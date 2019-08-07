Киллер банды «Тверские волки» признался в убийстве Круга

Участник банды «Волки» Александр Агеев признался в причастности к убийству шансонье Михаила Круга в 2002 году, сообщают СМИ.

Агеев заявил, что присутствовал при расстреле певца, утверждает РЕН-ТВ. По этим данным, в смерти Круга виновен другой участник «Волков» – Александр Осипов.

Агеев и Осипов находятся в тюрьме, отмечает телеканал, они отбывают наказание за другие преступные деяния.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Агеев и ныне покойный Дмитрий Веселов подозреваются в убийстве шансонье.

Во вторник пресса сообщила, что в дом шансонье Михаила Круга в Твери в рамках следственного эксперимента следователи привези подозреваемого в его убийстве.