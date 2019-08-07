Стало известно имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга

Стало известно имя подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, им является участник банды «Волков» Александр Агеев, сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

«Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов», – сообщил собеседник Tverigrad.ru.

Отмечается, что Агеев отбывает пожизненное заключение за преступления, совершенные с конца 90-х и до середины 2000-х.

«В Тверь в рамках расследования уголовного дела об убийстве Круга доставили еще одного киллера, который отбывает пожизненное заключение. Речь идет об одном из лидеров боевого крыла банды «Волков» Александре Осипове, «Волчонке». Александр – сын убитого Анатолия Осипова («Шаман», «Череп»), который был правой рукой криминального авторитета Александра Костенко («Лом», «Иваныч»)», – уточняет портал.

По этим данным, Осипов фигурирует в деле как подозреваемый в убийстве Веселова, якобы сознавшегося в убийстве певца.

«Не исключено, что Агеев, которому больше нечего терять на пожизненном сроке, сам сознался оперативникам в своем участии в убийстве. Возобновленные следственные действия позволили ему на время покинуть колонию особого режима и находиться в более комфортных условиях СИЗО. Впрочем, не исключено, что на Агеева вышли через показания Осипова», – отмечает портал.

Во вторник СМИ сообщили, что в дом шансонье Михаила Круга в Твери в рамках следственного эксперимента следователи привези подозреваемого в его убийстве.

Певец Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме поселке Мамулино под Тверью. Убийцы проникли в дом шансонье, ранили тещу Круга и выстрелили в него самого. До сих пор имена исполнителей и заказчиков преступления не названы.

Круг известен как автор и исполнитель песен в жанре русский шансон, его самой популярной песней считают «Владимирский централ», сюжет которой посвящен переживаниям человека, находящегося в местах лишения свободы.