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Участник четырех молодежных фестивалей сорвал овации в Екатеринбурге
Гость из Дании Сбахи Абделилах, участник молодежных фестивалей 1957, 1985, 2017 и 2024 годов, удостоился бурных аплодисментов участников торжественной церемонии открытия Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль молодежи, собравший представителей из 191 страны, к участникам которого обратился президент России Владимир Путин.
Путин подчеркнул, что Россия выступает за крепкую дружбу и добрососедские отношения, основанные на справедливости и взаимоуважении. Он также отметил, что Екатеринбург идеально подходит для встречи молодых лидеров благодаря своему индустриальному и культурному наследию.
Церемония открытия состояла из пяти эпизодов, каждый из которых был посвящен одному из макрорегионов планеты. Сцена превратилась в большой транспортный узел, символизируя пересечение путей делегаций из разных уголков мира. Зрители увидели выступления артистов из Азии, Африки, Ближнего Востока, Америки и Европы, которые представили свои культурные традиции и ценности.
Открылось шоу современным исполнением гимна России дуэтом NANSI & SIDOROV и победителями музыкальных конкурсов. Затем представители Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали национальные танцы, а китайская актриса Чжэн Ханьи рассказала о важности коллективизма. Африканский континент запомнился ритмичной игрой на барабанах и выступлением певицы LIZWI.
Ближний Восток воссоздал атмосферу колоритного восточного рынка, где турецкий актер Халит Эргенч напомнил о высоких нравственных идеалах. Американская часть программы превратилась в карнавальное шествие, завершившееся музыкальным номером уругвайской звезды Наталии Орейро. Европейский блок удивил зрителей динамичными выступлениями артистов на роликах и велосипедах.
Особое внимание уделили общим ценностям: почетный гость из Дании Сбахи Абделилах призвал помнить о человеческом достоинстве.
Самым трогательным моментом европейского эпизода шоу стало появление почетного гостя Сбахи Абделилаха, который участвовал в фестивалях 1957, 1985, 2017 и 2024 годов. Собравшиеся горячо приветствовали ветерана молодежного движения громкими овациями и скандированием слова «спасибо». Особое внимание уделили общим ценностям: почетный гость из Дании Сбахи Абделилах призвал помнить о человеческом достоинстве.
Финальный эпизод посвятили России. На сцене выступила актриса Юлия Пересильд, а кульминацией стал массовый хоровод детского ансамбля.
Именно юные участники официально объявили фестиваль открытым. Под сводами зала пронесли флаги всех стран-участниц, которых в этом году насчитывается 191. Завершилась грандиозная церемония ярким выступлением певицы Татьяны Куртуковой.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.
Масштабное мероприятие стартовало 11 сентября.
В финальный список участников вошли 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны.