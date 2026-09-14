14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.4 комментария
ФСБ: ВСУ применяют запрещенный хлорпикрин
Украинские военные применяют запрещенные боевые отравляющие вещества, включая хлорпикрин, поставляемое Западом оружие оказывается в руках мексиканских наркокартелей, заявили в управлении ФСБ по ДНР.
Боевики ВСУ используют запрещенные отравляющие вещества, в том числе хлорпикрин, передает ТАСС. Об этом стало известно из видеоматериалов, предоставленных пресс-службой УФСБ по ДНР.
На освобожденных территориях были найдены схроны с колбами, содержащими хлорпикрин. Ведомство подчеркнуло, что каналы поставок химикатов выявляются.
Кроме того, на освобожденных территориях Донбасса обнаружено стрелковое оружие производства США, Италии, Польши и Чехии.
В частности, найдены американские винтовки «Кольт» и итальянские R70. Круг европейских стран, поставляющих боеприпасы украинским войскам, значительно шире.
Также сообщается, что западное оружие, переданное Киеву, попадает в руки мексиканских наркокартелей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона передала в ОЗХО данные о применении украинскими войсками боеприпасов с хлорпикрином.
В прошлом году сотрудники ФСБ обнаружили под Красноармейском тайник ВСУ с этим запрещенным химическим веществом.
Американский журналист Такер Карлсон заявил о перепродаже поставляемого Киеву оружия мексиканским наркокартелям.