по пути завершения украинского конфликта.

    Ранее российский лидер поделился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди итогами беседы со спецпосланником президента США.

    В свою очередь индийская сторона поддержала усилия Москвы по мирному урегулированию и переговорному процессу.

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    14 сентября 2026, 10:54 • Новости дня
    Советник премьера Британии Пауэлл призвал Украину к эскалации конфликта
    Советник премьера Британии Пауэлл призвал Украину к эскалации конфликта
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник премьера Британии по национальной безопасности Джонатан Пауэлл посоветовал украинским властям отказаться от территориальных уступок и продолжить нанесение ударов по российским регионам.

    Британский чиновник рекомендовал западным союзникам нарастить поддержку Киева, а Украине продолжать отказываться от территориальных уступок и наносить удары вглубь России.

    «Есть основания считать эту стратегию действенной <…> и я считаю, что эскалация, о которой мы говорим, – это не проблема, а признак успеха», – заявил Джонатан Пауэлл, передает «Газета.Ru».

    При этом ситуацию на Украине чиновник охарактеризовал как сложную. Основными причинами стали дефицит государственного бюджета и нехватка зенитных ракет для комплексов Patriot.

    Ранее политик отметил потерю актуальности анкориджского компромисса. Подобные пути урегулирования ранее рассматривали Владимир Путин и Дональд Трамп.

    В прошлом году советник британского премьера Джонатан Пауэлл планировал контролировать украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

    В августе новый глава правительства Великобритании Энди Бернем привез в Киев секретные данные для производства дальнобойных ракет SCALP.

    В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Лондон в целенаправленном разжигании конфликта.

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    14 сентября 2026, 08:35 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 399 дронов ВСУ
    За ночь над Россией уничтожили 399 дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны.

    Дроны поразили с 20.00 мск 13 сентября до 8.00 мск 14 сентября над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областями, указало ведомство в Max.

    Также их уничтожили над Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями, Крымом, Кубанью и над акваторией Черного моря.

    Напомним, над Ростовской областью поразили порядка 50 БПЛА.

    В предыдущую ночь российские системы ПВО перехватили 389 беспилотников ВСУ над территорией страны.

    10 сентября военные поразили 448 украинских дронов самолетного типа.

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    Как изменятся танки для участия в войнах будущего

    Праздник День танкиста, 13 сентября, сами танкисты отмечают с противоречивыми чувствами – на первый взгляд, беспилотники полностью лишили танки их былого могущества. В какой-то степени это так – и всё же вполне можно представить, каким станет танк будущего и сами танковые войска. Как они должны измениться, чтобы сохранить свою эффективность на поле боя? Подробности

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    Прибалтика лицемерит в борьбе с «имперским духом» России

    «Это борьба пигмеев с великанами. Для властей Прибалтики она заранее обречена на поражение». Такими словами эксперты оценивают реформу, лишившую русских школьников Литвы права на изучение классиков русской литературы. Пушкину, Ломоносову и другим титанам русской цивилизации ставят в вину то, что для себя допускают и пропагандируют сами прибалты. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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