Андрей Разин окончательно лишился прав на бренд «Ласковый май»

Tекст: Ольга Иванова

Инстанция снова поддержала решение Роспатента об аннулировании последнего товарного знака «Ласковый май», передает ТАСС. Экс-продюсер группы Андрей Разин зарегистрировал этот бренд через подконтрольную организацию более 20 лет назад. Оспорить вердикт в судебном порядке ему не удалось.

Об этом агентству сообщила адвокат вдовы Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская. Накануне суд также признал законным аналогичное решение ведомства, которое годом ранее отменило другой бренд коллектива, оформленный продюсером через аффилированных лиц.

«Соответствующие судебные решения для нашего оппонента Разина означают прекращение правовой охраны бренда «Ласковый май»», – заявила юрист. Она добавила, что на этом настаивала Светлана Шатунова, ставшая после смерти мужа полноправным владельцем прав на произведения. Сами песни исполнитель получил от создателя коллектива Сергея Кузнецова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Краснодарский краевой суд отменил решение об установлении за Андреем Разиным авторства хитов группы.

В конце прошлого года Верховный суд России отказался рассматривать жалобу продюсера на передачу прав наследникам Юрия Шатунова.

Против бывшего руководителя музыкального коллектива возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.