Бойцы MMA устроили драку в центре Бухареста перед поединком

Суд арестовал румынского бойца MMA Анатолия Чумака после уличной драки

Tекст: Мария Иванова

Потасовка между спортсменом Анатолием Чумаком и поп-MMA бойцом Даном Чудиным произошла в Старом городе румынской столицы, передает ТАСС.

Прибывшие на место полицейские оперативно задержали Чумака как зачинщика конфликта. Позднее суд избрал ему меру пресечения в виде 30 суток ареста.

Чудин отказался писать заявление на оппонента. Также он решил не обращаться за медицинской помощью для фиксации побоев.

В конце октября у бойцов запланирован очный поединок. Встреча должна состояться на турнире Gala Heroes 16 в румынском городе Бузэу.

Чумак начал профессиональную карьеру 18 лет назад. За это время он провел 25 боев, одержал 11 побед, потерпел 13 поражений и один раз завершил поединок вничью. Спортсмен выступал на турнирах в Румынии, Польше, России и на Украине.

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