Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом шансонье

В дом шансонье Михаила Круга в Твери в рамках следственного эксперимента следователи привези подозреваемого в его убийстве.

«В дом проводились следственные действия. Следственный эксперимент. Привезли его одного. Тут целая компания была следователей. Ходили. Он был в наручниках, водили его тут. Камера все снимала. Он ходил по участку. Где-то в течение получаса он ходил и что-то показывал, рассказывал. Нас не допустили, что он рассказывал, я не в курсе», – рассказала сестра исполнителя Ольга Круг «РЕН ТВ».

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме поселке Мамулино под Тверью. Убийцы проникли в дом шансонье, ранили тещу Круга и выстрелили в него самого. До сих пор имена исполнителей и заказчиков преступления не названы.

В 2018 году в Москве злоумышленники ограбили дом вдовы шансонье певицы Ирины Круг.