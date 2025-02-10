Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.9 комментариев
Карлсон обвинил Украину в продаже американского оружия наркокартелям
Такер Карлсон обвинил Украину в продаже американского оружия мексиканским наркокартелям
Значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям, действующим на границе с США, заявил американский журналист Такер Карлсон.
Карлсон в интервью с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом заявил, что Украина перепродает полученное от США оружие мексиканским наркокартелям, передает РИА «Новости».
По словам журналиста, значительная часть поставок, оказывается у бандитов, действующих на границе с США. Он отметил, что это «не догадки, а факты, которые представляют собой преступление».
Карлсон также подверг критике бывшего госсекретаря Энтони Блинкена за эскалацию конфликта на Украине, и назвал его «преступником».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на «черном рынке», и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах.
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина перепродает оружие на Ближний Восток и в Африку.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.