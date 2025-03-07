У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.0 комментариев
Суд отказал Разину в возврате прав на песни «Ласкового мая»
Суд Оренбурга отказал Андрею Разину в возврате прав на 23 песни группы «Ласковый май»
Промышленный суд Оренбурга отказал продюсеру Андрею Разину в иске о возврате прав на 23 песни группы «Ласковый май», права на которые были переданы Юрию Шатунову автором Сергеем Кузнецовым.
Промышленный суд Оренбурга рассмотрел иск Андрея Разина о признании недействительным договора об отчуждении прав на музыкальные произведения группы «Ласковый май». Суд отказал Разину, сославшись на отсутствие оснований для удовлетворения требований, сообщает ТАСС.
В своем иске Разин заявлял, что является создателем коллектива «Ласковый май» и что в 1992 году он заключил договор с Сергеем Кузнецовым о передаче ему исключительных прав на 27 песен. По его словам, в 2005 году он через суд признал свои исключительные права на эти произведения.
Однако в 2019 году, по словам Разина, между Кузнецовым и Шатуновым был заключен договор, согласно которому права на 23 песни, включая известные «Белые розы» и «Розовый вечер», были переданы Шатунову. Разин посчитал этот договор нарушением своих прав и оспорил его в суде.
Ранее вдова Юрия Шатунова выиграла суд за права на хиты покойного артиста с продюсером Андреем Разиным в судебной борьбе.
Между тем представитель бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, Аркадий Кудряшов, назвал идею продюсера группы Андрея Разина собрать новый состав из молодых артистов бредом.