Против продюсера «Ласкового мая» возбудили дело о мошенничестве

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, уголовное дело связано с присвоением денежных средств, которые должны были пойти в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за исполнение его песен, передает РИА «Новости».

Потерпевшей по делу признана вдова поэта. Разина заочно привлекли в качестве обвиняемого по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Продюсеру грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным следователей, Разин длительное время использовал поддельный договор с Кузнецовым для того, чтобы получать деньги как правообладатель музыкальных произведений.

Ранее Разин обратился в столичный суд с иском о признании завещания бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова недействительным.

В марте промышленный суд Оренбурга отказал ему в иске о возврате прав на 23 песни группы «Ласковый май».

Ранее вдова Юрия Шатунова одержала победу в судебной борьбе за права на хиты покойного артиста.