Жительница Севастополя пострадала от осколков на пляже во время удара ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

О деталях происшествия сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в Max. На месте инцидента оперативно начали работу спасательные службы и бригады скорой помощи, угрозы для жизни пациентки нет.

«Наши военные, мобильные огневые группы и силы ПВО продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. К сожалению, есть пострадавшие. По предварительной информации, на пляже «Омега» женщина 57 лет получила осколочное ранение в ногу», – написал глава региона.

Губернатор уточнил, что отражение нападения продолжается. Он настоятельно призвал граждан сохранять бдительность и строго соблюдать необходимые меры безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь скончалась пятнадцатилетняя девочка.

В конце августа при ночном ударе по городу погиб один мирный житель.

Неделей ранее во время массированного налета вражеских дронов пострадали десять человек.