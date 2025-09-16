Вдова Михаила Круга зарегистрировала товарный знак с его именем

Tекст: Алексей Дегтярев

Роспатент зарегистрировал товарный знак «Михаил Круг» по заявке вдовы исполнителя, сообщает ТАСС.

Ирина Круг подала заявку 16 февраля 2024 года, а официальная регистрация состоялась 16 сентября 2025 года.

Знак зарегистрирован сразу по пяти классам международной классификации товаров и услуг, что позволяет применять его для выпуска мясной, рыбной, молочной, кондитерской продукции, напитков, табака и сигарет. Исключительное право на бренд будет действовать до 16 февраля 2034 года.

Ранее Ирина Круг уже получила права на товарный знак «Михаил Круг» в сфере распространения музыки.

В 2019 году следователи восстановили картину совершенного в Твери убийства певца Круга.

В 2024 году сообщалось, что осужденный по делу об убийстве Михаила Круга участник ОПГ «Тверские волки» Александр Агеев причастен к расправе еще над тремя людьми.