Раскрыты детальные подробности убийства Михаила Круга

Стали известны подробности убийства шансонье Михаила Круга в 2002 году, по данным СМИ, само преступление было совершено участником банды Дмитрием Веселовым (Веселом), а всего в нападении участвовало три человека.

«Сейчас уже точно установлено, что именно Весел является человеком, который произвел два смертельных выстрела в шансонье», – пишет «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание поясняет, что в 2002 году в Тверской области, где проживал Круг, действовали два криминальных авторитета. Одним из них был «вор в законе» Александр Северов (Север), вторым – Александр Костенко (Лом).

Певец знал обоих, но близким другом ему приходился именно Север.

«Приглашения на посиделки от Лома Круг тоже не игнорировал, но такой близости, как с Северовым, никогда не было. Лома это задевало и расстраивало, поскольку он считал себя «человеком №1» в мафии Тверской области. Костенко неоднократно предлагал Кругу свои покровительство и прикрытие, но тот деликатно отказывался. Последний раз шансонье сделал это незадолго до своей гибели, во время совместного отдыха с «авторитетом» в бане», – отмечает издание.

Один из участников нападения на Круга Александр Агеев дал показания, согласно которым Лом вызвал его и Весела к себе и приказал «обнести» коттедж Круга.

Согласно показаниям Агеева, по плану Лома злоумышленники должны были похитить у певца из дома что-то ценное. После того, как Круг обратился бы за помощью к нему, тот вернул бы ему все украденные вещи и сообщил бы, что наказал грабителей.

При этом Лом сообщил своим подопечным, что шансонье не будет дома 30 июня, именно в этот день он приказал им провести кражу.

Однако в этот момент в дом пришел сам Круг, и грабителям пришлось спрятаться на последнем этаже здания. При этом у Агеева при себе была маска, Весел пошел на преступление с открытым лицом.

Первым злоумышленников обнаружила теща певца, она попыталась сопротивляться, но бандиты смогли ее обезвредить. Сразу после их заметила супруга шансонье Ирина, она начала кричать.

В этот момент на помощь к родственникам поспешил сам Круг, он столкнулся на лестнице с Веселом и получил две пули. После произошедшего нападавшим удалось скрыться, а шансонье скончался.

Злоумышленники доложили обо всем Лому, а тот велел им молчать, поясняет издание.

Во вторник пресса сообщила, что в дом шансонье Михаила Круга в Твери в рамках следственного эксперимента следователи привезли подозреваемого в его убийстве. В среду участник банды «Волки» Александр Агеев признался в причастности к убийству шансонье Михаила Круга в 2002 году.