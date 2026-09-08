«Единая Россия» выступила за отмену обязательного учета домашней птицы

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Единая Россия» предлагает вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы для собственных нужд, если оно не связано с предпринимательской деятельностью. Для фермеров и личных подсобных хозяйств, которые производят и реализуют продукцию, ветеринарный контроль должен сохраняться.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко в беседе с ТАСС отметил, что партии поступает большое количество обращений граждан. Они связаны с обязательным учетом домашней птицы в личных подсобных хозяйствах, предусмотренным постановлением правительства России, вступившим в силу 1 сентября.

По словам депутата, ветеринарный контроль необходим для защиты поголовья и предотвращения распространения инфекций, однако требования должны учитывать цели содержания птицы. Ревенко напомнил, что, согласно разъяснениям Россельхознадзора, процедура учета бесплатна и не требует от владельца самостоятельно привозить птицу в МФЦ.

Ветеринарный специалист приезжает в хозяйство, после чего устанавливается одна табличка. Вместе с тем большое количество возникающих у граждан вопросов свидетельствует о необходимости дополнительной настройки регулирования, считает парламентарий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор разъяснил порядок группового учета домашней птицы в личных подсобных хозяйствах.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил скорректировать правительственное постановление об учете животных из-за жалоб граждан.

Напомним, что Законодательное собрание Петербурга внесло в нижнюю палату парламента законопроект об обязательной регистрации домашних питомцев.