В горах Саяно-Шушенского заповедника вспыхнул лесной пожар

Tекст: Алексей Дегтярёв

Очаг огня действует в удаленной труднодоступной местности, угрозы для населенных пунктов нет, указали в центре, передает ТАСС.

«Возгорание возникло от ударов молний. Дирекция заповедника приступила к организации работ по ликвидации пожара», – добавили там.

Начальник Ермаковского авиаотделения Юрий Крапивин отметил, что пламя распространяется на участках с перепадом высот до 1,5 тыс. метров. По его словам, это сильно осложняет тушение и доставку специалистов, так как полеты в горах с разреженным воздухом требуют особого мастерства.

Добраться до очагов трудно из-за крутых склонов и валежника, поэтому применение техники невозможно. Специалисты работают вручную: копают противопожарные полосы, заливают тлеющие участки и проводят встречный отжиг. Группировку усилили десантниками Федеральной Авиалесоохраны, всего задействовано 70 человек. На 14 сентября в Красноярском крае зафиксировано семь лесных пожаров на площади 255,5 гектара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 322 тыс. гектаров.

За двое суток до этого огонь охватил более 282 тыс. гектаров тайги.

Губернатор региона Михаил Котюков называл сухостой от сибирского шелкопряда фактором быстрого распространения пламени.