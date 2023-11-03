Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.6 комментариев
Путин заявил о продаже Украиной оружия на Ближний Восток и талибам
Украина продает оружие Украине и талибам (движение «Талибан*» запрещено в России), оно распространяется по всему миру, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России.
«Сейчас говорят – оружие появляется на Ближнем Востоке с Украины. Конечно, появляется, продают потому что», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, украинцы продают оружие и талибам (запрещено в России), а оттуда «идет куда угодно дальше».
Ранее Путин сообщал, что на Украине занимаются продажей оружия, часть из него попадает в Африку, часть – на Ближний Восток.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ