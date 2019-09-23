CК раскрыл подробности убийства Михаила Круга

СК по Тверской области в мельчайших подробностях восстановил картину совершенного 17 лет назад в Твери убийства певца Михаила Воробьева, известного публике под сценическим псевдонимом Михаил Круг, сообщили в ведомстве.

«На первоначальном этапе расследования было установлено, что 30 июня 2002 года в день празднования дня города Твери в вечернее время в дом Михаила Круга, расположенный в поселке Мамулино областного центра, тайно проникли двое мужчин с целью ограбления, и один из них совершил убийство певца. По горячим следам в 2002 году раскрыть данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, не удалось в связи с отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных улик», – говорится в сообщении на сайте СК.

Там рассказали, что к в ходе расследования в поле зрения правоохранительных органов попали члены банды «Тверские волки», действовавшей в то время на территории города Твери и Тверской области, в том числе Александр Агеев.

«Каких-либо прямых доказательств, свидетельствующих о совершении данного преступления Агеевым, на тот момент получено не было. Однако в 2019 году в рамках осуществления следователями Следственного комитета деятельности по раскрытию преступлений прошлых лет получена дополнительная информация об обстоятельствах совершения убийства Михаила Круга, в связи с чем предварительное следствие по делу возобновлено», – сообщили в СК.

Там рассказали также, что в результате расследования, произведенного при совместной работе различных ведомств, были установлены лица, причастные к убийству Круга.



В целях проверки полученной оперативной информации из исправительных колоний, находящихся в Ямало-Ненецком автономном округе и Хабаровском крае, в Тверской следственный изолятор этапированы осужденные к пожизненному лишению свободы за совершение ряда заказных убийств члены банды «Тверские волки» Александр Агеев и Александр Осипов.

В ходе общения со следователем Агеев дал признательные показания о нападении им совместно с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым на дом Михаила Круга, уточнив при этом, что убийство певца не планировалось.

По словам Агеева, по указанию криминального авторитета города Твери, известного в определенных кругах как «Лом», погибшего в 2006 году, он совместно с Веселовым должен был проникнуть в жилище Круга и похитить оттуда антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи.

По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот «найдет» похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности.

«Однако Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к теще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Круг, Веселов выстрелил в него 2 раза из имевшегося у него пистолета «ТТ» калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись. Смерть певца наступила в больнице города Твери в результате огнестрельных ранений груди и живота», – сообщили в ведомстве.



Веселов был убит в марте 2003 года еще одним участником банды «Тверские волки» Александром Осиповым (Осипов «младший»), также в настоящее время отбывающим наказание в виде пожизненного лишения свободы. С учетом смерти Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.

Напомним, 11 сентября СМИ сообщили, что следователи в Тверской области решили отказать в уголовном преследовании предполагаемого убийцы шансонье Михаила Круга Александра Агеева.