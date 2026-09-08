  • Новость часаМИД пообещал Венгрии болезненный ответ на высылку дипломатов
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сериал «Трудно быть богом» произвел культурную революцию

    Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что все написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Одиночество – это катастрофа

    Как так получилось, что семья – даже не в первой пятерке приоритетов нашей молодежи? Инфантилизм – склонность молодых людей воспринимать себя как «половозрелых детей», которые не могут и не хотят брать на себя ответственность, в том числе ответственность за создание семьи? Да. Но не только.

    22 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке сразу чувствуешь себя как дома

    Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.

    4 комментария
    8 сентября 2026, 14:24 • Новости дня

    Песков: Идея о полном разрыве отношений России и ФРГ пока не рассматривалась

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия никогда не выступала инициатором сворачивания дипломатических контактов с Германией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Идея о полном разрыве отношений между Россией и Германией пока никому в голову не приходила, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Пока вроде бы это никому в голову не приходило. Еще раз повторяю, мы сторонниками сворачивания отношений никогда не были. Как далеко могут зайти… может зайти руководство Германии, тут сейчас даже я не стал бы прогнозировать что-то», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не планирует выступать инициатором ухудшения дипломатических связей с Берлином.

    До этого пресс-секретарь президента подчеркнул готовность российской стороны к восстановлению контактов.

    Ранее в МИД отметили полное прекращение межгосударственного диалога между двумя странами.

    7 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе России торговать за бусы вместо долларов

    Лавров: Россия не против использования доллара, но не намерена торговать за бусы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова использовать доллар в расчетах, однако при невозможности этого страна не станет торговать за бусы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, Лавров отметил необходимость отказа от механизмов и валют, навязанных западной моделью глобализации, передает РИА «Новости».

    «Мы не против доллара, от доллара мы не отказывались. Нам отказали в долларе. И что же, хотят, чтобы мы теперь сидели и на бусы обменивали то, что нам нужно? Нет, так не будет», – сказал он.

    Министр подчеркнул, что заявления о справедливой экономической системе оказались забыты, как только появилась потребность наказать Россию.

    Торговля за бусы является символом западной колонизации, когда колонизируемые народы получали за свои богатства безделушки.

    Ранее министр иностранных дел России указал на невиданные масштабы злоупотребления положением доллара со стороны США.

    Глава МИД обвинил американскую администрацию в превращении этой валюты в оружие против неугодных стран.

    Из-за подобных действий Москва начала вынужденный поиск альтернативных международных платежных платформ.

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    7 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете

    МИД: Россия отозвала согласие на работу генконсульства Германии в Петербурге

    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские власти приняли решение прекратить работу немецкого дипломатического представительства и культурных центров имени Гете в качестве ответной меры на недружественные действия Берлина, сообщили в МИД.

    Российское внешнеполитическое ведомство объявило о жестких ответных мерах в отношении дипломатических структур ФРГ, говорится в сообщении на сайте МИД. Причиной стало закрытие российского генконсульства в Бонне и Русского дома науки и культуры в Берлине.

    Согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге официально отозвано. Представительство обязано полностью свернуть свою деятельность не позднее 18 сентября 2026 года. К этой же дате все сотрудники дипмиссии должны покинуть территорию страны.

    Кроме того, закрываются культурные центры имени Гете. Их командированному персоналу предписано выехать до 13 сентября. В министерстве подчеркнули, что ответственность за новый виток эскалации двусторонних отношений полностью лежит на правительстве Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил о прекращении культурного присутствия ФРГ в нашей стране.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев анонсировал скорые ответные шаги Москвы.

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    7 сентября 2026, 17:10 • Новости дня
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что немецкое руководство не начнет военные действия с Россией ради отвлечения внимания от успехов оппозиции.

    Глава словацкого кабинета министров прокомментировал недавние электоральные события в немецком регионе, передает ТАСС. Политик рассчитывает, что Берлин не станет инициировать вооруженное противостояние с Москвой в попытке сместить фокус внимания с триумфа партии «Альтернатива для Германии».

    Победу политической силы в Саксонии-Анхальте следует воспринимать предельно объективно, считает Фицо. По его мнению, итоги прошедшего голосования напрямую отражают растущее недовольство немецких избирателей текущим курсом правящих партий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель заявила о праве оппозиции на формирование земельного правительства.

    Накануне голосования канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил избирателей об угрозе экономического краха.

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    7 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате ночной атаки украинских беспилотников в Мариуполе загорелся и получил серьезные повреждения гипермаркет.

    Крупный торговый объект пострадал в результате ночного налета украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Удар спровоцировал сильный пожар, который привел к частичному обрушению стен здания.

    Внутри гипермаркета огонь уничтожил строительные материалы, бытовую технику и другие товары. На месте происшествия специалисты обнаружили обломки ударных дронов самолетного типа. Среди найденных фрагментов оказались части двигателей, элементы конструкции и крылья с надписями на украинском языке.

    В конце августа украинский дрон атаковал магазин бытовой техники в Мелитополе.

    В середине прошлого месяца ночной налет беспилотников ВСУ полностью уничтожил гипермаркет «Галактика» в Енакиеве.

    На месте разрушенного торгового комплекса следователи обнаружили фрагменты ударных аппаратов зарубежной сборки.

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    7 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

    Минобороны: Дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские беспилотники «Герань-4 сикер» нанесли удары по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки были поражены фуры, перевозившие дроны и их комплектующие, а также автоцистерны с горюче-смазочными материалами.

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры успешной работы расчетов беспилотников. «Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих», – подчеркнули в ведомстве. Также отмечается, что некоторые автоцистерны использовались для транспортировки и кратковременного хранения нефтепродуктов.

    Накануне российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры противника в этом же регионе.

    В июле дроны атаковали стоянку грузовой техники украинской армии в Днепропетровской области.

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    7 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Акции «Евротранса» рухнули на фоне сообщений о задержании топ-менеджеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки топливной компании «Евротранс» резко снизились после сообщений о дефолте и задержании председателя совета директоров Игоря Мартышова по делу о хищениях.

    Во время основной торговой сессии на Московской бирже бумаги ПАО «Евротранс» потеряли более 6% стоимости, передает ТАСС. К середине дня падение немного замедлилось, цена составила 28,9 рубля за акцию.

    Ранее организация допустила дефолт по всем десяти выпускам облигаций. Представители сети АЗС объяснили невыплату купонного дохода временной нехваткой свободных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки.

    Напомним, правоохранители задержали бывшего замначальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова и топ-менеджеров компании «Евротранс» по делу о хищении топлива.

    Фигурантам уголовного дела грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом.

    В конце августа Федеральная антимонопольная служба инициировала разбирательство в отношении сети автозаправок «Трасса» из-за завышения стоимости бензина.

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    7 сентября 2026, 21:26 • Новости дня
    Глава «АвтоВАЗа» назвал главную задачу концерна на ближайшие годы

    Соколов: «АвтоВАЗ» планирует сохранить долю бренда Lada на российском рынке

    Глава «АвтоВАЗа» назвал главную задачу концерна на ближайшие годы
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главная задача «АвтоВАЗа» на ближайшие годы заключается в удержании доли автомобилей Lada на российском рынке на уровне 25%, сообщил президент концерна Максим Соколов.

    Соколов подчеркнул, что такой показатель является доминирующим положением по классификации Федеральной антимонопольной службы, передает РИА «Новости». «Если в прошлом десятилетии в среднем эта доля составляла 15-20%, то сейчас мы уже уверенно держим планку четверти рынка», – заявил руководитель автоконцерна.

    Он добавил, что глобальная стратегия предприятия направлена на сохранение популярности бренда, улучшение качества продукции и разработку новых моделей.

    Соколов также обратил внимание на серьезные изменения отечественного авторынка после смены собственников компании. По его словам, ушедшие европейские, японские, корейские и американские марки заменили китайские производители. Несмотря на это, за последние четыре года доля «АвтоВАЗа» даже немного выросла.

    В январе глава концерна Максим Соколов сообщил о планах произвести 400 тыс. автомобилей в 2026 году.

    По итогам марта доля бренда Lada на российском рынке превысила уровень в 25%.

    Летом руководитель предприятия анонсировал старт продаж новейшего кроссовера Lada Azimut.

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    8 сентября 2026, 02:57 • Новости дня
    Полиция Германии нашла пусковые устройства вблизи линий электропередачи

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии полиция нашла пусковые устройства возле линий электропередачи в Северном Рейне – Вестфалии, сообщают правоохранительные органы.

    «В Северном Рейне – Вестфалии были обнаружены пусковые устройства вблизи высоковольтных линий», – говорится в публикации.

    Правоохранительные органы также получили информацию о подозрительном лице неподалеку от электростанции «Вайсвайлер» в районе города Ахена. Полиция проверяет обстоятельства обоих инцидентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители обнаружили и обезвредили 12 самодельных взрывных устройств у высоковольтных линий электропередачи в Саксонии.

    Ранее полиция нашла шесть пусковых устройств вблизи поврежденной электроподстанции в городе Бергхайм.

    Немецкие следователи также получили письмо от взявшего на себя ответственность за серию атак на энергетические объекты в Северном Рейне-Вестфалии.

    По данным СМИ, ответственность за атаки взял на себя 49-летний немец, придерживающийся экорадикальных взглядов, он находится в розыске.

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    8 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    Politico: АдГ готовит политический нокаут Мерцу

    Politico: АдГ нацелилась на отставку Мерца

    Politico: АдГ готовит политический нокаут Мерцу
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» показала рекордный результат на выборах в Саксонии-Анхальт, поставив под угрозу политическое будущее канцлера Фридриха Мерца и его партии.

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт получила рекордную поддержку, тогда как рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца упал более чем в два раза, передает Politico.

    Сам Мерц назвал итоги «худшим поражением ХДС за многие годы, а возможно, и десятилетия» и признал, что последствия неизбежны.

    Соправитель АдГ Алис Вайдель заявила, что консервативный блок «уже никогда не сможет выиграть федеральные выборы», а разрыв между партиями, составляющий сейчас 10%, она намерена увеличивать. По данным экзитпола немецкого телевидения, деятельность Мерца на посту канцлера одобряют лишь 9% избирателей Саксонии-Анхальт.

    АдГ одновременно ведет переговоры о переходе консервативных депутатов в свои ряды, что может дать партии три дополнительных места для самостоятельного правления и одновременно расколоть ХДС. Второй лидер АдГ Тино Хрупалла предупредил, что, если ХДС не откажется от политики «файервола» – отказа сотрудничать с ультраправыми, – партия перестанет существовать в восточной Германии в краткосрочной перспективе.

    Недовольство внутри ХДС уже проявляется публично: депутат Зепп Мюллер призвал партию «поставить всё под вопрос», а премьер земли Рейнланд-Пфальц Гордон Шнидер заявил, что после такого результата партия не может «просто продолжать работать как прежде». Мерц признал, что не смог наладить контакт с избирателями, но пообещал попытаться измениться в ближайшие недели.

    Давление на канцлера усилится в связи с предстоящими 20 сентября выборами в двух восточных землях – Мекленбурге-Передней Померании, где АдГ лидирует, и Берлине, где ХДС рискует потерять власть. На следующий год запланированы еще четверо выборов в землях, что ставит консерваторов перед выбором: продолжать противостояние с ультраправыми под руководством непопулярного канцлера или сменить лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупнейшую победу в своей истории на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал итоги голосования драматическим поражением своей партии ХДС.

    Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила о праве партии сформировать правительство региона.

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    8 сентября 2026, 01:59 • Новости дня
    Мерц отказался менять антироссийский курс Германии
    Мерц отказался менять антироссийский курс Германии
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не откажется от курса на противодействие России, несмотря на то, что это снижает рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС).

    Канцлер выступил на конференции в Берлине по итогам выборов в ландтаг Саксонии-Анхальт, где победила партия «Альтернатива для Германии». Он прокомментировал замечание, что немецкие партии с антироссийским курсом могут остаться в меньшинстве на этой территории, передает РИА «Новости».

    «Я ни на миллиметр не отступлю от своего базового убеждения в том, что сейчас мы должны защищать нашу свободу, в том числе от России. Вероятно, мне придется гораздо чаще и гораздо интенсивнее объяснять эту позицию», – заявил Мерц.

    Канцлер также признался, что стремился как можно быстрее выдвинуть обвинения против России в связи с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига. По его словам, он не хотел дольше ждать перед тем, как предоставить эту информацию общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт. Мерц назвал результаты голосования «драматическим» поражением своей партии.

    Правительство Германии бездоказательно обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг заявления немецкой стороны.

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    7 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    ВС России поразили позиции окруженных украинских военных в Харьковской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» нанесли точный удар по позициям украинских формирований, оказавшихся в окружении в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Российские артиллеристы с помощью 152-мм пушки «Гиацинт-Б» ликвидировали позиции окруженной группировки украинских войск в Харьковской области, передает ТАСС.

    «На кадрах расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожил позицию группы боевиков ВСУ в Харьковской области, находящейся в окружении», – сообщило Минобороны.

    Координаты целей были выявлены операторами беспилотных летательных аппаратов, после чего информацию оперативно передали артиллерийскому подразделению. Услышав команду «К бою!», военнослужащие навели орудие и произвели успешное огневое поражение противника.

    Месяцем ранее расчеты ударных беспилотников группировки «Север» поразили украинскую самоходную гаубицу «Богдана» в Харьковской области.

    В июне бойцы шестой гвардейской общевойсковой армии ликвидировали более 130 солдат противника на этом направлении за неделю.

    Весной расчеты пушек «Гиацинт-Б» вывели из строя десяток вражеских артиллерийских установок.

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    7 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Кандидат от АдГ назвал условие выдвижения на пост премьера Саксонии-Анхальт

    Кандидат от АдГ Зигмунд выразил готовность к роспуску ландтага Саксонии-Анхальт

    Кандидат от АдГ назвал условие выдвижения на пост премьера Саксонии-Анхальт
    @ ESDES.Pictures, Bernd Elme/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на прошедших выборах в Саксонии-Анхальте Ульрих Зигмунд заявил, что займет пост премьер-министра земли только при наличии стабильного большинства в ландтаге, в противном случае он готов к досрочному роспуску ландтага и участию в новых выборах.

    «Разумеется, я выдвину свою кандидатуру на пост премьер-министра Саксонии-Анхальта, если станет очевидно, что мне удалось сформировать стабильное большинство», – заявил Зигмунд на пресс-конференции в Берлине.

    По его словам, сейчас исход переговоров непредсказуем, поэтому главная задача – организовать стабильное большинство в ближайшие дни и недели, передает ТАСС.

    Политик считает, что итоги выборов дали АдГ четкий мандат на формирование правительства. Он готов вести переговоры с отдельными фракциями или депутатами, которые захотят решить эту задачу вместе с его партией, и заявил о готовности протянуть руку каждому политическому игроку в ландтаге.

    Зигмунд скептически отнесся к предложению партии BSW (ранее «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость») воздержаться при голосовании в третьем туре, чтобы поддержать его избрание премьером. В случае тупиковой ситуации он выразил готовность к досрочному роспуску ландтага и проведению новых выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов.

    Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила о праве партии сформировать правительство региона.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результаты выборов драматическим поражением своего Христианско-демократического союза.

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    7 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Суд вынес приговор поставщикам бракованных бронежилетов для военных

    Суд приговорил руководителей ГК «Пикет» к колонии за бракованные бронежилеты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мещанский суд Москвы признал двух бывших руководителей группы компаний «Пикет» виновными в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа.

    «Назначить Антоновой Виктории наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в 1 млн рублей», – приводит ТАСС решение инстанции.

    Бывший глава службы безопасности Михаил Кальченко осужден на семь лет лишения свободы. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей. Инстанция также постановила солидарно взыскать с осужденных и генерального директора Андрея Есипова почти 2,4 млрд рублей для возмещения ущерба Министерству обороны.

    В рамках обеспечительных мер сохранен арест на имущество фигурантов дела. Речь идет о земельных участках, автомобиле BMW Кальченко и дизайнерских сумках Chanel, принадлежащих бывшему финансовому директору Антоновой. Ранее руководитель предприятия Есипов получил девять лет колонии.

    До начала специальной военной операции организация занималась строительством и пошивом одежды. Позже компания заключила контракт на поставку 20 тыс. кевларовых касок и аналогичного количества бронежилетов. Выяснилось, что переданная экипировка не обеспечивала заявленную противоосколочную защиту.

    В апреле этого года Мосгорсуд утвердил приговор гендиректору компании Андрею Есипову.

    Следователи обвинили руководство предприятия в поставках бронежилетов без защиты от осколков.

    Для возмещения ущерба суд арестовал имущество и банковские счета фигурантов дела.

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    7 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Россия и Сербия договорились об открытии прямого авиасообщения с Калининградом

    Минтранс: Сербские авиакомпании начнут летать в Калининград

    Россия и Сербия договорились об открытии прямого авиасообщения с Калининградом
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Белград договорились о расширении авиасообщения, благодаря чему балканские перевозчики получат право осуществлять регулярные перелеты в Калининградскую область, сообщил Минтранс России.

    Авиационные власти двух государств пришли к соглашению о расширении двустороннего воздушного сообщения, сообщил Минтранс в Max. В результате достигнутых договоренностей назначенные авиаперевозчики смогут осуществлять регулярные рейсы из сербских городов в российский эксклав и в обратном направлении.

    «Сербские авиакомпании смогут выполнять полеты в Калининград. Авиационные власти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения. Назначенные сербские авиаперевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно», – заявили в ведомстве.

    Ожидается, что это решение откроет новые перспективы для укрепления деловых, культурных и туристических связей между двумя странами. Кроме того, запуск новых маршрутов позволит существенно улучшить транспортную доступность Калининградской области.

    В прошлом году авиакомпания Air Serbia получила разрешение на использование российского воздушного пространства для рейсов в Китай.

    Позже премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить меры для улучшения транспортной доступности Калининградской области.

    Ранее Россия и Белоруссия запустили авиасообщение по десяти новым региональным направлениям.

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    7 сентября 2026, 16:35 • Новости дня
    Ребенок умер в ожидании приема в частной клинике Ульяновска

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Ульяновске двухлетняя девочка скончалась во время ожидания приема педиатра в частной медицинской клинике, сообщили в региональном СУ СК.

    «По данным следствия, 6 сентября 2026 года в помещении одной из частных клиник города Ульяновска, ожидая приема педиатра, скончалась двухлетняя девочка. Ранее у ребенка наблюдалось недомогание, в связи с чем ей была оказана помощь сотрудниками бригады скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении на сайте следственного управления.

    По факту гибели малолетней пациентки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, включая качество оказанной медицинской помощи и точную причину смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае восьмилетний мальчик умер от анафилактического шока в частном медицинском центре Новороссийска.

    В начале прошлого года годовалый ребенок скончался во время приема у остеопата в казанской клинике.

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    Каким будет осенний курс рубля

    Летом российский рубль потерял почти 16 рублей к доллару. Быстрее всего он слабел в августе. Хотя обычно российская валюта начинает снижаться осенью. Однако на этот раз ситуация летом была нетипичной для России. Почему рубль ослаб и что ждать от валютного курса этой осенью? Подробности

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    США готовят Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике

    Размещение в Норвегии южнокорейских самоходных установок и американского комплекса Mk 70 превращает королевство в новый военный плацдарм НАТО у границ России. Эксперты предупреждают, что дальность соответствующих ракет позволяет угрожать Северному флоту и стратегической авиации. Чем опасны универсальные пусковые установки, зачем альянс усиливается в Арктике и какой ответ может подготовить Москва? Подробности

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    Российские войска прижали ВСУ к Славянску и Краматорску

    За последние недели российские войска вплотную приблизились к еще остающимся под контролем ВСУ ключевым городам Донбасса – Славянску и Краматорску. Как выглядит это продвижение «на земле» и какое отношение происходящее имеет к прошедшим в выходные в Кремле переговорам с американскими спецпосланниками? Подробности

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    Американских военных сажают на таблетки ради агрессии

    В США после протестов медиков приостановлено внедрение идеи о поголовной проверке военнослужащих на тестостерон. Почему военный министр Пит Хегсет так озаботился уровнем этого гормона в крови военных – и какой результат в смысле боевой эффективности желают получить Вооруженные силы США? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

      Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

    • Выборы в Германии шокировали всю Европу

      Выборы в Саксонии-Анхальт завершились триумфом «Альтернативы для Германии» (АдГ) и позором партий власти. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла призвал к восстановлению отношений с Россией, а канцлер Фридрих Мерц посыпает голову пеплом. Чего теперь ждать?

    • Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

      Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

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      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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