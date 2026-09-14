Сын Виктора Цоя решил зарегистрировать товарный знак «Кино»

Tекст: Елизавета Шишкова

Александр Цой, сын знаменитого музыканта Виктора Цоя, обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака «Кино», передает РИА «Новости».

Документы поступили в ведомство в сентябре.

Под новым брендом планируется выпускать широкий ассортимент товаров. В частности, заявка охватывает ювелирные изделия, наручные часы, а также продукты питания: картофельные чипсы, пиццу, шоколад, пироги и чизбургеры.

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии, когда его машина столкнулась с автобусом под Тукумсом. В 2026 году исполнилось 36 лет со дня трагической гибели 28-летнего лидера культовой группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года россияне отметили день памяти лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

В сентябре прошлого года вдова певца Михаила Круга зарегистрировала товарный знак с именем покойного супруга.

В июне текущего года суд лишил бывшего продюсера Андрея Разина прав на музыкальный бренд «Ласковый май».