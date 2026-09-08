Российские войска освободили Долгенькое и Березники Харьковской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские войска продолжили продвижение на ряде направлений спецоперации на Украине, сообщило Минобороны России в Max. В ведомстве заявили: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции». Подразделения группировки «Север» расширили внешнее кольцо окружения в Харьковской области и установили контроль над населенным пунктом Долгенькое, а внутреннее кольцо сузилось после взятия Березников.

Внутри образовавшегося «котла» поражение нанесено украинским подразделениям в районах населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузово и Нефедовка Харьковской области. За сутки потери Вооруженных сил Украины на этом направлении составили до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два квадроцикла и три пункта управления беспилотниками, все попытки прорыва из окружения пресечены.

В Сумской области поражена живая сила и техника механизированных, аэромобильной бригад и бригады теробороны в районах Лужков, Уланово, Иволжанского и Кияницы, суммарные потери противника в зоне ответственности группировки «Север» достигли до 180 военнослужащих, боевой бронированной машины и восьми автомобилей.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли удары по живой силе и технике механизированной, морской пехотной и территориальной бригад ВСУ в районах Осиново, Петровки, Ковалевки, Червоным Осколом Харьковской области, а также Глубокой Макатихи, Крымок, Богородичного, Сидорово и Маяков в Донецкой Народной Республике. Потери украинской стороны здесь превысили 190 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила формирования двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Черевковки, Краматорска, Дружковки, Никаноровки, Николаевки и Алексеево-Дружковки Донецкой Народной Республики. Потери противника на этом участке превысили 190 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла удары по живой силе и технике пяти механизированных и штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах Андреевки, Белозерского, Веселого, Шиловки, Новотроицкого, Доброполья, Новогришина в Донецкой Народной Республике и Новопавловки в Днепропетровской области, где украинские формирования потеряли до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и поразили живую силу и технику механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Мечетного, Ивановки, Великомихайловки Днепропетровской области, а также Зеленой Дибровы, Никольского, Червоного Яра и Омельника Запорожской области. Противник потерял до 300 военнослужащих, боевую бронированную машину и пять автомобилей.

Группировка «Днепр» ударила по живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Орехова, Юрковки, Малокатериновки, Юльевки, Новояковлевки и Преображенки Запорожской области, где уничтожены свыше 45 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и 14 автомобилей.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 713 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 230 104 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 859 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36,4 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также 71 340 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области подразделения группировки «Север» сжимали кольцо вокруг украинских сил в районах Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Черного.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Могрицы, Новой Сечи, Рыжевки, Садков и Уланово в Сумской области.

В течение недели подразделения группировки «Восток» освободили 11 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, включая Александровку, Новоскелеватое, Писанцы, Богодаровку, Новоселовку, Ровное, Лесное и Копани.