Дом вдовы Круга ограбили в Москве

Дом вдовы застреленного в 2002 году короля шансона Михаила Круга певицы Ирины Круг ограбили в ночь на вторник, сообщила представительница артистки Анна Тимохина.

Круг уже написала заявление в полицию, преступников разыскивают.

«Я знаю, что это произошло сегодня ночью и что все были дома, но никто не проснулся. Ирина позвонила, единственное, что сказала, что в дом проникли», – рассказала Анна Тимохина Sobesednik.ru.

Она также сообщила, что не знает, в каком состоянии в настоящее время находится Круг, потому что та не подходит к телефону. «Я ее тоже не дергаю, потому что понимаю, что это малоприятная процедура (давать показания в полиции)», – добавила Тимохина.

Ранее вторник актриса Мария Миронова сообщила в соцсетях, что ее ограбили в центре Москвы.