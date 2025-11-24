Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Против продюсера «Ласкового мая» возбудили дело о мошенничестве
Против продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.
По ее словам, уголовное дело связано с присвоением денежных средств, которые должны были пойти в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за исполнение его песен, передает РИА «Новости».
Потерпевшей по делу признана вдова поэта. Разина заочно привлекли в качестве обвиняемого по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Продюсеру грозит до десяти лет лишения свободы.
По данным следователей, Разин длительное время использовал поддельный договор с Кузнецовым для того, чтобы получать деньги как правообладатель музыкальных произведений.
Ранее Разин обратился в столичный суд с иском о признании завещания бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова недействительным.
В марте промышленный суд Оренбурга отказал ему в иске о возврате прав на 23 песни группы «Ласковый май».
Ранее вдова Юрия Шатунова одержала победу в судебной борьбе за права на хиты покойного артиста.