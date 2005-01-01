Актрису Марию Миронову ограбили в Москве

Актриса Мария Миронова сообщила в соцсетях о том, что ее ограбили в центре Москвы.

«Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Будьте бдительны», – написала она в Instagram.

В комментариях Миронова пояснила, что полиция уже начала разбираться в обстоятельствах инцидента.

При этом она не уточнила, что именно забрали злоумышленники.

Мария Миронова – популярная российская актриса, известная по ролям в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Статский советник», «Салют-7».