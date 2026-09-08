Песков: Идея о полном разрыве отношений России и ФРГ пока не рассматривалась

Tекст: Тимур Шайдуллин

Идея о полном разрыве отношений между Россией и Германией пока никому в голову не приходила, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока вроде бы это никому в голову не приходило. Еще раз повторяю, мы сторонниками сворачивания отношений никогда не были. Как далеко могут зайти… может зайти руководство Германии, тут сейчас даже я не стал бы прогнозировать что-то», – сказал Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не планирует выступать инициатором ухудшения дипломатических связей с Берлином.

До этого пресс-секретарь президента подчеркнул готовность российской стороны к восстановлению контактов.

Ранее в МИД отметили полное прекращение межгосударственного диалога между двумя странами.