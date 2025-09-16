На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Вдова Михаила Круга зарегистрировала товарный знак с его именем
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) внесла в реестр товарный знак с именем певца Михаила Круга по заявке его супруги Ирины Круг.
Роспатент зарегистрировал товарный знак «Михаил Круг» по заявке вдовы исполнителя, сообщает ТАСС.
Ирина Круг подала заявку 16 февраля 2024 года, а официальная регистрация состоялась 16 сентября 2025 года.
Знак зарегистрирован сразу по пяти классам международной классификации товаров и услуг, что позволяет применять его для выпуска мясной, рыбной, молочной, кондитерской продукции, напитков, табака и сигарет. Исключительное право на бренд будет действовать до 16 февраля 2034 года.
Ранее Ирина Круг уже получила права на товарный знак «Михаил Круг» в сфере распространения музыки.
В 2019 году следователи восстановили картину совершенного в Твери убийства певца Круга.
В 2024 году сообщалось, что осужденный по делу об убийстве Михаила Круга участник ОПГ «Тверские волки» Александр Агеев причастен к расправе еще над тремя людьми.