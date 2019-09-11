Дело Михаила Круга направили в архив

Следователи в Тверской области решили отказать в уголовном преследовании предполагаемого убийцы шансонье Михаила Круга Александра Агеева, сообщают СМИ.

Агеев находится в СИЗО Тверской области, вскоре его этапируют в ЯНАО, где будет слушание дела по убийству сокамерника, передает «Росбалт» со ссылкой на источник.

Следствие, расценив роль Агеева в преступлении как покушение на кражу, вынесло постановление об отказе в возбуждении дела в связи с истечением срока давности. Так как второй фигурант дела об убийстве Круга – Дмитрий Веселов – мертв, дело вскоре отправится в архив.

Ранее стали известны подробности убийства шансонье Михаила Круга в 2002 году.